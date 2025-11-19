Το Κοινοβούλιο ζητά μια φιλόδοξη στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων

Οι Ευρωβουλευτές ζητούν την ποινικοποίηση της έμφυλης βίας σε επίπεδο ΕΕ, τη διασφάλιση του δικαιώματος στην άμβλωση και συγκεκριμένα μέτρα για την εξάλειψη των μισθολογικών χασμάτων

Οι ευρωβουλευτές ζητούν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και έμφυλων ζητημάτων που άπτονται της υγειονομικής περίθαλψης και της εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια φιλόδοξη στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2026-2030, με συγκεκριμένα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα σε καίριους τομείς.

Η έκθεση εγκρίθηκε με 310 ψήφους υπέρ, 222 κατά και 68 αποχές.

Ποινικοποίηση της έμφυλης βίας σε επίπεδο ΕΕ

Όσον αφορά την έμφυλη βία, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο προκειμένου να αναγνωριστεί σε επίπεδο ΕΕ ως ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να καταρτίσει τις αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της πρόσφατα εγκριθείσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και να αναγνωρίσει τη γυναικοκτονία (δηλ. τη δολοφονία γυναίκας ή κοριτσιού λόγω του φύλου της) ως διακριτό έγκλημα.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τον ορισμό του βιασμού βάσει της έλλειψης συναίνεσης στη νομοθεσία της ΕΕ, ενώ παροτρύνουν τις χώρες της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να το πράξουν.

Διασφάλιση του δικαιώματος στην αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη

Όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τα αιτήματα των ευρωβουλευτών περιλαμβάνουν δράσεις για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου. Ταυτόχρονα, το ΕΚ ζητάει την αντιμετώπιση του χάσματος των φύλων στον τομέα της περίθαλψης, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των ειδικών ανά φύλο αναγκών και κινδύνων για την υγεία, αλλά και με ιδιαίτερη προσοχή στις ασθένειες που πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες.

Άμβλωση ως θεμελιώδες δικαίωμα

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την ΕΕ να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και δεσμευτικό πλαίσιο για τη διασφάλιση πλήρους και ισότιμης πρόσβασης σε όλες τις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης. Επιθυμούν επίσης να συμπεριληφθεί το δικαίωμα σε ασφαλή και νόμιμη φροντίδα άμβλωσης στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και ζητούν τη θέσπιση καθολικής πρόσβασης σε ψυχική υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου.

Εφαρμογή της νομοθεσίας για την εργασία και ενίσχυση της συμμετοχής

Η Επιτροπή καλείται να προωθήσει ενεργά την είσοδο και τη διατήρηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, καθώς και να λάβει μέτρα για τη μείωση των χασμάτων απασχόλησης, μισθών και συντάξεων.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης την έγκαιρη εφαρμογή των οδηγιών για επαρκείς κατώτατους μισθούς, μισθολογική διαφάνεια, γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, καθώς και για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους άτυπους φροντιστές.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να ενισχύσει τους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης και των επιθέσεων κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει την ατζέντα για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια ως βασική αρχή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, λένε οι ευρωβουλευτές.

Δήλωση εισηγητή

Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής Marko Vešligaj (Σοσιαλιστές, Κροατία) δήλωσε: