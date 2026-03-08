Η δύναμη του “όχι”: Γυναίκες που αρνήθηκαν και μετακίνησαν τον κόσμο

Η ιστορία των δικαιωμάτων των γυναικών δεν γράφτηκε με συναίνεση. Γράφτηκε με αρνήσεις

Από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, η ιστορία των γυναικείων δικαιωμάτων δεν γράφτηκε μόνο με διακηρύξεις και νόμους. Κάθε μεγάλη αλλαγή ξεκίνησε με μια άρνηση. Με ένα “όχι” στη σκλαβιά, στη σιωπή, στην υποταγή, στον αποκλεισμό, στο “έτσι είναι τα πράγματα”. Με “όχι” επώδυνα, μοναχικά, επικίνδυνα, που άνοιξαν δρόμους για ψήφο, εκπαίδευση, εργασία και ισότητα.

Γυναίκες σε διαφορετικές χώρες κι εποχές βρήκαν τη δύναμη να αρνηθούν τα όρια που τους επέβαλαν. Δεν σιώπησαν όταν τους ζητήθηκε να κρυφτούν, δεν υποχώρησαν όταν τις απείλησαν, δεν περίμεναν, δεν δείλιασαν, δεν αρκέστηκαν σε όσα άλλοι σχεδίασαν για τις ζωές τους. Απλώς και μεγαλειωδώς είπαν “όχι” κι ο κόσμος μετακινήθηκε.

Σήμερα, Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας, ας θυμηθούμε κάποιες από εκείνες, που έκαναν την άρνησή τους ιστορία.

Χάριετ Τάμπμαν: Όχι στη σκλαβιά

Το 1849, μια 27χρονη γυναίκα περπατά προς τον Βορρά. Ταξιδεύει νύχτα, δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει. Ξέρει όμως ότι δεν θα δεχτεί άλλο να ζει ως σκλάβα. Η Χάριετ Τάμπμαν γεννήθηκε σκλάβα, ως παιδί ξυλοκοπήθηκε από διάφορους “ιδιοκτήτες”, αλλά στα 27 της είπε “όχι” στην υποταγή και δραπέτευσε από το Μέριλαντ στη Φιλαδέλφεια. Η σωτηρία της, όμως, δεν ήταν ο μόνος στόχος της.

Επέστρεψε τουλάχιστον άλλες 13 φορές για να φυγαδεύσει δεκάδες άλλους σκλάβους (περίπου 70), ρισκάροντας τη ζωή και την προσωπική ελευθερία της. Μετά το τέλος του αμερικανικού εμφυλίου και μέχρι το τέλος της ζωής της, ενεργοποιήθηκε στο κίνημα για το δικαίωμα ψήφου των γυναικών. Σήμερα θεωρείται ένα σύμβολο θάρρους και τόλμης κι είναι η πρώτη Αφροαμερικανίδα, που εμφανίστηκε σε χαρτονόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σουζαν Μπ. Άντονι: Όχι στην απαγόρευση ψήφου

Τον Νοέμβριο του 1872, η Σούζαν Άντονι μπαίνει σε ένα εκλογικό κέντρο στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης για να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές, με βάση τη 14η Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, που υποτίθεται ότι αναγνώριζε το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες. Η απόπειρα της να ψηφίσει θεωρείται “έγκλημα”. Συλλαμβάνεται και τιμωρείται με πρόστιμο, καθώς η νομοθεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης δεν συμφωνούσε με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, όμως αρνείται να το πληρώσει και οδηγείται σε δίκη.

Η δίκη της παίρνει διαστάσεις, καθώς είχε ήδη σημαντική δράση στον αγώνα ενάντια της δουλείας και υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών -υπήρξε ιδρύτρια της Εθνικής Ένωσης Σουφραζέτας από το 1869 και γύριζε όλη τη χώρα, δίνοντας λόγους υπέρ του αυτονόητου δικαιώματος άσκησης ψήφου.

Ένας από τους πλέον διάσημους λόγους της, που με αφορμή τη δίκη της είχε διανεμηθεί σε όλη την Αμερική, έφερνε ως τελικό επιχείρημα το ρητορικό ερώτημα “είναι οι γυναίκες άνθρωποι;”. Τελικά το δικαίωμα ψήφου των γυναικών κατοχυρώθηκε στο Σύνταγμα των ΗΠΑ το 1920, με τη 19η Τροπολογία. Το “όχι” της στην απαγόρευση ψήφου στάθηκε το θεμέλιο της πολιτικής ισότητας.



Κλοντέτ Κόλβιν: Όχι στις φυλετικές διακρίσεις

Τον Μάρτιο του 1955, μια 15χρονη τολμά να πει ένα “όχι” που σηματοδοτεί ιστορικές αλλαγές. Η έφηβη Κλοντέτ αρνείται να παραχωρήσει τη θέση της σε λευκό σε λεωφορείο στο Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα και συλλαμβάνεται. Το περιστατικό συμβαίνει εννέα μήνες πριν από την αντίστοιχη διαμαρτυρία και σύλληψη της Ρόζα Παρκς, που οδηγεί σε εκτεταμένο μποϊκοτάζ των δημόσιων συγκοινωνιών. Η ιστορία της Κόλβιν δεν έγινε τόσο γνωστή όσο της Παρκς. Ίσως στα 15 της κρίθηκε πολύ νέα κι άγουρη για να εκπροσωπήσει την αλλαγή.

Η υπόθεση της, όμως, ήταν μία από τις βασικές, στις οποίες στηρίχτηκε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ένα χρόνο μετά, για να αποφασίσει ότι ο διαχωρισμός στα λεωφορεία πρέπει να τερματιστεί και να θέσει εκτός νόμου τέτοιες φυλετικές διακρίσεις.

Σιμόν Βέιλ: Όχι στον φόβο, ναι στην αυτοδιάθεση

Όταν το 1975 εισήχθη στο γαλλικό κοινοβούλιο ο γνωστός ως “νόμος Βέιλ”, που υποστήριζε το δικαίωμα της γυναίκας για τεχνητή διακοπή της κύησης, μεγάλο μέρος της γαλλικής κοινωνίας εξεγέρθηκε. Η τότε Υπουργός Υγείας, Σιμόν Βέιλ αντιμετώπισε ακραίες επιθέσεις και προσβολές, όμως αρνιόταν να δεχτεί ότι γυναίκες συνέχιζαν να πεθαίνουν από παράνομες αμβλώσεις.

Η πολιτική, κοινωνική και ανθρωπιστική δράση της ξεπέρασε τα σύνορα της Γαλλίας. Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πολέμησε τον ρατσισμό, τον φασισμό και τον μισογυνισμό, έδωσε αγώνες για την ενωμένη Ευρώπη κι ήταν εκείνη που ξεκίνησε και κέρδισε τη μάχη της αυτοδιάθεσης της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία.

Μαλάλα Γιουσαφζάι: Όχι στον αποκλεισμό από την εκπαίδευση

Γεννήθηκε το 1997 στην κοιλάδα Σουάτ του Πακιστάν. Η φωνή της ακούστηκε πρώτη φορά, όταν σε ηλικία 11 ετών έγραψε στο BBC για τη ζωή υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Η ιστορία της συγκλόνισε τον κόσμο το 2012, όταν πυροβολήθηκε στο κεφάλι, επιστρέφοντας στο σπίτι με το σχολικό λεωφορείο.

Η μικρή Μαλάλα, που είπε “όχι” στον αποκλεισμό από την εκπαίδευση, επέζησε από θαύμα κι επέστρεψε στα θρανία. Το 2013, στα 16 της, έδωσε ομιλία στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών για τη σπουδαιότητα του δικαιώματος στην εκπαίδευση, ενώ το βιβλίο της “Με λένε Μαλάλα” μεταφράστηκε σχεδόν σε όλες τις γλώσσες. Ένα χρόνο μετά τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για τους αγώνες της εναντίον της καταπίεσης των παιδιών και των νέων και για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση.

Σπούδασε φιλοσοφία, πολιτικές επιστήμες και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ παράλληλα ίδρυσε το Malala Fund, που χρηματοδοτεί προγράμματα εκπαίδευσης κοριτσιών σε έξι χώρες και προσφέρει εναλλακτικές μορφές μάθησης, όταν τα σχολεία κλείνουν ή όταν τα καθεστώτα αποφασίζουν να αποκλείσουν τα κορίτσια από τις αίθουσες. Η ιστορία της ενίσχυσε διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης κοριτσιών κι έσπρωξε κυβερνήσεις να επενδύσουν στην ισότητα.

Ταράνα Μπερκ: Όχι στη σιωπή

Το 2006 η Αμερικανίδα ακτιβίστρια Ταράνα Μπερκ χρησιμοποιεί για πρώτη φορά την έκφραση “Me Too” για να βοηθήσει κυρίως αφροαμερικανικής καταγωγής γυναίκες, που είχαν υποστεί βιασμό, σωματική ή λεκτική βία, σεξουαλική παρενόχληση και κατάχρηση εξουσίας.

Η Μπερκ είχε ζήσει τον εφιάλτη της κακοποίησης κι ήξερε ότι δεν ήταν η μόνη. Το 2006 χρησιμοποίησε το MySpace για να μοιραστεί τις εμπειρίες της και να καλέσει τα θύματα της βίας να σπάσουν τον κύκλο της σιωπής. Μεταξύ των πολλών καταγγελιών που ακολούθησαν, ένα 12χρονο κορίτσι εκμυστηρεύτηκε ότι έχει υποστεί βιασμό. “Me Too” απάντησε η Μπερκ κι οι δύο λέξεις έγιναν σύμβολο του κινήματος.

Από το 2017 το κίνημα γιγαντώνεται και γίνεται παγκόσμιο -μετά και τη δημοσιοποίηση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης κυρίως στο star system. Στόματα που έμειναν κλειστά για δεκαετίες ανοίγουν και μια νέα εποχή έχει μόλις ξημερώσει, χάρις σε γυναίκες που με μικρά και με μεγάλα “όχι” συνεχίζουν να χτίζουν τις ζωές που εκείνες διάλεξαν.