Στη Γένοβα, η δήμαρχος Σίλβια Σάλις καταδικάζει το διαδικτυακό μίσος - Και δωρίζει τις αποζημιώσεις σε κέντρα κατά της βίας

Η Σίλβια Σάλις παίρνει δραστικά μέτρα κατά των προσβολών που κατακλύζουν τα social media και χαρίζει τα χρήματα από τις δίκες σε κέντρα που μάχονται κατά της βίας.

Τη στιγμή που στην Ελλάδα οι δυσάρεστες ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη - και είναι τόσες που είναι ανέφικτο να σε αφήσουν ανεπηρέαστο - στη Γένοβα, η δήμαρχος Σίλβια Σάλις προέβη σε μια αξιέπαινη κίνηση, προσπαθώντας να δώσει ένα τέλος στο διαδικτυακό μίσος και στα προσβλητικά σχόλια που «κάνουν παρέλαση» στα social media.

Η απόφασή της αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης και αντίδρασης στη διαδικτυακή βία. Αντί να περιοριστεί σε νομικές ενέργειες απέναντι στις προσβολές που δέχτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επέλεξε να μετατρέψει την αρνητικότητα σε πράξη αλληλεγγύης, ενισχύοντας οργανώσεις που μάχονται την έμφυλη βία. Πώς; Συνέχισε να διαβάζεις.

Η Σίλβια Σάλις περνά στην αντεπίθεση, μηνύοντας τους διαδικτυακούς bullers

Η δήμαρχος προχώρησε σε μια σειρά αγωγών κατά χρηστών που την στοχοποίησαν με υβριστικά και υποτιμητικά σχόλια στο διαδίκτυο. Η πρώτη υπόθεση ολοκληρώθηκε με εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 5.000 ευρώ, σηματοδοτώντας – όπως η ίδια τονίζει – την αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας να υπάρξουν συνέπειες για τη ρητορική μίσους.

Σε δηλώσεις της, υπογράμμισε πως η ατιμωρησία δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι η άνθιση αυτής της συμπεριφοράς στο διαδίκτυο πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα. Παράλληλα, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα, τονίζοντας πως ακόμη και η «ψηφιακή» βία έχει πραγματικές επιπτώσεις. «Τις τελευταίες ημέρες ολοκληρώσαμε τον συμβιβασμό των 5.000 ευρώ από την πρώτη από μια σειρά αγωγών κατά όσων χρησιμοποίησαν βίαια και υποτιμητικά λόγια εναντίον μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήρθε η ώρα να περάσει ένα πολύ σαφές μήνυμα: όσοι διαδίδουν μίσος στα social media πρέπει να τιμωρούνται. Το μίσος πρέπει να μετατρέπεται σε κάτι καλό».

Chi mi ha dato della p*****a sui social alla fine pagherà. Non solo, penso che l'odio vada trasformato in bene. Per questo i 5.000 euro versati dal primo "leone da tastiera" andranno in beneficenza ai centri antiviolenza di Genova, e lo stesso sarà per le altre somme future. pic.twitter.com/bbMqSf1JjE — Silvia Salis (@silvia_salis) May 2, 2026

Η επιλογή της Σίλβια Σάλις να διαθέσει τα χρήματα της αποζημίωσης σε δομές υποστήριξης γυναικών δίνει ιδιαίτερο βάρος στην πρωτοβουλία της: «Αποφάσισα ότι το ποσό που καταβλήθηκε από τον πρώτο buller θα δοθεί στο κέντρο κατά της βίας Mascherona, στον σύλλογο Per Non Subire Violenza και στην Casa Pandora Margherita Ferro. Τα επόμενα ποσά, που είμαι βέβαιη ότι θα έρθουν, θα διατεθούν για παρόμοιους σκοπούς».

Και συμπλήρωσε: «Δεν μπορούμε να περνάμε το μήνυμα ότι η λεκτική βία κατά των γυναικών είναι κάτι ασήμαντο ή “χαριτωμένο”, γιατί εμείς οι γυναίκες υφιστάμεθα πάντα μια διπλή βία: μια γυναίκα δεν αμφισβητείται ποτέ για τον ρόλο που έχει, αλλά για το πώς ντύνεται, πώς φαίνεται, ποιες επιλογές κάνει στην ιδιωτική της ζωή. Είναι ένας τρόπος να μας απονομιμοποιούν διαρκώς μέσα στην κοινωνία. Η καταγγελία μπορεί και πρέπει να γίνεται, η αντίδραση μπορεί και πρέπει να γίνεται. Τα σημερινά αποτελέσματα είναι απτά και το αποδεικνύουν. Ακόμη κι αν αυτή η βία περνά μέσα από μια οθόνη, θα συνεχίσω να αντιδρώ και να καταγγέλλω. Θα συνεχίσω να μετατρέπω το μίσος σε καλό για την κοινότητά μας».

Η Σίλβια Σάλις γνωρίζει πως οι λέξεις έχουν βαρύτητα και ότι οι πράξεις μπορούν να διαμορφώσουν μια πιο δίκαιη και αλληλέγγυα κοινωνία. Γι’ αυτό, και παύει να κλείνει τα μάτια σε αυτό που η κοινωνία θεωρεί «δεδομένο», «συνηθισμένο», «γνώριμο». Τέλος στα «δεν πειράζει», «έλα μωρέ», «έτσι γίνεται, όταν εκτίθεσαι». Παράλληλα, στέλνει ένα σαφές μήνυμα, ότι η ρητορική μίσους δεν μπορεί και δεν πρέπει να μένει ατιμώρητη.