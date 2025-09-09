Παιδιά στο αυτοκίνητο: Τι ορίζει ο ΚΟΚ στην Ελλάδα - Πώς εξασφαλίζεις τη μέγιστη ασφάλεια

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς για παιδικά καθίσματα, ζώνες και ασφαλείς μετακινήσεις στη νέα σχολική χρονιά

Με την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο στις 11 Σεπτεμβρίου, οι καθημερινές μετακινήσεις με το αυτοκίνητο αυξάνονται ξανά. Οι γονείς μεταφέρουν τα παιδιά τους σε σχολεία, φροντιστήρια και δραστηριότητες, γεγονός που κάνει την οδική ασφάλεια ακόμη πιο σημαντική. Η σωστή χρήση παιδικού καθίσματος, ζώνης και άλλων μέτρων προστασίας δεν είναι απλώς τυπική υποχρέωση, αλλά καθοριστικός παράγοντας για την ασφάλεια κάθε παιδιού.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) στην Ελλάδα θέτει σαφείς κανόνες για τη μεταφορά ανηλίκων, ενώ υπάρχουν και επιπλέον πρακτικές που μπορούν να κάνουν οι γονείς για να νιώθουν σίγουροι σε κάθε διαδρομή – από το πρωινό δρομολόγιο προς το σχολείο μέχρι τις απογευματινές δραστηριότητες.

Τι ορίζει ο ΚΟΚ για τα παιδικά καθίσματα στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ και την ευρωπαϊκή νομοθεσία:

Τα παιδιά έως 12 ετών ή ύψος 1,35 μ. πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλο παιδικό κάθισμα.

Τα καθίσματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ECE R44/04 ή i-Size/R129).

Τοποθετούνται πάντα στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. διθέσιο όχημα). Αν το κάθισμα είναι στραμμένο ανάποδα, απαγορεύεται η ενεργοποίηση του αερόσακου συνοδηγού.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Σύμφωνα με τον νέο ελληνικό ΚΟΚ, οι κυρώσεις σε περίπτωση που δεν έχεις παιδικό κάθισμα είναι:

Διοικητικό πρόστιμο ύψος 350€

Αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες

Πώς να επιλέξεις το σωστό παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου

Η επιλογή του κατάλληλου παιδικού καθίσματος είναι καθοριστική για την ασφάλεια κάθε διαδρομής. Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, υπάρχουν δύο βασικά πρότυπα: ECE R44/04 (με βάση το βάρος) και i-Size/R129 (με βάση το ύψος).

1. Καθίσματα βάσει βάρους (ECE R44/04)

Group 0 (0-10 κιλά) : Πορτ-μπεμπέ, πάντα ανάποδα στη φορά κίνησης.

Group 0+ (0-13 κιλά) : Βρεφικό κάθισμα, ανάποδα μέχρι περίπου 15 μηνών.

Group I (9-18 κιλά) : Κάθισμα με εσωτερικές ζώνες (harness).

Group II (15-25 κιλά) : Ανυψωτικό με πλάτη (booster seat).

Group III (22-36 κιλά): Booster χωρίς πλάτη, με χρήση της ζώνης αυτοκινήτου.

2. Καθίσματα βάσει ύψους (i-Size/R129)

Έως 15 μηνών : Υποχρεωτικά καθισματάκι ανάποδα (rear-facing).

Από 15 μηνών έως 4 ετών : Συνιστάται rear-facing όσο το δυνατόν περισσότερο.

Μεγαλύτερα παιδιά: Κάθισμα με πλάτη ή ανυψωτικό, μέχρι να φτάσουν ύψος 1,35 μ.

3. Τι να προσέξετε στην αγορά

Να είναι πιστοποιημένο με το ευρωπαϊκό σήμα ECE R44/04 ή R129.

Να εφαρμόζει σωστά στο δικό σας αυτοκίνητο (έλεγξε συμβατότητα με ISOFIX ή ζώνη).

Να έχει ρυθμιζόμενο ύψος προσκέφαλου και σωστή στήριξη κεφαλής.

Οι ζώνες να εφαρμόζουν σωστά στους ώμους του παιδιού και να είναι σφιχτές, χωρίς να το πιέζουν.

Το παιδί δεν πρέπει ποτέ να έχει το κεφάλι του έξω από το όριο του καθίσματος.

© Shutterstock

Μέχρι ποια ηλικία χρειάζεται καθισματάκι

Βρέφη έως 15 μηνών : Σε καθίσματα ανάποδα προς την κίνηση (rear-facing).

Νήπια έως 4 ετών : Σε κάθισμα με εσωτερικές ζώνες ασφαλείας (harness).

Παιδιά 4-12 ετών: Σε κάθισμα ή ανυψωτικό (booster seat) ώστε να εφαρμόζει σωστά η ζώνη του αυτοκινήτου.

Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για παιδιά στο αυτοκίνητο

Χρησιμοποίησε βάσεις ISOFIX για καλύτερη σταθερότητα του καθίσματος.

Να ελέγχεις πάντα ότι οι ζώνες είναι σωστά δεμένες και όχι χαλαρές ή στριμμένες.

Φρόντισε να μην αφήνεις αντικείμενα ελεύθερα στην καμπίνα, γιατί σε απότομο φρενάρισμα μπορεί να γίνουν επικίνδυνα.

Απόφυγε να αφήνεις το παιδί να τρώει ή να πίνει εν κινήσει, για να μειωθεί ο κίνδυνος πνιγμονής.

Προτίμησε τα πίσω καθίσματα για μεγαλύτερη ασφάλεια, ακόμα κι όταν το παιδί είναι πάνω από 12 ετών.

Μετά το καθισματάκι – τι πρέπει να προσέξετε

Όταν το παιδί ξεπεράσει το ύψος/ηλικία για κάθισμα, είναι σημαντικό να:

Χρησιμοποιεί ζώνη τριών σημείων , η οποία πρέπει να περνά από τον ώμο και το στήθος, ποτέ από τον λαιμό.

Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη μέσης εφαρμόζει σωστά στη λεκάνη, όχι στην κοιλιά.

Υπάρχουν ειδικά προσαρμογείς ζώνης για μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στα παιδιά που μόλις έχουν αφήσει το booster.

Η σωστή χρήση παιδικού καθίσματος και ζώνης ασφαλείας δεν είναι τυπική υποχρέωση αλλά επένδυση στην ασφάλεια των παιδιών μας. Ακολουθώντας όσα ορίζει ο ΚΟΚ στην Ελλάδα και εφαρμόζοντας πρόσθετα μέτρα προστασίας, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε μετακίνηση με το αυτοκίνητο θα είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής για τα μικρά μας.