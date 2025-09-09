5 tips για να προετοιμαστείς σωστά για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχει ξεκινήσει

Μερικές ημέρες απέμειναν μέχρι να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς, σημαίνοντας έτσι την έναρξη των μαθημάτων. Μετά από 2,5 μήνες διακοπών, έφτασε η στιγμή τα παιδιά μας να επιστρέψουν στις τάξεις τους και όλα να μπουν ξανά σε ένα πρόγραμμα.

Η έναρξη της σχολικού έτους συνοδεύεται πάντα από άγχος, χαρά και προσμονή τόσο από τα παιδιά όσο και από τους γονείς τους. Κάθε χρονιά αποτελεί ένα καινούργιο κεφάλαιο για τη ζωή του παιδιού, που περιλαμβάνει διαφορετικές απαιτήσεις, υποχρεώσεις και καθήκοντα. Και μπορεί το παιδί να απωθεί γρήγορα τα υπόλοιπα συναισθήματα και να κρατάει μόνο τις ανέμελες στιγμές με τους συμμαθητές του, ωστόσο το άγχος των γονιών παραμένει.

Εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι, λοιπόν, δίνουν πέντε χρήσιμες συμβουλές στους γονείς, ώστε να προετοιμαστούν σωστά - μαζί με τα παιδιά τους - για τη σχολική χρονιά που βρίσκεται προ των πυλών. Δεν έχει σημασία, αν το παιδί σου πηγαίνει για πρώτη φορά σχολείο ή είναι μεγαλύτερο. Αυτά τα tips αφορούν όλους τους γονείς ανεξαιρέτως.

Freepik

Πώς να προετοιμαστείς σωστά για την έναρξη του σχολείου

1. Επισκέψου το σχολείο πριν την έναρξη των μαθημάτων

Μία επίσκεψη στο σχολείο του παιδιού σου κρίνεται απαραίτητη πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Μίλησε με τη δασκάλα, δες την τάξη και ενημερώσου για το νέο πρόγραμμα, ώστε να δώσεις στο παιδί σου μια γεύση απ’ όσα θα αντικρίσει.

2.Διάβασε βιβλία σχετικά με την έναρξη των σχολείων

Μπορεί για κάποιους το ξεκίνημα των σχολείων να είναι απλώς μια επιστροφή στην κανονικότητα, όμως για κάποιους άλλους είναι πολλά περισσότερα. Διάβασε, ενημερώσου και προετοιμάσου για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή του παιδιού σου.

3. Μιλήστε με το παιδί σας

Η επικοινωνία με το παιδί είναι πολύ σημαντική πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Συζητήστε πώς νιώθει γι’ αυτό, μιλήστε για τις δραστηριότητες κι όλα όσα το περιμένουν σε λίγες ημέρες.

4.Αγοράστε μαζί τα σχολικά

Η αγορά καινούργιων σχολικών, από την τσάντα και την κασετίνα μέχρι ένα πακέτο μαρκαδόρους, προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό στα παιδιά. Συνεπώς, άφησέ το να έρθει μαζί σου στις αγορές και διαλέξτε μαζί όλα όσα χρειάζεται για το νέο έτος. Επίτρεψέ του να διαμορφώσει το γραφείο του, όπως επιθυμεί, προκειμένου να νιώθει όμορφα όταν κάθεται σε αυτό και να ανυπομονεί να το χρησιμοποιήσει.

5.Ενθάρρυνε το παιδί σου να κυνηγήσει τα όνειρά του

Από ένα γκολ ή ένα καλάθι μέχρι ένα ρεκόρ, ό,τι κι αν θέλει να πετύχει, δώσε του χώρο να προσπαθήσει. Είναι σημαντικό και ανακουφιστικό για τα παιδιά μας να βρισκόμαστε δίπλα τους κάθε ημέρα, να συζητάμε τις σκέψεις τους και να τα υποστηρίζουμε.

