Πέντε πρακτικοί τρόποι για να περιορίσετε το ατελείωτο scrolling των παιδιών, σύμφωνα με ειδικούς

Ειδικοί σε θέματα ανατροφής παιδιών δίνουν απλές και ρεαλιστικές συμβουλές για να βάλετε όρια στη χρήση οθονών, χωρίς συγκρούσεις με τα παιδιά.

Η ανησυχία των γονέων για τον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά σε οθόνες εντείνεται, ειδικά μετά από πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις που έφεραν στο προσκήνιο τον ρόλο των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Πλατφόρμες όπως το Instagram και εταιρείες όπως η Meta και η Google κατηγορούνται ότι σχεδίασαν λειτουργίες - όπως η ατελείωτη κύλιση- ώστε να κρατούν τους χρήστες «κολλημένους» στις οθόνες τους.

Ωστόσο, πέρα από τις νομικές διαμάχες, η καθημερινότητα των γονέων παραμένει απαιτητική. Πώς μπορεί κανείς να μειώσει τον χρόνο οθόνης χωρίς συνεχείς εντάσεις; Ειδικοί στην παιδική ψυχολογία και την ανατροφή παιδιών, που μίλησαν στο BBC, προτείνουν πέντε πρακτικές στρατηγικές.

1. Μικρά βήματα, ρεαλιστικοί στόχοι

Η Τζέιν Γκίλμορ τονίζει ότι οι απότομες αλλαγές σπάνια έχουν αποτέλεσμα. Αντί να αφαιρέσετε ξαφνικά τις συσκευές, ξεκινήστε με μικρές παρεμβάσεις, όπως ο καθορισμός συγκεκριμένου σημείου στο σπίτι όπου «μένουν» τα κινητά όταν δεν χρησιμοποιούνται. Έτσι δημιουργείται μια ρουτίνα χωρίς ένταση.

2. Συνεργασία αντί για επιβολή

Η Μαίρη Χαν Μπέικερ προτείνει να εμπλέκετε τα παιδιά —ιδίως τους εφήβους— στη συζήτηση. Η αναγνώριση της κοινωνικής πίεσης που βιώνουν στα social media μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συμφωνίες και όχι για καβγάδες. Η σύμβουλος Ολίβια Έντουαρντς υπογραμμίζει ότι μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης είναι το «κλειδί» για να λειτουργήσουν οι κανόνες.

3. Μετατρέψτε την οθόνη σε εργαλείο μάθησης

Αντί να δαιμονοποιείτε την τεχνολογία, αξιοποιήστε την ως ευκαιρία για συζήτηση. Ρωτήστε τα παιδιά πώς λειτουργούν οι πλατφόρμες, γιατί είναι εθιστικές και πώς κερδίζουν χρήματα. Μέσα από τέτοιους διαλόγους ενισχύεται η ψηφιακή παιδεία και η κριτική σκέψη.

4. Δώστε το παράδειγμα

Τα παιδιά μιμούνται τους ενήλικες. Αν ένας γονέας είναι συνεχώς στο κινητό, δύσκολα θα πείσει το παιδί να το περιορίσει. Η αυτογνωσία μπορεί να βοηθήσει: η παραδοχή «κι εγώ το παρακάνω με το κινητό» συχνά λειτουργεί πιο αποτελεσματικά από την αυστηρή κριτική.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πλήξη δεν είναι εχθρός. Αντίθετα, αποτελεί βασικό στοιχείο ανάπτυξης της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

5. Μην υποκύπτετε στον πανικό

Ο Τόνι Σάμσον προειδοποιεί για τον «ηθικό πανικό» που συχνά καλλιεργείται γύρω από τα social media. Αν και οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί, τα παιδιά διαθέτουν υψηλή νευροπλαστικότητα, δηλαδή ικανότητα προσαρμογής και μάθησης. Όπως εξηγεί, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν «καταστρέφουν» απαραίτητα την προσοχή, αλλά την κατευθύνουν. Με σωστή καθοδήγηση, μπορούν ακόμη και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την εξερεύνηση.