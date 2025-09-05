Quiet cracking: Μήπως εξαντλείσαι ψυχικά στη δουλειά αλλά δεν το αντιλαμβάνεσαι;

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι κάτι που περνάμε ή θα περάσουμε όλοι στη ζωή μας

Όλοι έχουμε ακούσει αμέτρητες λέξεις στο dating, αλλά τι γίνεται με εκείνες που μιλούν για τις τάσεις – ή καλύτερα περιγράφουν τη σύγχρονη πραγματικότητα στον χώρο εργασίας; Βλέποντας ότι περνάμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας δουλεύοντας, και επειδή οι διακοπές πλέον τελείωσαν, αποφασίσαμε σήμερα να σε κάνουμε πιο σοφό και σου μάθουμε το «quiet cracking» - που μπορεί να συμβαίνει και σε σένα στη δουλειά.

Η επαγγελματική εξουθένωση είναι κάτι που περνάμε ή θα περάσουμε όλοι στη ζωή μας. Αλλά τι γίνεται με το quiet cracking ή το «αθόρυβο ράγισμα», μια μορφή σταδιακής εξουθένωσης που σε πιάνει εκεί που δεν το περιμένεις; Συχνά, δεν αντιλαμβάνεσαι καν ότι «καίγεσαι» μέχρι να είναι πολύ αργά. Ναι, μπορεί να μη χρειαζόμαστε άλλη μια δημοφιλή λέξη-κλειδί για να εκφράσουμε τη συλλογική μας συναισθηματική εξάντληση, αλλά το ζήτημα πίσω από τη λέξη είναι πραγματικό και απειλητικό, τόσο για εμάς ως άτομα όσο και ως κοινωνία.

Τι είναι το quiet cracking;

Είναι η σταδιακή απώλεια ικανοποίησης από τον χώρο εργασίας, η οποία οδηγεί στη σταδιακή παραίτηση από τον χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι αρχίζουν σιγά-σιγά να αισθάνονται λιγότερο αφοσιωμένοι, λιγότερο παρακινημένοι και λιγότερο εμπνευσμένοι στην εργασία. Αυτές οι «ρωγμές», ωστόσο, συχνά περνούν απαρατήρητες μέχρι που, τελικά, το ποτήρι σπάει.

Ένα ποτήρι με μικρές ρωγμές μπορεί να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται. Ωστόσο, όσο βαθύτερες γίνονται αυτές οι ρωγμές ή όσο περισσότερες δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη φθορά, τόσο πιο πιθανό είναι να διαλυθεί εντελώς το ποτήρι. Αν δεν αντιμετωπίσεις την αιτία των εν λόγω ρωγμών, θα καταλήξεις με κάτι που δεν είναι πλέον ασφαλές για χρήση. Προφανώς, δεν συγκρίνουμε τους ανθρώπους με ποτήρια, ούτε λέμε ότι είμαστε «άχρηστοι» όταν φτάσουμε σε σημείο επαγγελματικής εξουθένωσης. Αλλά είναι αλήθεια ότι, με την πάροδο του χρόνου, χωρίς καμία παρέμβαση, η σιωπηλή αυτή ρωγμή εξασθενεί το κίνητρό μας και την επιθυμία μας να προσφέρουμε αποτελέσματα.

Το quiet cracking είναι κάτι ύπουλο. Μας πλησιάζει αργά αλλά σταθερά, και πριν το καταλάβουμε, μας έχει αποβάλει εντελώς από τον ρόλο μας. Είτε πρόκειται για αποτέλεσμα κακής διοίκησης, τοξικής κουλτούρας στον χώρο εργασίας είτε για δυσπρόσιτες ευκαιρίες ανάπτυξης, συνήθως φτάνουμε στο τελικό στάδιο της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Πώς πρέπει να χειριστείς το quiet cracking;

Συνήθως, αυτό το φαινόμενο συμβαίνει σε έναν χώρο εργασίας με κακή διοίκηση - οπότε μπορεί να είναι δύσκολο για τους εργαζομένους να ανακάμψουν χωρίς καθοδήγηση. Αν αντιληφθείς ότι σου συμβαίνει αυτό, καλό είναι να εκφράσεις τις δικές σου ανησυχίες στον ανώτερό σου. Μερικές φορές, μπορεί να μην γνωρίζει καθόλου τα συναισθήματα και τις σκέψεις σου. Ωστόσο, ξεκινώντας τη συζήτηση, του δίνεις την ευκαιρία να αναλάβει δράση και να βοηθήσει. Αν δεν το κάνει, δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις άλλο.

