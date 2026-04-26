Μήπως το αφεντικό σου είναι ναρκισσιστής; 7 σημάδια που το προδίδουν

Λίγη αυτοπεποίθηση είναι χρήσιμη στην ηγεσία· όταν όμως μετατρέπεται σε ναρκισσισμό τα πράγματα αλλάζουν.

Τα ανώτερα στελέχη εμφανίζουν περιστασιακά ορισμένα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά - είναι ανθρώπινο. Το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτά παγιώνονται σε μια σταθερή στάση ζωής. Τότε, τα αφεντικά αρχίζουν να βλέπουν τον εαυτό τους μέσα από ένα παραμορφωτικό φίλτρο «ανωτερότητας», με σοβαρές επιπτώσεις στον τρόπο που διοικούν, επικοινωνούν και λαμβάνουν αποφάσεις. Συχνά, μάλιστα, τα άτομα αυτά φαίνονται γοητευτικά στους γύρω τους - μέχρι να αποκαλυφθεί ο πραγματικός τους εαυτός.

7 χαρακτηριστικές πεποιθήσεις των ναρκισσιστικών αφεντικών:

«Οι κανόνες δεν ισχύουν για εμένα»

Ένας ναρκισσιστής προϊστάμενος θεωρεί ότι οι εταιρικές πολιτικές και οι κανόνες υπάρχουν για να περιορίζουν τους άλλους - όχι τον ίδιο. Μπορεί να παρακάμπτει διαδικασίες, να αγνοεί πρωτόκολλα ή να παίρνει αποφάσεις χωρίς έγκριση, πιστεύοντας ότι «ξέρει καλύτερα». Αυτό δημιουργεί σύγχυση και συχνά εκθέτει την ομάδα σε λάθη ή ακόμη και κινδύνους.

«Εγώ δεν κάνω ποτέ λάθη»

Η παραδοχή ενός λάθους απαιτεί αυτογνωσία - κάτι που σπάνια χαρακτηρίζει έναν ναρκισσιστή. Όταν κάτι πάει στραβά, η ευθύνη μεταφέρεται αλλού: στους εργαζομένους, στις συνθήκες ή στην κακή τύχη. Ο διογκωμένος εγωισμός τούς κάνει να πιστεύουν ότι είναι υπεράνω αποτυχίας - σε αντίθεση με τους ανθρώπους που εργάζονται για αυτούς. Αν κάποιος τολμήσει να τους αμφισβητήσει, συχνά αντιδρούν με θυμό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι φοβούνται να μιλήσουν.

«Η εταιρεία δεν θα τα κατάφερνε ποτέ χωρίς εμένα»

Πιστεύουν ότι είναι αναντικατάστατοι και ότι αποτελούν τον βασικό - αν όχι τον μοναδικό - λόγο επιτυχίας της εταιρείας. Έτσι, υποτιμούν συστηματικά τη συμβολή των άλλων και δεν διστάζουν να παίρνουν τα εύσημα για πράγματα που δεν έκαναν οι ίδιοι.

«Αξίζω ειδική μεταχείριση»

Οι ναρκισσιστές εργοδότες συχνά πιστεύουν ότι δικαιούνται λιγότερους περιορισμούς, περισσότερα προνόμια και διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με τους υπόλοιπους στο γραφείο. Μπορεί να απαιτούν απόλυτη συνέπεια από την ομάδα τους, ενώ οι ίδιοι δεν διστάζουν να χάνουν προθεσμίες και να αλλάζουν αποφάσεις την τελευταία στιγμή.

«Πρέπει να είναι ευγνώμονες που εργάζονται για εμένα»

Η έλλειψη ενσυναίσθησης τούς κάνει να μη βλέπουν τίποτα προβληματικό στον τρόπο που φέρονται στους άλλους. Αντίθετα, πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοί τους θα έπρεπε να αισθάνονται τυχεροί που έχουν αυτή τη δουλειά - πόσο μάλλον μια δουλειά με τόσο καλή ηγεσία. Αντί να αντιμετωπίζουν τη σχέση ως μια συνεργασία, τη βλέπουν περισσότερο ως μια χάρη που οι ίδιοι προσφέρουν.

«Η δουλειά είναι πάνω απ΄όλα»

Η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής θεωρείται περιττή ή ακόμη και μια ένδειξη αδυναμίας. Τα ναρκισσιστικά αφεντικά περιμένουν άμεσες απαντήσεις σε email οποιαδήποτε ώρα, υποτιμούν την ανάγκη για άδειες και συχνά εξαντλούν την ομάδα τους χωρίς να το αναγνωρίζουν. Η συνολική έλλειψη ενσυναίσθησης τούς εμποδίζει να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων.

«Όλοι ζηλεύουν την επιτυχία μου»

Κάθε διαφωνία ή κριτική ερμηνεύεται ως προσωπική επίθεση ή εκδήλωση ζήλιας. Αυτό συνδέεται με το χαμηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, που τους καθιστά ουσιαστικά ανίκανους για αυτοκριτική. Η αντίδρασή τους σε μια κριτική μπορεί να εκφραστεί με θυμό, ειρωνεία ή ακόμη και τιμωρητική συμπεριφορά απέναντι σε όποιον εκφράσει διαφορετική άποψη.

Τι σημαίνει αυτό για τον χώρο εργασίας

Ένα τέτοιο στυλ ηγεσίας επηρεάζει άμεσα τη διάθεση και την απόδοση των εργαζομένων. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, η συνεχής πίεση και η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας οδηγούν σε εξουθένωση, μειωμένη δημιουργικότητα και, τελικά, χαμηλότερα αποτελέσματα. Αντίθετα, οι αποτελεσματικοί ηγέτες αναγνωρίζουν τα λάθη τους, ακούν ενεργά, σέβονται τα όρια των άλλων και επενδύουν στην ομάδα τους. Η διαφορά δεν βρίσκεται στην αυτοπεποίθηση - αλλά στην επίγνωση. Και αυτή είναι που ξεχωρίζει έναν πραγματικό ηγέτη από έναν απλώς ναρκισσιστικό προϊστάμενο.