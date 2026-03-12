Είμαι Εδώ Για Εσένα 2026: Δείτε εδώ το πρόγραμμα και τους ομιλητές

Το Women's Forum 2026 θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δείτε όλο το πρόγραμμα

Για 3η συνεχόμενη χρονιά, το Women's Forum επιστρέφει, πιο δυνατό, πιο ζωντανό και πιο αληθινό από ποτέ. Ένα φόρουμ που έρχεται να θυμίζει να κοιτάξεις τον εαυτό σου στα μάτια, να αμφισβητήσεις τα όρια που σου φόρεσαν και να ανακαλύψεις τις δυνάμεις που σε κρατούν όρθια.

Εδώ, δεν θα ακούσεις μόνο ιστορίες επιτυχίας ή θεωρίες. Θα βιώσεις αλήθειες που ανατρέπουν στερεότυπα, που ξεσκεπάζουν μύθους και που φωτίζουν τις κρυφές μας ρωγμές - εκεί που γεννιέται η αυθεντικότητα.

Το Forum φέρνει κοντά επιστήμονες, καλλιτέχνες, γυναίκες και άντρες που τόλμησαν να αλλάξουν τα δεδομένα της ζωής τους. Μαζί τους, θα εξερευνήσεις τι σημαίνει να ζεις χωρίς φίλτρα, να μεγαλώνεις χωρίς φόβο, να αγαπάς τον εαυτό σου με όλες του τις ατέλειες. Κάθε ομιλία, κάθε πάνελ, κάθε στιγμή είναι μια ανακάλυψη. Σε περιμένουμε να το ζήσουμε μαζί!

Δείτε το πρόγραμμα του Forum

10:00 - 11:00 Registration

11:00 Εισαγωγή Μυρτώ Μήτσιου, Διευθύντρια Jenny.gr

A' PART

11:00 - 11:15 - Keynote Speech

«Οι ταμπέλες που μας ακολουθούν και πώς βρίσκουμε ξανά την ουσία»

Τζένη Μπαλατσινού, Executive Consultant Jenny.gr

11:20– 12:00 - Keynote Speech

«Για όλα φταίνε οι γυναίκες - και ευτυχώς»

Μάνος Χατζημαλωνάς, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπευτής

12:00 -12:15 - Keynote Speech

«Παχυσαρκία: Γιατί η δύναμη της θέλησης κάποιες φορές δεν είναι αρκετή»

Γιούλη Αργυρακοπούλου, MD, MSc, PhD, Παθολόγος – Διαβητολόγος

12:15 – 12:40 - Keynote Speech

«Πόσο βαθιά πρέπει να βουλιάξεις για να μάθεις να αναπνέεις;»

Fayrouz El Mehdawi, Παγκόσµια Πρωταθλήτρια Ελεύθερης Κατάδυσης

12:40 – 13:00 Keynote Speech

«Πού βρίσκεις το θάρρος να συνεχίσεις όταν όλα αλλάζουν»

Πέτρα Καλαμπόκα, Digital Creator

13:00 – 13:30 / Break 30'

B' PART

13:30– 14:15 Keynote Speech

«Το φως που δεν σβήνει ποτέ: Βρίσκοντας τον δρόμο μέσα από τις ρωγμές»

Γιάννης Αθανασόπουλος, Κλινικός Ψυχολόγος

14:15 - 14:30 Keynote Speech

«EQUALL: Από τη δέσμευση στην πράξη – Μετρήσιμος Κοινωνικός Αντίκτυπος στην Ισότητα των Φύλων»

Χρύσα Κουμουνδούρου, Μονάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας Τράπεζας Πειραιώς

14:30 - 15:00 Fireside Chat

«Γυναικεία φιλία: Μύθος ή η πιο δυνατή μας συμμαχία;»

Λίλα Μπακλέση, ηθοποιός & Νατάσα Εξηνταβελώνη, ηθοποιός

Moderation: Έττυ Βαρούχ, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια

15:00 - 15:30 / Break 30'

C' PART

15:30 – 15:40 Keynote Speech

«Ζώντας δίπλα στο ανθρώπινο πόνο: Τι μαθαίνεις όταν το πεδίο είναι η καθημερινότητά σου»

Χριστίνα Ψαρρά, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

15:40- 16:10 - Panel

"Ageing Gracefully: Η ομορφιά του να ζεις περισσότερο και καλύτερα"

Ιουλία Αρμάγου, Χημικός, Συνιδρύτρια & Πρόεδρος της Juliette Armand,

Γεωργία Γκιούλα, Ιατρός Βιοπαθολόγος

Αλεξάνδρα Σπυριδοπούλου, Global Senior Artist MAC Cosmetics

Moderation: Άρτεμις Καράγιαννη, Head of Fashion & Beauty Jenny.gr

16:10 - 17:00 - Talk

«Χωρίς καλούπια, χωρίς φόβο. Η ελευθερία να είσαι ο εαυτός σου»

Μαρίνα Σάττι, Καλλιτέχνις