Νιώθετε εξαντλημένοι μετά το Ματωμένο Φεγγάρι; Υπάρχει λόγος

Αν αισθάνεστε πιο κουρασμένοι από ποτέ, υπάρχει λόγος και βρίσκεται στα άστρα

Αν, εντελώς ξαφνικά, αισθάνεστε μία ανεξήγητη κόπωση κι αναρωτιέστε τι πηγαίνει στραβά, είμαστε εδώ για να σας λύσουμε την απορία. Για όλα ευθύνεται το Ματωμένο Φεγγάρι, το οποίο δεν ήταν απλώς όμορφο και τέλειο για IG stories, αλλά και φοβερά επιδραστικό στην ψυχική μας υγεία.

Στην αστρολογία, μία έκλειψη σελήνης είναι εξαιρετικά σημαντική. Μάλιστα, αποτελεί οιωνό μεγάλων αλλαγών. Στις 16 Μαρτίου, όταν έγινε ολική έκλειψη Σελήνης στον Σκορπιό, η συμπαντική ενέργεια άλλαξε και μας έκανε να αισθανόμαστε τα πάντα πιο έντονα, καθώς ενεργοποιήθηκαν ταυτόχρονα ο Βόρειος κι ο Νότιος Δεσμός της Σελήνης.

Ο Βόρειος Δεσμός αναπαριστά το απόλυτο πεπρωμένο μας, όλα εκείνα που ήταν γραφτό να μας συμβούν. Ο Νότιος, από την άλλη, συμβολίζει τις παρελθοντικές ζωές μας και το συναισθηματικό φορτίο που μας ακολουθεί, από τις τότε εμπειρίες μας. Επειδή το Ματωμένο Φεγγάρι ενεργοποίησε και τους δύο, είναι πιθανό να προσπαθήσουμε, χωρίς καν να το καταλάβουμε, να διώξουμε από πάνω μας ένα βάρος, κάτι που δε χρειαζόμαστε πια – είτε πρόκειται για άνθρωπο, είτε για κατάσταση.

Το να φύγουμε από καταστάσεις που μας κρατούν πίσω, είναι δύσκολο. Όσο έτοιμοι κι αν νιώθουμε, όσο κι αν θέλουμε να προχωρήσουμε, η διαδικασία μας εξαντλεί κι ο ανάδρομος Ερμής περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα.

The Lunar Eclipse on May 16th is SEVERELY maltreated



1. The Moon is in Scorpio

2. The Moon is opposite the Sun

3. The Moon is Eclipsed

4. The Moon is conjunct the South Node

5. The Moon is square Saturn

6. No benefics aspect the Moon

7. The Moon is at the end of the sign