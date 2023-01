Ο Ανάδρομος Ερμής (επιτέλους) τελειώνει - To 2023 τώρα ξεκινάει

Βγες στους δρόμους και φώναξέ το μέχρι να το πιστέψεις!

Όταν ο Ερμής αποφάσισε να γίνει ανάδρομος για τελευταία φορά μέσα στο 2022 ήταν 29 Δεκεμβρίου. Η αλήθεια είναι ότι νιώσαμε την επιρροή του ήδη από τις 12 Δεκέμβρη, κρατώντας μας συντροφιά μέχρι και σήμερα, και συγκεκριμένα μέχρι αύριο, 18 Ιανουαρίου. Παρεξηγήσεις, ασυνεννοησίες, πάθη και λάθη, τεχνικά προβλήματα και καθυστερήσεις ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της παρουσίας του στο ζώδιο του Αιγόκερου.

Όσο ο ανάδρομος απομακρύνεται από τη ζωή μας, θα παίρνουμε όλο και πιο εύκολα ανάσες. Βέβαια, οι αστρολόγοι προειδοποιούν πως η ανάδρομη πορεία του ενδέχεται να συνεχίσει να μας επηρεάζει μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου (αλλά πολύ πιο ήπια, το υποσχόμαστε). Αυτό σημαίνει ότι το χάος και η καταστροφή στην καθημερινότητα μπορεί να κρατήσουν μέχρι τότε αλλά η ελάφρυνση και η ανακούφιση θα είναι ξεκάθαρα ορατές από αύριο. Πρώην μπορεί να επανεμφανιστούν, παρανοήσεις μπορεί να συνεχίσουν να γίνονται αλλά όλα αυτά φτάνουν στο τέλος τους, κράτα γερά!

Σου έχουμε καλά νέα! Η επικοινωνία επιστρέφει στην ορθή της πορεία και αυτό μόνο καλά συνεπάγεται. Οι συζητήσεις θα γίνουν και πάλι ομαλά και κάθε παρεξήγηση θα ανήκει στο παρελθόν. Θα αρχίσουμε να βρίσκουμε και πάλι εύκολα λύσεις και θα γίνουμε ξανά προσεκτικοί ακροατές.

has mercury retrograde really been mercury retrograding for anyone else? cause DAMN pic.twitter.com/hhibFikdHL