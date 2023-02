Πάρε βαθιά ανάσα, κάθισε αναπαυτικά και δες τι έχει να γίνει

Νόμιζες πως το μόνο που έπρεπε να σε ανησυχεί, είναι ο ανάδρομος Ερμής; Πίστευες ότι θα ερχόταν κάποτε κάποια στιγμή που θα ηρεμούσες; Ε, όχι. Γιατί από τις 7 Μαρτίου, ο Κρόνος, ο πλανήτης που ορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της ζωής (μικρά ή μεγάλα), μπαίνει στον Ιχθύ και για μία τριετία θα μας επηρεάζει όλους. Ναι, καλά διάβασες – όλους, ως το 2026.

Πάρε βαθιά ανάσα, κάθισε αναπαυτικά και διάβασε τι έχει να γίνει στο ζώδιό σου.

Κριός

Είσαι παρορμητικός, αλλά καλό είναι να πάψεις να ακούς αυτή τη λεπτή αλλά δυνατή φωνή στο κεφάλι σου, που σου λέει να τα σπάσεις όλα. Ήρθε η ώρα να μάθεις να εκφράζεις τα συναισθήματά σου και να μην τα κρατάς μέσα σου – έχεις τρία χρόνια μπροστά σου για να το τελειοποιήσεις. Δώσε προτεραιότητα στην ηρεμία σου, ακόμη κι αν το drama σε καλεί.

Ταύρος

Αν είσαι Ταύρος, ξέρεις πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος σου. O Κρόνος θα έρθει να σε κάνει επαναπροσδιορίσεις φιλίες, σχέσεις, ανθρώπους – την κοινωνική σου ζωή στο σύνολό της, τέλος πάντων – και να σε ωθήσει να μικρύνεις λίγο τον κύκλο σου. Να θυμάσαι πως η ζωή είναι μικρή για να κάνεις παρέα με άτομα που δε σου ταιριάζουν.

Δίδυμος

Είναι μία καλή στιγμή να ασχοληθείς σοβαρά με την καριέρα σου και να αντιμετωπίσεις το imposter syndrome που σου χτυπά την πόρτα. Έρχεται ένα εξαιρετικό glow up της επαγγελματικής σου ζωής και φρόντισε να το εκμεταλλευτείς στο έπακρο, να κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου για να εξελιχθείς. Νιώσε επιτέλους την αυτοπεποίθηση που σου αξίζει και διεκδίκησε τον χώρο σου.

Καρκίνος

Προετοιμάσου ψυχολογικά να αναθεωρήσεις τα πάντα. Ο Κρόνος στον Ιχθύ θα αλλάξει την κοσμοθεωρία σου – μην υποτιμήσεις στιγμή το ένστικτό σου. Επικεντρώσου στη μόρφωσή σου, απόκτησε νέες εμπειρίες και, ως το 2026, θα έχεις δει τον κόσμο με άλλα μάτια.

Λέων

“Out of sight, out of mind” είχε πει η Maddy στο Euphoria. Ε, δεν ισχύει. Το ότι έχεις πάρει σωματική απόσταση από ανθρώπους και καταστάσεις, δε σημαίνει πως έχουν βγει από το μυαλό σου. Ο Κρόνος θα αγγίξει τις πιο ευαίσθητες χορδές σου και θα αντιμετωπίσεις προκλήσεις που θα σε κάνουν να νιώσεις άβολα. Μην τις αποφύγεις, όμως. Βάλε όρια, βρες τον εαυτό σου και όλα θα πάνε καλά.

Παρθένος

Η τριετία που έρχεται θα ταρακουνήσει τις σχέσεις σου, οπότε προετοιμάσου ψυχολογικά να αλλάξουν οι δυναμικές που είχες συνηθίσει. Τώρα είναι η στιγμή να δεις ποιους θέλεις στη ζωή σου, με ποιους αξίζει να προσπαθήσεις και ποιος, τελικά, θα σε κάνει να νιώσεις τη σταθερότητα που ζητάς. Τα πράγματα σοβαρεύουν από ‘δω και πέρα.

Ζυγός

Οργάνωση, οργάνωση, οργάνωση – τρεις φορές, για να σου μείνει. Δώσε προτεραιότητα σε ψυχή, νου και σώμα, ζήσε το δικό σου Eat, Pray, Love και, σαν άλλη Julia Roberts, βρες την ηρεμία σου. Οκ, μην τα παρατήσεις όλα για να πας στην Ιταλία, αλλά να θυμάσαι πως ό,τι κι αν γίνεις, όσες υποχρεώσεις κι αν έχεις, η ευεξία σου είναι σημαντικότερη απ’ όλα.

Σκορπιός

Είσαι δημιουργικός από τη φύση σου, αλλά ο Κρόνος στον Σκορπιό θα σε βοηθήσουν να εκμεταλλευτείς σωστά το ταλέντο σου. Θα βγάλεις προς τα έξω τον πραγματικό σου εαυτό, θα νιώσεις άνετα, θα εκφραστείς. Επικεντρώσου στην αυτοπεποίθησή σου και επιτέλους αντιμετώπισε το σύνδρομο του απατεώνα που σε διακατέχει.

Τοξότης

Ναι, ο τρόπος σου να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα, είναι να τρέχεις μακριά τους. Αν δεν βλέπεις το πρόβλημα, δεν υπάρχει, σωστά; Όχι. Τώρα, θα συγκρουστείς με την οικογένειά σου, θα υπερασπιστείς αγαπημένα πρόσωπα και θα απελευθερωθείς συναισθηματικά και σωματικά.

Αιγόκερως

Ο Κρόνος είναι ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιό σου, οπότε ξέρεις καλά τη δύναμή του. Τώρα που μπαίνει στον Ιχθύ, θα νιώσεις λιγότερη σιγουριά για τις ιδέες σου και τον τρόπο που εκφράζεσαι. Προσπάθησε να μην το αφήσεις να σε κρατήσει πίσω – θα βγεις δυνατότερος στο τέλος.

Υδροχόος

Θα μάθεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις και θα εκμεταλλευτείς τις ικανότητές σου στο έπακρο. Καλό είναι να προσέχεις πού χαλάς τα χρήματά σου και να κάνεις λίγη οικονομία – στην τριετία που ακολουθεί, θα μάθεις να διαχειρίζεσαι τα οικονομικά σου. Τώρα, μέχρι να τα καταφέρεις, δεν εγγυόμαστε ότι θα περάσεις εύκολα κι ανώδυνα.

Ιχθύς

Ο Κρόνος μπαίνει στο ζώδιό σου και σε βγάζει από το ροζ συννεφάκι που ζεις. Θα ταλαιπωρηθείς, θα δεις τη ζωή με ρεαλισμό, θα ανακαλύψεις άγνωστες πτυχές του εαυτού σου. Ίσως απομονωθείς, ίσως νιώσεις άβολα, αλλά αυτό χρειάζεται για να ωριμάσεις. Και, πίστεψέ μας, σίγουρα θα ωριμάσεις.