Ο ανάδρομος Ποσειδώνας είναι εδώ και θα κυριεύσει τη ζωή σου μέχρι το τέλος του 2023

Φανταζόμαστε ότι μπορείς να υποθέσεις τι θα συμβεί, τώρα που ο πλανήτης του μυστικισμού και των ψευδαισθήσεων μπήκε σε ανάδρομη πορεία

Ο Ποσειδώνας είναι εδώ και από σήμερα είναι μάλιστα ανάδρομος στους Ιχθείς. Δεν θέλουμε να σε απογοητεύσουμε αλλά η «τρελή» του πορεία θα κρατήσει μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου του 2023, κάτι που σημαίνει πως θα αποχαιρετήσεις (αναγκαστικά) μαζί του τον χρόνο.

Για άλλη μια φορά θα επηρεάσει κυρίως τα ζώδια του μεταβλητού σταυρού, Ιχθύες και Παρθένους, Δίδυμους και Τοξότες, όλου σχεδόν του τρίτου 10ημέρου, αφού θα οπισθοδρομήσει από την 25η μοίρα και 26’ και θα φτάσει έως την 22η και 38’ των Ιχθύων.

Η παρουσία του εκτός ορθόδρομης τροχιάς, σημαίνει ότι θα έχουμε την τάση να κάνουμε υπερβολές και να ζούμε σε μια καθημερινότητα γεμάτη παραπλανήσεις. Ο ψυχισμός μας αναμένεται να υποστεί διάφορες συναισθηματικές αναταράξεις ενώ η τάση για εξιδανίκευση θα είναι έντονη όπως και οι ουτοπικές καταστάσεις.

What does the Neptune retrograde mean for your sign? https://t.co/Wfauukkvtb pic.twitter.com/oPJU2rnjGt