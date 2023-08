Αυτά είναι τα 3 πιο ξενέρωτα ζώδια στο σεξ. Μήπως είσαι ένα από αυτά;

Τα παρακάτω 3 ζώδια σίγουρα δεν έχουν προτεραιότητα το σεξ και ίσως το βαριούνται και λίγο

Φυσικά, το πόσο είναι κανείς ταιριαστός ρομαντικά και σεξουαλικά με κάποιον εξαρτάται από πολλά περισσότερα από απλά την αστρολογία -και είναι πολύ πιθανό να ταιριάζεις με κάποιον σε αυτόν τον τομέα ακόμα κι αν τα ζώδιά σας είναι ασύμβατα. Βέβαια, μερικά ζώδια δυσκολεύονται να σου προσφέρουν ικανοποίηση στο κρεβάτι αφού δεν είναι και η απόλυτη προτεραιότητά τους. Με άλλα λόγια είναι ορισμένα ζώδια είναι πιο ξενέρωτα στο σεξ. Φυσικά, δεν πρόκειται για κανόνα, αλλά για μια τάση. Εμείς σε ενημερώνουμε για να έχεις το νου σου.

Λέων

Ο Λέων αγαπάει τόσο πολύ τον εαυτό του, που ζητά την προσοχή όλων και δεν μπορεί εύκολα να μοιραστεί συναισθήματα. Δυσκολεύεται να εκφράσει ότι νοιάζεται για τον άλλον και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια κακή σεξουαλική χημεία. Τον ενδιαφέρει να περνάει καλά εκείνος πρώτα και αγνοεί τα «θέλω» του συντρόφου του. Αυτό ακριβώς κάνει και στο σεξ και δικαιωματικά αξίζει τον τίτλο του ξενέρωτου. Sorry, not sorry.

Παρθένος

Εδώ η αυταρέσκεια και η πειθαρχεία βρίσκεται σε άλλα επίπεδα και αυτό συνεπάγεται ένα κακό σεξ. Θέλει διαρκώς επιβεβαίωση και αυτό κουράζει τον παρτενέρ ενώ δεν είναι ανοιχτός σε πειραματισμούς. Κουράζεται εύκολα και προτιμάει να επαναλαμβάνεται παρά να δοκιμάσει κάτι νέο που θα ενθουσιάσει τον σύντροφό του.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι προτιμούν τις αγκαλιές και τα φιλιά παρά το σεξ. Συνήθως λένε πολλά και πράττουν λίγα, που το λες και πρόβλημα στο σεξ. Είναι η φύση του Διδύμου να υπόσχεται πολλά αλλά στο τέλος να βαριέται να τα υλοποιήσει. Χρειάζονται πάντα ένα love story που θα τους ξυπνήσει νέα συναισθήματα και όσον αφορά το σεξ δεν είναι σίγουρα στις προτεραιότητές τους.