Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Ζυγού; - Αρμονία και ειρηνική συνύπαρξη είναι το μότο τους

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει το ζώδιο του μήνα και μας παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για αυτό

O Ζυγός αντιπροσωπεύει την αρμονία και την ειρηνική συνύπαρξη είτε σε ερωτική σχέση είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Ναι ο Ζυγός θα μπορούσε άνετα να διαλαλεί τα αγαπημένα του τσιτάτα στον δρόμο «World Peace» & «make love, not war» αλλα δεν θα το κάνει γιατί είναι διακριτικός και σέβεται τα όρια του άλλου. Γενικά δεν ενοχλούν οι Ζυγοί, εκτός αν έχεις ραντεβού μαζί τους, που ευτυχώς πλέον υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, για να ακούσεις μια ευφάνταστη αιτιολογία (δικαιολογία) αργοπορίας. Εχουν εξαιρετικό ταλέντο ως ζώδια στις ανθρώπινες σχέσεις και στη διπλωματία, είναι ευγενικοί, δε θέλουν να θίγουν κανέναν, αλλά έχουν την τάση να εξαρτώνται από τις επιθυμίες και γνώμες των άλλων. Είναι τρυφεροί σύντροφοι και έχουν ευκολία στη σύναψη σχέσεων. Μέχρι να κάνουν το σοβαρό βήμα επισημοποίησης μιας σχέσης με παπά και με κουμπάρο, μπορεί να είναι ασταθείς στις σχέσεις τους. Στον γάμο ή στη σχέση ζωής όμως δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, με πίστη και αφοσίωση -αλλα και υποχωρήσεις προκειμένου να κρατήσουν ζωντανή τη φλόγα.

Ο Ζυγός στις σχέσεις

Θέλουν να τους αγαπάς, να τους το δείχνεις και να τους λες ότι είναι αξιαγάπητοι, αλλιώς μετατρέπονται σε μελαγχολικές υπάρξεις με λίγη ναζιάρικη γκρίνια που ζητούν αποδοχή και έγκριση. Τους μπερδεύεις με Σαλονικιούς, είναι πάντα μπουρζουά και περιποιημένοι, έτοιμοι για κάμερα σε αυτούς ανά πάσα στιγμή. Όσοι έχουν Αφροδίτη Ζυγό, πιο συγκεκριμένα, έχουν το δώρο της θεάς Αφροδίτης, τη φυσική ομορφιά.

Αν είστε λάτρεις των εντάσεων στις σχέσεις γιατί πιστεύετε ότι αυτό είναι το αλατοπίπερο του έρωτα, προσοχή μην αποπειραθείτε να κάνετε σχέση με Ζυγό. Θέλουν αρμονία παντού, πολύχρωμα πουλιά να κελαηδούν και όλοι να τραγουδάμε τα πρωινά στους δρόμους λες και είμαστε τίποτα Ιταλοί κεφάτοι και καλοντυμένοι σε φιλμ νουαρ στην Piazza di Spagna. Έχουν επίσης μια φυσική τάση στον χορό, είναι οι Τζιν Κέλιδες του ζωδιακού. Ιδιαίτερα ο ωροσκόπος Ζυγός φημίζεται για τις χορευτικές του ικανότητες.

Η ζυγαριά που αντιπροσωπεύει το ζώδιο τους είναι και η απεικόνιση της ικανότητάς τους να αποφασίσουν. Αν και έχουν έντονο το αίσθημα της δικαιοσύνης και της σύνεσης, συχνά δεν υποστηρίζουν με θέρμη τις απόψεις τους ή γιατί δεν έχουν αποφασίσει με σιγουριά αυτό που πιστεύουν (ναι, είναι αναποφάσιστοι) ή γιατί φοβούνται μήπως ενοχλήσουν τους γύρω τους. Δε θέλουν να στεναχωρούν πότε κανέναν, δεν αντέχουν τη θλίψη στα μάτια των άλλων.

Η αισθητική και η δημιουργικότητα του Ζυγού

Παρατηρούν τα πάντα σε ψυχαναγκαστικό βαθμό, ειδικά αν κάτι χαλάει την ωραία αισθητική τους ισορροπία. Έχουν ταλέντο στο ωραίο εκλεπτυσμένο γούστο και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με ντύσιμο, μόδα, τέχνη, διακόσμηση. Αν θες έναν φίλο να σε βοηθήσει να διακοσμήσεις το σπίτι σου, τότε εμπιστεύσου έναν Ζυγό που όχι μόνο ξέρει όλες τις αποχρώσεις των χρωμάτων, αλλά μπορεί να ζωντανεύει με καλλιτεχνικό τρόπο έναν χώρο. To hand made by Ζυγός στιλ μπορεί να σου απογειώσει τη διάθεση στην καθημερινότητα σου.