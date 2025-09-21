Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 22 - 28/9/25 για κάθε ζώδιο

Το πλανητικό σκηνικό μάς κρατά σε εγρήγορση και αυτή την εβδομάδα, καθώς η προσοχή στρέφεται στις σχέσεις και στις συνεργασίες: Tη Δευτέρα ο Ήλιος περνά στον Ζυγό ενώ ο Άρης εισέρχεται στον Σκορπιό. Από τη μία πλευρά αυξάνεται η ανάγκη για ισορροπία και διπλωματία, από την άλλη, όμως, δυναμώνουν τα πάθη, οι εντάσεις και η αποφασιστικότητα.

Την Τρίτη, η αντίθεση Ήλιου–Ποσειδώνα φέρνει σύγχυση και αμφιβολίες. Οι προσδοκίες μπορεί να αποδειχθούν φρούδες, ενώ σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται από παρανοήσεις και έλλειψη σαφήνειας. Χρειάζεται προσοχή σε υπερβολικές προσδοκίες και ωραιοποιήσεις.

Η Τετάρτη είναι η πιο έντονη ημέρα της εβδομάδας: ο Ήλιος σε τρίγωνα με Ουρανό και Πλούτωνα φέρνει ανατροπές, ξαφνικές αλήθειες και αποφασιστικά ξεκαθαρίσματα. Μια μέρα που μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους, με φρέσκιες ιδέες και ευκαιρίες για αναγέννηση. Την ίδια στιγμή, όμως, ο Άρης σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα δείχνει συγκρούσεις, παιχνίδια εξουσίας και εκρήξεις θυμού που χρειάζονται ψυχραιμία για να μη βγουν εκτός ελέγχου.

Στο υπόλοιπο της εβδομάδας, οι εξελίξεις παραμένουν καθοριστικές. Είναι μια περίοδος έντονη, που μας καλεί να αφήσουμε πίσω ό,τι δεν έχει γερά θεμέλια και να προχωρήσουμε με θάρρος σε αυτό που μας εκφράζει.

Προσοχή χρειάζεται να δείξουν τα παρορμητικά (Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι) και τα σταθερά (Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι) ζώδια των πρώτων ημερών. Αντίθετα, ευνοημένοι θα είναι Κριοί, Δίδυμοι, Λέοντες, Ζυγοί, Τοξότες και Υδροχόοι του 1ου δεκαημέρου.



Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 22 - 28/9

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, η εβδομάδα αυτή δίνει έμφαση στις σχέσεις σου, καθώς ο Ήλιος περνά στον Ζυγό ενεργοποιώντας τον 7ο οίκο, ενώ ο Άρης εισέρχεται στον Σκορπιό, φέρνοντας πάθος αλλά και εντάσεις στα οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους ή στην ερωτική σου ζωή.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο να περνά στον Ζυγό και να φωτίζει τον 6ο οίκο σου, φέρνοντας έμφαση στην καθημερινότητα, στη δουλειά και στη φυσική σου κατάσταση. Την ίδια μέρα, ο Άρης περνά στον Σκορπιό και ενεργοποιεί τον 7ο οίκο σου, δίνοντας δυναμική αλλά και εντάσεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο να περνά στον Ζυγό και να φωτίζει τον 5ο οίκο σου, φέρνοντας έμφαση στον έρωτα, στο φλερτ, στη χαρά και στη δημιουργικότητα. Παράλληλα, ο Άρης στον Σκορπιό σε βάζει σε πιο έντονους ρυθμούς στην καθημερινότητα και τη δουλειά, με αυξημένες υποχρεώσεις αλλά και πείσμα να τα καταφέρεις.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε, η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο να περνά στον Ζυγό και να φωτίζει τον 4ο οίκο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας. Την ίδια μέρα, ο Άρης περνά στον Σκορπιό και ενεργοποιεί τον 5ο οίκο σου, δίνοντάς σου πάθος, δημιουργικότητα αλλά και έντονη διάθεση για έρωτα.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο να περνά στον Ζυγό και να φωτίζει τον 3ο οίκο σου: Συζητήσεις, μετακινήσεις, γνωριμίες και συμφωνίες μπαίνουν στο προσκήνιο. Ο Άρης στον Σκορπιό στρέφει την ενέργειά σου σε ζητήματα σπιτιού και οικογένειας, αλλά μπορεί να φέρει και εντάσεις με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο να περνά στον Ζυγό και να φωτίζει τον 2ο οίκο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον σε οικονομικά θέματα και ιδιαίτερα στο πορτοφόλι σου. Την ίδια μέρα, ο Άρης περνά στον Σκορπιό, κάνοντάς σε πιο δραστήριο στις μετακινήσεις, στις συζητήσεις και στις επαφές σου, αλλά και πιο έντονο στον τρόπο που διεκδικείς αυτά που θέλεις.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο να περνά στο ζώδιό σου και να σε βάζει στο επίκεντρο. Είναι στιγμή για νέα ξεκινήματα, αλλά και για να βάλεις σε προτεραιότητα τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου. Ο Άρης στον Σκορπιό ενεργοποιεί τον 2ο οίκο σου και σε ενεργοποιεί να κυνηγήσεις τρόπους να αυξήσεις το εισόδημά σου.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο στον Ζυγό να φωτίζει τον 12ο οίκο σου, φέρνοντας στην επιφάνεια παρασκηνιακές καταστάσεις που χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Την ίδια μέρα, ο Άρης περνά στο ζώδιό σου, δίνοντάς σου δύναμη, πάθος και αποφασιστικότητα, αλλά και αυξάνοντας την ένταση στις κινήσεις σου.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο στον Ζυγό να φωτίζει τον 11ο οίκο σου, στρέφοντας την προσοχή σε φίλους, συνεργασίες και σχέδια που θέλεις να υλοποιήσεις. Ο Άρης στον Σκορπιό σου δίνει την ανάγκη να κινηθείς πιο παρασκηνιακά ή να δουλέψεις σε βάθος με τον εαυτό σου.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο στον Ζυγό να φωτίζει τον 11ο οίκο σου, στρέφοντας την προσοχή σε φίλους, συνεργασίες και σχέδια που θέλεις να υλοποιήσεις. Ο Άρης στον Σκορπιό σου δίνει την ανάγκη να κινηθείς πιο παρασκηνιακά ή να δουλέψεις σε βάθος με τον εαυτό σου.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο στον Ζυγό να φωτίζει τον 9ο οίκο σου, δίνοντάς σου έμπνευση για σπουδές, ταξίδια, νέες εμπειρίες και διεύρυνση οριζόντων. Παράλληλα, ο Άρης στον Σκορπιό σε κάνει πιο αποφασιστικ@ σε θέματα καριέρας.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, η εβδομάδα ξεκινά με τον Ήλιο στον Ζυγό να φωτίζει τον 8ο οίκο σου, φέρνοντας στο προσκήνιο οικονομικά τρίτων (δάνεια, οφειλές, επενδύσεις) αλλά και πιο βαθιές συναισθηματικές διεργασίες. Την ίδια μέρα, ο Άρης περνά στον Σκορπιό, δίνοντάς σου ενέργεια για σπουδές, ταξίδια και νέες εμπειρίες, αλλά και πιο έντονο τρόπο να διεκδικείς τις απόψεις σου.

