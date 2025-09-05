Σεληνιακή έκλειψη και πανσέληνος Σεπτεμβρίου: Τα ζώδια που έχουν κάτι να περιμένουν

Η πανσέληνος ή αλλιώς το “Φεγγάρι του Καλαμποκιού” θα κοσμήσει τον ουρανό στις 7 Σεπτεμβρίου.

Το βράδυ του Σαββάτου 7 Σεπτεμβρίου, ο ουρανός μας επιφυλάσσει ένα μοναδικό θέαμα: μια ολική έκλειψη Σελήνης κατά τη διάρκεια της πανσελήνου. Η γνωστή και ως «Φεγγάρι του Καλαμποκιού» πανσέληνος, θα ντυθεί με κόκκινες και χάλκινες αποχρώσεις, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο που ονομάζουμε «Blood Moon». Η έκλειψη θα διαρκέσει περίπου 82 λεπτά, καθιστώντας τη μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια ολικές εκλείψεις των τελευταίων ετών. Η ενέργεια της πανσελήνου θα επηρεάσει θετικά τρία από τα ζώδια του κύκλου.

Σύμφωνα με την αστρολογία, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια καλή ευκαιρία για αλλαγές, ξεκαθαρίσματα, συμφωνίες και συναισθηματική απελευθέρωση. Η έκλειψη έρχεται να φωτίσει, να αποκαλύψει και να καθοδηγήσει. Κλείνει κύκλους, αποκαλύπτει αλήθειες και ενθαρρύνει μεταμορφώσεις - κυρίως εσωτερικές. Αν και όλοι μας επηρεαζόμαστε με κάποιον τρόπο, υπάρχουν τρία ζώδια που φαίνεται να ευνοούνται ιδιαίτερα από αυτή την έντονη σεληνιακή ενέργεια.

3 ζώδια που θα επηρεαστούν από την ενέργεια της πανσελήνου Σεπτεμβρίου

Παρθένος

Η πανσέληνος αυτή ενεργοποιεί τον άξονα σου και σε καλεί να εστιάσεις στην προσωπική εξέλιξή σου. Είναι η ιδανική στιγμή για να απομακρύνεις ό,τι δεν σε εξυπηρετεί πια - συνήθειες, καταστάσεις ή ακόμα και ανθρώπους. Η διαύγειά σου είναι ενισχυμένη και είναι μια καλή στιγμή να πάρεις αποφάσεις που αφορούν στην υγεία, την εργασία και την ψυχική ευεξία σου. Άκου τη διαίσθησή σου: θα σε οδηγήσει με ακρίβεια εκεί που χρειάζεται να πας.

Τοξότης

Για εσένα, Τοξότη, η έκλειψη φωτίζει θέματα που σχετίζονται με την αποστολή σου, τις πεποιθήσεις σου και την πορεία που ακολουθείς. Αν ένιωθες ότι ήσουν σε μια περίοδο ασάφειας ή αμφιβολίας, τώρα μπορείς να δεις ξεκάθαρα τι θέλεις να ακολουθήσεις. Το φεγγάρι αυτό σε καλεί να επεκταθείς, να κυνηγήσεις νέες ευκαιρίες και να αφεθείς στο ένστικτό σου - ξέρει εκείνο που θα σε οδηγήσει.

Ιχθύες

Η έκλειψη φωτίζει τον εσωτερικό κόσμο σου και φέρνει στην επιφάνεια συναισθήματα, επιθυμίες και φόβους που είχαν μείνει στο περιθώριο. Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να κάνεις εσωτερική δουλειά, να συγχωρήσεις, να απελευθερωθείς και να επανασυνδεθείς με τη δημιουργική και πνευματική πλευρά σου. Οι αποκαλύψεις που έρχονται τώρα μπορεί να λειτουργήσουν ως πυξίδα για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου.

