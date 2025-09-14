Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 15 - 21/9/25 για κάθε ζώδιο

Ξεκινάει μια εβδομάδα που φέρνει ένταση, ανατροπές αλλά και καθοριστικά ξεκαθαρίσματα για τα ζώδια.

Ειδικότερα, από την Τρίτη, με τις όψεις της Αφροδίτης με τον Άρη και τον Χείρωνα, η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη συναισθηματικά: H ανάγκη για επαφή και θεραπεία στις σχέσεις συνυπάρχει με ευαισθησίες και πληγές που μπορεί εύκολα να ξανανοίξουν. Την Τετάρτη, ο Ερμής σε αντίθεση με τον Κρόνο φέρνει περιορισμούς, αυστηρές συζητήσεις και απαιτητικά διλήμματα, ενώ την Πέμπτη η είσοδός του στον Ζυγό στρέφει το ενδιαφέρον στις συνεργασίες και στη διπλωματία.

Η Παρασκευή είναι η πιο αντιφατική μέρα της εβδομάδας: O Ερμής σχηματίζει αντίθεση με τον Ποσειδώνα δημιουργώντας σύγχυση και ψευδαισθήσεις, όμως ταυτόχρονα τα τρίγωνά του με Ουρανό και Πλούτωνα φέρνουν αποκαλύψεις και δυνατές αλήθειες. Την ίδια μέρα, η Αφροδίτη περνάει στην Παρθένο, ζητώντας περισσότερη πρακτικότητα στις σχέσεις και τα οικονομικά, αλλά το Σάββατο το τετράγωνό της με τον Ουρανό δείχνει ξαφνικά σκαμπανεβάσματα και απρόοπτα που ταράζουν τις ισορροπίες.

Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή με τη Νέα Σελήνη–Έκλειψη στην Παρθένο και την αντίθεση Ήλιου–Κρόνου. Είναι μια στιγμή που φέρνει νέα ξεκινήματα, αλλά όχι χωρίς κόστος. Οι αποφάσεις που θα παρθούν τώρα χρειάζονται ωριμότητα, πειθαρχία και θάρρος να αφήσουμε πίσω ό,τι δεν έχει γερά θεμέλια. Είναι μια σημαντική καμπή, που μας καλεί να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα χωρίς ωραιοποιήσεις και να χτίσουμε με σοβαρότητα το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μας.

Από την Έκλειψη, επηρεάζονται τα μεταβλητά ζώδια των τελευταίων ημερών (Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες) καθώς και όσοι έχουν ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες από τις 26 -29ο των ζωδίων αυτών.



Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 15 - 21/9

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, η εβδομάδα αυτή σε καλεί να δώσεις έμφαση στην καθημερινότητά σου αλλά και στον τομέα των σχέσεών σου. Συγκεκριμένα, από την Τρίτη, αν είσαι single, μια νέα γνωριμία μπορεί να προκύψει με πολλές προοπτικές εξέλιξης. Αν έχεις σχέση, θα τη δεις να ανανεώνεται χωρίς ωστόσο να λείπουν οι εντάσεις που ίσως αγγίξουν ευαίσθητες χορδές.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η εβδομάδα αυτή στρέφει την προσοχή σου σε ζητήματα σπιτιού, αλλά και στην καθημερινή σου ρουτίνα. Συγκεκριμένα, από την Τρίτη, μπορεί να νιώσεις περισσότερη στήριξη και ζεστασιά, αλλά κάποιες υποχρεώσεις ή ένα παρασκήνιο σε κουράζουν ψυχολογικά. Ένα παλιό θέμα μπορεί να ξαναβγεί στην επιφάνεια, ζητώντας επίλυση.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, η εβδομάδα αυτή φέρνει στο προσκήνιο θέματα επικοινωνίας, οικογένειας αλλά και επαγγελματικών ευθυνών. Από την Τρίτη, αν είσαι single, μπορεί να προκύψει μια νέα γνωριμία που θα λειτουργήσει αναζωογονητικά και θα σου δώσει δύναμη. Παράλληλα, μια συζήτηση ή η ενασχόληση με κάποιο χόμπι με φίλους ίσως σε κάνει να νιώσεις καλύτερα και πιο ανάλαφρα.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε, η εβδομάδα αυτή σε ωθεί να ασχοληθείς περισσότερο με την επικοινωνία σου, τις συζητήσεις αλλά και τις αποφάσεις που μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία σου. Από την Τρίτη, μπορεί να εμφανιστεί μια οικονομική ευκαιρία που σε ωφελεί, όμως παράλληλα, ίσως νιώσεις πίεση από οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, η εβδομάδα αυτή ξεκινά με εσένα στο επίκεντρο. Από την Τρίτη, η γοητεία και η αυτοπεποίθησή σου φέρνουν φλερτ και ευχάριστες στιγμές με νέες γνωριμίες ή με το ταίρι σου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να προκύψουν θέματα που αφορούν σπουδές, ταξίδια ή νομικά ζητήματα που μπορεί να σε πιέσουν.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, η εβδομάδα αυτή είναι καθοριστική για εσένα, καθώς η Νέα Σελήνη–Έκλειψη της Κυριακής πραγματοποιείται στο ζώδιό σου και φέρνει ένα νέο ξεκίνημα που απαιτεί ωριμότητα και αποφασιστικότητα. Από την Τρίτη, θα καταφέρεις να κλείσεις εκκρεμότητες που υπήρχαν καιρό, ενώ μπορεί να έρθεις αντιμέτωπ@ και με οικονομικά θέματα που ήθελες να αποφύγεις.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, η εβδομάδα αυτή φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις σου αλλά και την ψυχολογική σου ισορροπία. Από την Τρίτη, αν είσαι single, μπορεί να προκύψουν νέες γνωριμίες και φλερτ που θα σε ενθουσιάσουν, ενώ μια συζήτηση με φίλους ή μια παλιά επαφή μπορεί να αποδειχθεί πιο θεραπευτική απ’ όσο περίμενες. Παράλληλα, όμως, ενδέχεται να έρθουν στην επιφάνεια και καταστάσεις που θα προτιμούσες να έχεις αφήσει πίσω.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, η εβδομάδα αυτή στρέφει το ενδιαφέρον σου σε καριέρα, σχέσεις και φιλίες. Από την Τρίτη, ενδέχεται να έχεις εξελίξεις σε θέματα καριέρας: Μπορεί να λάβεις αναγνώριση ή στήριξη, αλλά και να νιώσεις πίεση από την καθημερινότητα ή ένα ζήτημα υγείας να βγει στην επιφάνεια.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, η εβδομάδα αυτή φέρνει στο προσκήνιο την καριέρα σου και το πώς προβάλλεσαι κοινωνικά, ενώ ενεργοποιεί και θέματα σχέσεων και προσωπικής ζωής. Από την Τρίτη, ίσως κάνεις κάποιες νέες γνωριμίες με άτομα διαφορετικής νοοτροπίας, ωστόσο, μπορεί να προκύψουν εντάσεις πάνω σε ένα θέμα που σας παθιάζει.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Αιγόκερε, η εβδομάδα αυτή σε στρέφει σε θέματα που αφορούν σπουδές, ταξίδια, νομικές υποθέσεις αλλά και την καριέρα σου. Από την Τρίτη, μπορεί να πάρεις βοήθεια για οικονομικά θέματα, όμως οι απαιτήσεις της οικογένειας ή ζητήματα σπιτιού μπορεί να σε πιέσουν.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η εβδομάδα σε φέρνει αντιμέτωπο με σχέσεις, συνεργασίες και οικονομικά που ζητούν λύσεις. Από την Τρίτη εστιάζεις στα προσωπικά σου: Μπορεί να ζήσεις ωραίες στιγμές με τ@ σύντροφό σου, αλλά ίσως υπάρξουν και εντάσεις με κοντινά πρόσωπα. Ένα φλερτ μπορεί να σε ανανεώσει, αρκεί να μη σε γυρίσει πίσω.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, η εβδομάδα αυτή φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις σου, προσωπικές και επαγγελματικές. Από την Τρίτη, θα μπορέσεις να φροντίσεις περισσότερο την υγεία και την καθημερινότητά σου, ενώ ταυτόχρονα θα έχεις την ευκαιρία να ξανασκεφτείς θέματα αξιών και ασφάλειας στις σχέσεις σου.

