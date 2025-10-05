Τα ζώδια της εβδομάδας από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ (6 - 12/10/25)

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 6 - 12/10/25 για κάθε ζώδιο

Αφού περάσαμε μια πιο ήρεμη εβδομάδα, χωρίς μεγάλες εντάσεις, προχωράμε τώρα σε μια που ανεβάζει ρυθμούς και φέρνει αποκαλύψεις, έντονες στιγμές αλλά και ευκαιρίες στα ζώδια να δούμε τι πραγματικά θέλουμε για εμάς.

Η Δευτέρα ξεκινά δυναμικά με τον Ερμή να περνά στον Σκορπιό, κάνοντάς μας πιο διεισδυτικούς στις σκέψεις και τις κουβέντες μας. Δεν μένουμε στην επιφάνεια, ψάχνουμε τις προθέσεις πίσω από κάθε λέξη. Την Τρίτη, η Πανσέληνος στον άξονα Κριού–Ζυγού φέρνει έντονα διλήμματα ανάμεσα στο «εγώ» και το «εμείς», επηρεάζοντας περισσότερο Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους του 2ου δεκαημέρου. Την ίδια μέρα, το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα μπορεί να βγάλει μυστικά στο φως ή να φέρει κουβέντες με πάθος και ζήλια που ανακατεύουν τα ερωτικά – κυρίως των Ταύρων, Λεόντων, Σκορπιών και Υδροχόων των πρώτων ημερών.

Στα μέσα της εβδομάδας, η Αφροδίτη σε εξάγωνο με τον Δία φέρνει όμορφες στιγμές φλερτ και νέες ερωτικές γνωριμίες που μπορούν να ανοίξουν ένα καινούργιο κεφάλαιο στην αισθηματική μας ζωή.

Το Σάββατο, η Αφροδίτη πρωταγωνιστεί πάλι, αφού με την αντίθεσή της με τον Κρόνο μας φέρνει μπροστά σε ευθύνες και υποχρεώσεις. Σχέσεις και οικονομικά ζητούν ξεκαθαρίσματα, ενώ δεν λείπει και το αίσθημα ότι μπαίνουν όρια εκεί που μέχρι τώρα υπήρχε περισσότερη ελευθερία. Μπορεί να νιώσουμε ότι το κλίμα βαραίνει λίγο, αλλά είναι και η στιγμή που ξεχωρίζουμε τι αξίζει πραγματικά να κρατήσουμε στη ζωή μας.

Έτσι, στο μικροσκόπιο μπαίνουν έρωτας και πορτοφόλι για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπιούς, Αιγόκερους και Ιχθύες του 3ου δεκαημέρου.



Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 6 - 12/10/25

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, η εβδομάδα αυτή σε φέρνει πιο κοντά σε θέματα σχέσεων και κοινών υποχρεώσεων, ενώ οι κουβέντες που θα γίνουν δεν θα είναι πάντα εύκολες – θα έχουν όμως τη δύναμη να σε βοηθήσουν να δεις την αλήθεια.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η εβδομάδα αυτή ρίχνει φως στις σχέσεις σου, τόσο τις προσωπικές όσο και τις επαγγελματικές, φέρνοντας μπροστά σου αλήθειες που δεν γίνεται άλλο να αγνοήσεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, η εβδομάδα αυτή ανεβάζει τον ρυθμό στην καθημερινότητά σου αλλά φέρνει και διλήμματα ανάμεσα σε προσωπική ζωή και υποχρεώσεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε, η εβδομάδα αυτή σε φέρνει πιο κοντά σε θέματα σχέσεων, σπιτιού και καριέρας, ενώ σου επιτρέπει και να επικοινωνήσεις πράγματα που θες και να διασκεδάσεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, η εβδομάδα στρέφει το βλέμμα σου σε οικογενειακά ζητήματα και οικονομικές ισορροπίες, φέρνοντας μαζί της προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες να σταθείς πιο γερά στα πόδια σου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, η εβδομάδα φέρνει στο προσκήνιο τα οικονομικά σου αλλά και τις σχέσεις σου, με έντονες στιγμές που σε οδηγούν σε νέα συμπεράσματα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, η εβδομάδα φέρνει στο επίκεντρο τις σχέσεις σου αλλά και τα οικονομικά σου, ζητώντας σου να δεις πιο καθαρά πού χρειάζεται ισορροπία.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, την εβδομάδα αυτή η διαίσθησή σου χτυπάει κόκκινο, με το μυαλό σου να δουλεύει ασταμάτητα και τις σχέσεις σου να δοκιμάζονται μέσα από κουβέντες και αντιθέσεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, η εβδομάδα σε κάνει πιο εσωστρεφή και σε καλεί να σκεφτείς βαθιά τι θέλεις, την ίδια στιγμή όμως που οι σχέσεις και τα επαγγελματικά σου τραβούν το ενδιαφέρον.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Αιγόκερε, η εβδομάδα φέρνει έντονες εξελίξεις σε καριέρα, σπίτι και φίλους, αλλά και σου δίνει και ευκαιρίες να ανοίξεις νέους δρόμους με μεγάλες προοπτικές.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η εβδομάδα αυτή στρέφει το βλέμμα σου στην καριέρα και τα οικονομικά, με εντάσεις αλλά και ευκαιρίες που σε βοηθούν να βρεις πιο σταθερό βηματισμό.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, η εβδομάδα φέρνει διλήμματα στα οικονομικά και σε βάζει να σκεφτείς πιο ώριμα τις υποχρεώσεις που μοιράζεσαι με άλλους. Παράλληλα, η αισθηματική σου ζωή έχει πολλές εξελίξεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Ιχθύων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

