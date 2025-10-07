Υπερπανσέληνος Οκτωβρίου: 3 ζώδια που θα επηρεαστούν αρνητικά από την ενέργειά της

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025 ή αλλιώς το “Φεγγάρι της Συγκομιδής” θα φωτίσει τον ουρανό απόψε 7 Οκτωβρίου.

Το «Φεγγάρι της Συγκομιδής» που θα λάμψει απόψε στον ουρανό, δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, αλλά φέρνει μαζί του εντάσεις, αποκαλύψεις και την ανάγκη για ξεκαθαρίσματα. Καθώς η Σελήνη φωτίζει τον εσωτερικό κόσμο μας, αναδύονται συναισθήματα που ίσως προσπαθούμε εδώ και καιρό να αποφύγουμε. Η πρώτη υπερπανσέληνος για το 2025 επηρεάζει άμεσα τρία ζώδια, που θα χρειαστεί να παραμείνουν ψύχραιμα μέχρι το τέλος της επιρροής της.

Αυτή η πανσέληνος του χρόνου σηματοδοτεί ένα είδος απολογισμού - τι σπείραμε και τι θερίζουμε. Εξού και το όνομά της. Για τρία ζώδια, όμως, αυτή η συγκομιδή δεν είναι γλυκιά. Ίσα-ίσα, έρχεται να ταρακουνήσει συναισθηματικές ισορροπίες, να αναδείξει απωθημένα και να δοκιμάσει σχέσεις και αντοχές. Οι επόμενες ημέρες θα είναι γεμάτες προκλήσεις, όμως αυτή η ενέργεια θα είναι παροδική.

Τα ζώδια που θα επηρεαστούν αρνητικά από την Πανσέληνο Οκτωβρίου

Κριός

Η υπερπανσέληνος ρίχνει φως στον τομέα των σχέσεων, φέρνοντας στην επιφάνεια ζητήματα ισορροπίας και συνεργασίας. Μπορεί να νιώσεις ότι οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν ή δεν σέβονται τις ανάγκες σου. Η τάση σου να αντιδράς γρήγορα ή επιθετικά ίσως σε οδηγήσει σε παρεξηγήσεις και ρήξεις. Αυτή η φάση δεν είναι για να πάρεις βιαστικές αποφάσεις, αλλά για να σκεφτείς: τι ζητάς από τους άλλους και τι είσαι διατεθειμένος να δώσεις. Προσπάθησε να βρεις την ισορροπία μεταξύ διεκδίκησης και συνεργασίας.

Καρκίνος

Για τον ευαίσθητο Καρκίνο, αυτή η Πανσέληνος λειτουργεί σαν ένας μεγεθυντικός φακός στις εσωτερικές του ανασφάλειες. Οι συναισθηματικές του ανάγκες μοιάζουν να μην καλύπτονται, ενώ παρελθοντικές πληγές επανέρχονται. Η υπερσυναισθηματικότητα μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες ή σε απομόνωση. Ο Καρκίνος καλείται να ξεχωρίσει το παρόν από το παρελθόν και να αναγνωρίσει τι πραγματικά ισχύει τώρα. Πρόκειται για μια δύσκολη αλλά χρήσιμη στιγμή για εσωτερικό ξεκαθάρισμα και αυτοφροντίδα.

Αιγόκερως

Η υπερπανσέληνος σε φέρνει αντιμέτωπο με μια εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή σου. Οι υποχρεώσεις σε πιέζουν, οι απαιτήσεις μεγαλώνουν, και ίσως νιώθεις ότι πρέπει να τα ελέγχεις όλα. Όμως η ψυχική σου κόπωση αρχίζει να φαίνεται. Αν προσπαθείς να είσαι παντού και για όλους, κινδυνεύεις να ξεχάσεις τον εαυτό σου. Είναι η στιγμή να αναρωτηθείς: ποια είναι τα πραγματικά σου «πρέπει» και ποια τα «θέλω» που έχεις παραμελήσει;

