Τα ζώδια της εβδομάδας από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ (13 - 19/10/25)

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 13 - 19/10/25 για κάθε ζώδιο

Το σύμπαν μάς ετοίμασε μια νέα ερωτική εβδομάδα καθώς η Αφροδίτη αναδεικνύεται στην απόλυτη πρωταγωνίστρια. Είναι μια περίοδος έντονων συναισθημάτων, ξεκαθαρισμάτων και –ίσως– απρόσμενων επανενώσεων, μια εβδομάδα που καλεί τα ζώδια να διαλέξουν την αλήθεια αντί για την ψευδαίσθηση.

Συγκεκριμένα, στις 14 Οκτωβρίου συγκεντρώνεται μια κοσμική ένταση που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιο της κυβέρνησής της, τον Ζυγό, και αμέσως έρχεται αντιμέτωπη με τον ομιχλώδη Ποσειδώνα, ενώ ταυτόχρονα σχηματίζει δύο ισχυρά τρίγωνα με τον Ουρανό και τον Πλούτωνα, φέρνοντας ανατροπές, αποκαλύψεις και συναισθηματικά déjàvu. Τα ερωτικά και τα οικονομικά υπόσχονται γεγονότα, συναντήσεις και εξελίξεις που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα.

Οι Κριοί, Δίδυμοι, Καρκίνοι, Λέοντες, Ζυγοί, Αιγόκεροι, Τοξότες και Υδροχόοι των πρώτων ημερών θα νιώσουν πιο έντονα αυτή την ταλάντωση ανάμεσα στον ρεαλισμό και την επιθυμία, στο πάθος και την ανάγκη για σταθερότητα.

Από την Πέμπτη, καθώς ο Ήλιος τετραγωνίζει τον Δία και αντιπαρατίθεται με τον Χείρωνα, το κλίμα φορτίζεται με υπερβολές και εγωισμούς, όμως μέσα από αυτές έρχεται και η ευκαιρία να θεραπεύσουμε κάτι βαθύτερο: Την ανάγκη μας για αποδοχή.



Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 6 - 12/10/25

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, η εβδομάδα ξεκινά με έντονα συναισθήματα και εσωτερικές αναταράξεις γύρω από τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Συγκεκριμένα, την Τρίτη, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, απέναντί σου, και στρέφει όλη σου την προσοχή στους άλλους – στο πώς σχετίζεσαι, στο τι δίνεις και στο τι λαμβάνεις.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η εβδομάδα αυτή σε βρίσκει σε φάση αναδιοργάνωσης. Συγκεκριμένα την Τρίτη, με την Αφροδίτη να περνά στον Ζυγό, η προσοχή σου στρέφεται στην καθημερινότητα, τη δουλειά και τη φυσική σου ισορροπία. Θέλεις να βάλεις τάξη, να καθαρίσεις ό,τι σε πιέζει και να επαναφέρεις ρυθμό σε σώμα και μυαλό.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, η εβδομάδα αυτή εστιάζει σε θέματα έρωτα, δημιουργικότητας και διασκέδασης. Συγκεκριμένα την Τρίτη, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και σου προσδίδει γοητεία και ερωτισμό. Μια περίοδος που σου δίνει την ευκαιρία να εκφράσεις αυτό που πραγματικά νιώθεις — είτε πρόκειται για ένα συναίσθημα είτε για μια ιδέα που θες να πάρει μορφή.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε, η εβδομάδα αυτή φέρνει στην επιφάνεια θέματα σπιτιού και οικογένειας. Την Τρίτη με την Αφροδίτη να περνάει στο Ζυγό θα νιώσεις την ανάγκη να φέρεις αρμονία στο περιβάλλον σου, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες -κυρίως γραφειοκρατικές- και να επαναφέρεις την ηρεμία σε ό,τι σε στηρίζει συναισθηματικά.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη κινητικότητα, νέες επαφές και συζητήσεις που σε βοηθούν να ξεκαθαρίσεις πολλά. Την Τρίτη, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και δίνει έμφαση στην επικοινωνία, στις συμφωνίες αλλά και στις σχέσεις με ανθρώπους του κοντινού σου περιβάλλοντος.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, η εβδομάδα ξεκινά με την ανάγκη να βάλεις σε τάξη τα οικονομικά σου αλλά και την καθημερινότητά σου. Συγκεκριμένα, την Τρίτη, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό, ενεργοποιώντας τον τομέα των εισοδημάτων και της σταθερότητάς σου και σε καλεί να επαναπροσδιορίσεις τι πραγματικά αξίζει και τι όχι.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, η εβδομάδα αυτή είναι κομβική για σένα, αφού η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σου και σε φέρνει στο επίκεντρο. Έτσι, την Τρίτη, θα δεις τη γοητεία σου να ενισχύεται, οι άλλοι να σε προσέχουν περισσότερο και θα νιώθεις έτοιμ@ να κάνεις μια νέα αρχή — είτε στην προσωπική σου ζωή είτε σε ένα σχέδιο που έχει τη δική σου υπογραφή.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα λειτουργεί σαν ένα ήσυχο αλλά καθοριστικό μεταβατικό στάδιο. Την Τρίτη με την Αφροδίτη να περνά στον Ζυγό, ο συναισθηματικός σου κόσμος βαθαίνει και νιώθεις την ανάγκη να αποσυρθείς λίγο από τα φώτα, να επεξεργαστείς σκέψεις και συναισθήματα μακριά από την πολυκοσμία.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, η εβδομάδα αυτή εστιάζει στην κοινωνικότητά σου και φέρνει άτομα που σου ανοίγουν δρόμους για το μέλλον. Την Τρίτη, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων, των στόχων και των συλλογικών σου σχεδίων, δίνοντάς σου την ευκαιρία να πλησιάσεις ανθρώπους με κοινή οπτική ή να ξαναχτίσεις σχέσεις που είχαν απομακρυνθεί.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Αιγόκερε, η εβδομάδα αυτή σε φέρνει στο επίκεντρο επαγγελματικών εξελίξεων και σημαντικών αποφάσεων. Την Τρίτη η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και σε ωθεί να εστιάσεις σε ό,τι προβάλλεις προς τα έξω — στη δουλειά και στην εικόνα σου.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η εβδομάδα αυτή μοιάζει σαν να γυρίζει ξανά ο διακόπτης μέσα σου. Με τον Πλούτωνα να επιστρέφει την Τρίτη σε ορθόδρομη πορεία στο ζώδιό σου, νιώθεις πιο έτοιμος να αναλάβεις δράση, να διεκδικήσεις αυτά που θες και να βάλεις ξανά μπρος σχέδια που είχαν παγώσει.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, η εβδομάδα αυτή εστιάζει στον τρόπο που χειρίζεσαι το budget σου ενώ παράλληλα σε βοηθά να κοιτάξεις λίγο μέσα σου. Συγκεκριμένα την Τρίτη, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό βοηθώντας σε να βρεις καλύτερους τρόπους να οργανώσεις τις οικονομικές σου εκκρεμότητες και διάφορα γραφειοκρατικά ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν -ειδικά σε κληρονομικά.

