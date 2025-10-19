Τα ζώδια της εβδομάδας από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ (20 - 26/10/25)

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 20 - 26/10/25 για κάθε ζώδιο.

Μία εβδομάδα που μας ζητάει να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε με σθένος, πειθώ και σχέδιο ειδικότερα στις αρχές της εβδομάδας. Στις 21 Οκτωβρίου, με τη νέα Σελήνη, έχουμε την έναρξη νέων ισχυρών ξεκινημάτων που με την όψη Ήλιου σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα μας συμβουλεύει να αποφύγουμε χειριστικές συμπεριφορές, να μην υποκύψουμε σε τάσεις χειραγώγησης και να προτιμήσουμε να αφιερωθούμε με πάθος στον στόχο μας.

Σημαντικά νέα ξεκινήματα θα έχουνε οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζώδια φωτιάς και αέρα των τελευταίων πέντε ημερών. Στις 22 Οκτωβρίου ο Ποσειδώνας γυρίζει ξανά στην θέση των Ιχθύων μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026 και μαζί με την διέλευση του Κρόνου στο ίδιο ζώδιο υπάρχει ένα Déjà Vu για Ιχθύες, Παρθένους, Τοξότες και Διδύμους, οι οποίοι θα χρειαστεί να ξεδιαλύνουν το ρεαλιστικό από το φανταστικό και να αποφύγουν τις ονειρικές ψευδαισθήσεις.

Το διάστημα 24 με 26 Οκτωβρίου δίνει καταπληκτικές ευκαιρίες νέων συμβολαίων, υπογραφών, συναντήσεων και συζητήσεων φέρνοντας ανταμοιβή κόπων για τα ζώδια νερού και γης του 3ου δεκαημέρου.



Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 20 - 26/10

Κριός

Αυτή η εβδομάδα μιλάει ξεκάθαρα για ευχάριστες εξελίξεις που έρχονται στην ερωτική σας ζωή. Αν είστε αδέσμευτοι σας δίνεται η προοπτική και η ευκαιρία να κάνετε μία νέα γνωριμία που από τα «αποδυτήρια» θα ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς για να μεταμορφωθεί σε σταθερή σχέση με όλα τα κομφόρ.

Ταύρος

Αγαπητή Ταύρε, αυτή η εβδομάδα δίνει ιδιαίτερη κινητικότητα στην αισθηματική σου ζωή και ανταμείβει την Ταυρίσια σου υπομονή για να μπορέσεις να φέρεις την πλοκή στο αποτέλεσμα που ήθελες. Στις αρχές της εβδομάδας και ειδικότερα τη Δευτέρα θα έχεις έντονες συζητήσεις με το άτομο που σε ενδιαφέρει και θα διεκδικήσεις τα “θέλω” σου με ισχυρό τρόπο.

Δίδυμοι

Αγαπητέ δίδυμε αυτή είναι πραγματικά πολύ εποικοδομητική εβδομάδα για εσένα που μπορείς να πετύχεις εργασιακούς στόχους, νέες συμφωνίες, υπογραφές συμβολαίων που θα σου αποφέρουν έξτρα εισόδημα ή ένα συμπληρωματικό ποσό στο πορτοφόλι σου και διαφαίνεται ότι θα υπάρχει σταθερότητα και μακροημέρευση σε ό,τι συμβεί τώρα στα εργασιακά σου.

Καρκίνος

Αυτή την εβδομάδα, αγαπητοί Καρκίνοι, με τη Νέα Σελήνη στις 21 Οκτωβρίου, ευνοούνται νέα ξεκινήματα σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Ίσως μπείτε στη διαδικασία μετακόμισης, ανακαίνισης ή ακόμη και αγοράς σπιτιού, ενώ παράλληλα οικογενειακά ζητήματα μπορούν να βρουν λύσεις.

Λέων

Αγαπητοί Λέοντες, αυτή την εβδομάδα κινητικότητα και λύσεις έρχονται σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Προσοχή στις 20 Οκτωβρίου, ειδικά για όσους είστε στο τέλος του δεύτερου δεκαημέρου, και στις 23 Οκτωβρίου, όπου θα πρέπει να προσέξετε τις εντάσεις τα λιοντάρια των πρώτων τριών ημερών. Εντάσεις στο σπίτι ή με συντρόφους μπορεί να προκύψουν, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν προστριβές και διαφωνίες και με συγγενικά σας πρόσωπα.

Παρθένος

Αγαπητοί Παρθένοι αυτή η εβδομάδα είναι εξαιρετικά επικοινωνιακή και παραγωγική, φέρνοντας αποτελέσματα που περιμένατε αρκετό καιρό. Στις 20 Οκτωβρίου, οι Παρθένοι στο τέλος του δεύτερου δεκαημέρου θα έχουν την ευκαιρία για σημαντικές συναντήσεις και συζητήσεις, ιδανικές για υπογραφή σημαντικών συμβολαίων. Η συμβουλή μου: Ζητήστε ακριβώς αυτό που θέλετε.

Ζυγός

Αγαπητοί Ζυγοί, αυτή η εβδομάδα φέρνει ανάσα ανανέωσης. Θα εστιάσετε στην ανανέωση του εαυτού σας, στους στόχους σας, καθώς και στα οικονομικά σας με πολλές ευκαιρίες να έρχονται και για την αύξηση των εισοδημάτων σας. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να έχετε συναντήσεις και συζητήσεις σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση.

Σκορπιός

Αγαπητοί Σκορπιοί, αυτή την εβδομάδα έχουμε έντονη ανανέωση στους προσωπικούς σας στόχους, με σημαντικές εξελίξεις και συμφωνίες, ειδικά για όσους ανήκουν στο τρίτο δεκαήμερο. Στις 20 Οκτωβρίου, οι Σκορπιοί του τέλους του δεύτερου δεκαημέρου θα έχουν έντονες συζητήσεις και σημαντικές συναντήσεις, με έναν πιο δυναμικό τόνο οπότε καλό είναι να διεκδικήσετε αυτό που θέλετε αλλά σε χαμηλότερους τόνους.

Τοξότης

Αγαπητοί Τοξότες, αυτή η εβδομάδα κινείται σε δύο επίπεδα: Το ένα είναι η εξωστρέφεια και το άλλο η έντονη και εποικοδομητική εσωστρέφεια. Συγκεκριμένα, στις 28 Οκτωβρίου, θα έχετε κρυφές συναντήσεις ή πληροφορίες έως κουτσομπολιά που μπορεί να σας αφορούν και ενδέχεται να αναστατώσουν λίγο την ψυχολογία σας και να φέρουν κάποια ένταση.

Αιγόκερως

Αυτή η εβδομάδα φέρνει σημαντικά νέα ξεκινήματα στην καριέρα σας, με θετικές εξελίξεις, ενώ παράλληλα δίνει και σημαντικές ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και νέων γνωριμιών. Στις 20 Οκτωβρίου, ο Ερμής σε σύνοδο με τον Άρη φέρνει έντονες και παθιασμένες συζητήσεις με φίλους, ενώ στις 21 Οκτωβρίου η Νέα Σελήνη δίνει νέα δυναμική στην καριέρα σας για έναν μήνα, με την προοπτική μιας προαγωγής ή μιας σημαντικής αλλαγής.

Υδροχόος

Αγαπητοί Υδροχόοι, αυτή η εβδομάδα είναι πολύ εποικοδομητική για εσάς, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα, με σημαντικές εξελίξεις και συμφωνίες. Επιπλέον, σας δίνεται η ευκαιρία για όμορφα ταξίδια που θα ανανεώσουν την ψυχολογία σας και θα διευρύνουν τους ορίζοντές σας. Θετικές εξελίξεις θα υπάρχουν εξίσου και σε νομικά θέματα ή σε ζητήματα σπουδών.

Ιχθύες

Αγαπητοί Ιχθύες, η εβδομάδα επικεντρώνεται σε σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των ταξιδιών, των νομικών υποθέσεων και των σπουδών, με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Στις 20 Οκτωβρίου μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για όμορφα ταξίδια και θετικές εξελίξεις σε νομικά και εκπαιδευτικά θέματα.

