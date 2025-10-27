Το διάστημα αυτό, από τις 26 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, είναι αστρολογικά φορτισμένο με δυνατότητες, δράση και ευκαιρίες

Καθώς ο Οκτώβριος πλησιάζει στο τέλος του, η ενέργεια γύρω μας αλλάζει — και αλλάζει προς το καλύτερο. Όλα τα ζώδια, θα προσέξουν ότι η διάθεση πιο αισιόδοξη και κάτι μέσα μας ψιθυρίζει πως «τώρα είναι η στιγμή». Δεν είναι τυχαίο: Το διάστημα αυτό, από τις 26 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, είναι αστρολογικά φορτισμένο με δυνατότητες, δράση και ευκαιρίες.

Ο Ερμής, πλανήτης της επικοινωνίας και της διαύγειας, έρχεται σε σύνοδο με τον Άρη, πλανήτη της ενέργειας, του θάρρους και της αποφασιστικότητας. Αυτή η σύνοδος ανοίγει έναν νέο κύκλο, γεμάτο έμπνευση και θετικές ανατροπές. Είναι μια περίοδος όπου μπορούμε να εκφράσουμε όσα νιώθουμε με καθαρότητα, να πάρουμε αποφάσεις που είχαμε αναβάλει και να τολμήσουμε βήματα που μέχρι τώρα μας τρόμαζαν. Το σύμπαν δείχνει να συμμαχεί με όσους έχουν πίστη στον εαυτό τους και δεν φοβούνται να αλλάξουν.

Για τέσσερα συγκεκριμένα ζώδια, όμως, αυτή η αστρολογική όψη μοιάζει με δώρο από το σύμπαν. Μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας και συναισθηματικής ή επαγγελματικής πίεσης, έρχεται η ώρα να λάμψουν ξανά. Οι συγκυρίες στρέφονται υπέρ τους, νέες προοπτικές ανοίγονται και το σύμπαν τους ωθεί να πάρουν τα ηνία της ζωής τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση και τόλμη.

4 ζώδια που μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο

Κριός

Κριέ, μπορείς να ανασάνεις με ανακούφιση — πολύ καλά πράγματα έρχονται για σένα. Με τον Άρη σε σύνοδο με τον Ερμή, μπορείς να εκμεταλλευτείς την ενέργεια αυτή για να κάνεις «δυναμικές κινήσεις» στα οικονομικά σου, στις συνεργασίες ή σε κοινές επενδύσεις. Είναι ιδανική περίοδος για νέες πηγές εισοδήματος ή επενδύσεις. Αν δράσεις με τόλμη και αυτοπεποίθηση — όπως σου ταιριάζει, θα έχεις σίγουρη επιτυχία.Μίλησε ανοιχτά για ό,τι θέλεις. Μην φοβάσαι να ζητήσεις. Έτσι θα αποκτήσεις καλύτερη εικόνα των οικονομικών σου και θα πάρεις τις πιο έξυπνες αποφάσεις για το μέλλον.

Καρκίνος

Καρκίνε, πολύ καλές εξελίξεις έρχονται στη ζωή σου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025. Είναι η στιγμή να είσαι τολμηρός και ανοιχτός, ειδικά σε ό,τι αφορά στην παρουσία σου στο διαδίκτυο ή τα δημιουργικά σου έργα. Είτε έχεις ένα project που κρατούσες μυστικό, είτε θες να δείξεις τις ιδέες σου, τώρα είναι η στιγμή να βγεις στο φως. Είναι η τέλεια στιγμή να μπεις στο προσκήνιο. Η μαγνητική σου ενέργεια βρίσκεται στο απόγειό της — μην την αφήσεις να πάει χαμένη.

Ζυγός

Ζυγέ, έχεις δουλέψει πολύ με τον εαυτό σου τελευταία, και τώρα το σύμπαν σε ανταμείβει. Ναι, είσαι ένα από τα τυχερά ζώδια. Και το νέο σου θετικό ενεργειακό πεδίο φέρνει μαζί του οικονομική επιτυχία. Είναι η ώρα να αναθεωρήσεις τον προϋπολογισμό σου, να οργανωθείς και να πεις “όχι” σε ό,τι δεν σε εμπνέει ή δεν σου δίνει χαρά. Επικεντρώσου σε ανθρώπους και πράγματα που φωτίζουν τη ζωή σου, και θα δεις τις ανταμοιβές να έρχονται γρήγορα.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025, οι συνεργασίες και οι κοινωνικές σου επαφές απογειώνονται. Έρχονται καρμικές συνεργασίες, νέες γνωριμίες και ένα έντονο αίσθημα κοινότητας. Μη μείνεις αδρανής — είναι η ώρα να παρουσιάσεις ιδέες, να φιλοξενήσεις ομάδες ή να προτείνεις συνεργασίες. Ακόμα κι αν νιώθεις ανασφάλεια, μην φοβηθείς να κάνεις το πρώτο βήμα. «Δεν ξέρεις ποιος μπορεί να εμφανιστεί και να σε βοηθήσει να υλοποιήσεις το όραμά σου», λέει η Ζουάνγκ.

