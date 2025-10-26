Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 27/10 - 2/11/25 για κάθε ζώδιο

Η νέα εβδομάδα είναι πλούσια σε όψεις και γεγονότα. Ξεκινά με μια ισχυρή δόση δράσης και ευκαιριών για επέκταση και σταθεροποίηση. Το πιο δυνατό σημείο της εβδομάδας για τα ζώδια, είναι η τριπλή συνεργασία του Άρη με τον Δία (Δράση/Επέκταση/Τύχη) και τον Κρόνο (Δομή/Όρια/Μονιμότητα) στις 28-29/10. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να κάνετε ένα ουσιαστικό βήμα με μακροπρόθεσμα οφέλη, ειδικά σε θέματα που απαιτούν θάρρος, υπομονή και στρατηγική.

Το τρίγωνο του Ερμή με τον Ποσειδώνα ενισχύει τη διαίσθηση, τη δημιουργικότητα και το ρομάντζο.

Η είσοδος του Ερμή στον Τοξότη φέρνει άμεση αλλαγή στην επικοινωνία, η οποία γίνεται πιο αισιόδοξη και περισσότερο φιλοσοφική. Οι όψεις, όμως, του Ερμή με τον Ουρανό και τον Πλούτωνα, δίνουν μια αίσθηση πιο παρορμητική και επαναστατική, ενώ εμπεριέχουν και το στοιχείο της ανατροπής και της επιβολής. Υπάρχει τάση για αποκαλύψεις ή αιφνίδιες αλλαγές σε ιδέες και σχέδια.

Το τέλος της εβδομάδας φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις και προσωπικές "πληγές", απαιτώντας ωριμότητα και επούλωση στα συναισθηματικά σας και όχι μόνο.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 27/10 - 2/11/25

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, η εβδομάδα φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια αλλά και ζητήματα που αφορούν χρήματα τρίτων ή του συντρόφου. Την Τρίτη και την Τετάρτη οι ημέρες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για ζητήματα ακίνητης περιουσίας, αλλά και για να κατανοήσεις βαθύτερες αλήθειες ή να ολοκληρώσεις παρασκηνιακές υποθέσεις.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η εβδομάδα φέρνει στο προσκήνιο τις προσωπικές και φιλικές σου σχέσεις, αλλά και συνεργασίες. Η Τρίτη και η Τετάρτη είναι εξαιρετικές ημέρες για να εμπνευστείς, να πάρεις ιδέες και να ξεκινήσεις μια συνεργασία ή να συζητήσεις τα μελλοντικά σου σχέδια με οικεία άτομα. Μια νέα φιλική ή κοινωνική γνωριμία, μια υπογραφή συμφωνίας, ένα κοντινό ταξίδι, είναι γεγονότα που θα σε ωφελήσουν.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, η εβδομάδα φέρνει στο προσκήνιο τα οικονομικά και τα εργασιακά σου, αλλά και την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου. Έρχεται μια πολυπόθητη αύξηση μισθού και ένας επαγγελματικός τίτλος σε πακέτο σταθεροποίησης και μονιμότητας. Cudos! Η Τρίτη και η Τετάρτη είναι ημέρες που έχουν ροή, έμπνευση και τη δυνατότητα μονιμοποίησης καταστάσεων.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε, η εβδομάδα τονίζει τα ερωτικά σου, τους στόχους σου, αλλά και τις επεκτάσεις που θέλεις να κάνεις.

Η Τρίτη και η Τετάρτη είναι πολύ καλές ημέρες για μια νέα ερωτική γνωριμία, αν είσαι μόν@. Αν ο έρωτάς σου έρχεται από μακριά, μην αφεθείς στο ροζ σύννεφο που θα βρεθείς ανεβασμέν@.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, οι παρασκηνιακές καταστάσεις και το υποσυνείδητό σου, όπως και μυστικά που υπάρχουν, έρχονται στην επιφάνεια αλλά σε βοηθούν κιόλας, καθώς βλέπεις τους “καρπούς” αυτών των επαφών. Η Τρίτη και η Τετάρτη είναι καλές μέρες για να ξεκαθαρίσεις θέματα που αφορούν οικογενειακές καταστάσεις, κληρονομικά ζητήματα, να κάνεις μια μεγάλη αλλαγή στο σπίτι ή να βάλεις δομή στις οικογενειακές σου υποχρεώσεις.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, η εβδομάδα για εσένα είναι άκρως επικοινωνιακή. Η Τρίτη και η Τετάρτη είναι πολύ καλές μέρες για νέες γνωριμίες, φιλικές ή κοινωνικές, από τις οποίες μπορεί να αναπτυχθούν συνεργασίες ή ακόμη και μία προσωπική ερωτική σχέση. Μπορείς να επεκτείνεις τον κοινωνικό σου κύκλο ή ακόμη και συλλογικούς στόχους.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, τα θετικά νέα στα οικονομικά σου, οι αξίες σου, η φήμη και η καριέρα σου έρχονται στο προσκήνιο. Η Τρίτη και η Τετάρτη φέρνουν επέκταση και αναγνώριση. Είναι καλές μέρες για να διεκδικήσεις μια αύξηση ή να ξεκινήσεις μια επικερδή δουλειά, με νέες πηγές εισοδήματος.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, η εβδομάδα ευνοεί τους προσωπικούς σου στόχους, τα ταξίδια, τις σπουδές, αλλά και τα ερωτικά σου. Η Τρίτη και η Τετάρτη φέρνουν έμπνευση και σταθερότητα στον ερωτικό τομέα, στα δημιουργικά σου σχέδια ή στις σχέσεις σου με τα παιδιά, αν είσαι γονιός. Ένας έρωτας σε συγκλονίζει και είναι πολλά υποσχόμενος, μιας και μπορεί να είναι η μεγάλη αγάπη της ζωής σου.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, η ενέργεια της εβδομάδας κατευθύνεται σε παρασκηνιακές επαφές που αφορούν κυρίως κληρονομικές υποθέσεις ή θέματα οικογενειακών επενδύσεων. Η Τρίτη και η Τετάρτη είναι μέρες καλές για μια οικονομική ευκαιρία ή για να βρεις λύσεις σε χρέη και οφειλές που σε απασχολούν. Έχεις ισχυρή διαίσθηση και πρέπει να την ακούσεις.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Αιγόκερε, φίλοι, ομάδες, αδέλφια, είναι η δική σου αρένα την εβδομάδα αυτή. Παραλλήλα, το επικοινωνιακό σου ταλέντο εκτινάσσεται και οι ιδέες που θα έχεις θα είναι πολύτιμες. Η Τρίτη και η Τετάρτη είναι καλές μέρες για επέκταση, επιτυχία και τύχη σε προσωπικές σχέσεις, μετακινήσεις και συζητήσεις.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η καριέρα, η φήμη αλλά και η εργασία και η υγεία σου έρχονται στο προσκήνιο την εβδομάδα αυτή. Η Τρίτη και η Τετάρτη φέρνουν επέκταση και ευνοϊκή ροή στα οικονομικά και στα επαγγελματικά σου. Η καθημερινότητά σου αλλάζει και οι μέρες είναι εξαιρετικές για να διεκδικήσεις μια καλύτερη θέση ή να βελτιώσεις τις συνθήκες στον εργασιακό σου χώρο.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, η εβδομάδα φέρνει στο προσκήνιο, ταξίδια, σπουδές, νομικές υποθέσεις αλλά και προσωπικούς στόχους και έρωτες.

Η Τρίτη και η Τετάρτη είναι εξαιρετικές μέρες για να εστιάσεις σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, σε μια επιμόρφωση ή και στα παιδιά σου αν είσαι γονιός. Δεν αποκλείεται τώρα να πάρεις την απόφαση να μεγαλώσεις την οικογένειά σου.

