Αυτά τα 3 ζώδια είναι πλέον έτοιμα να αφήσουν το παρελθόν και να προχωρήσουν μπροστά

Αυτά τα ζώδια κοιτάνε το παρόν και ό,τι τους βαραίνει το αφήνουν πίσω τους

Κάθε αλλαγή ξεκινά με μια απόφαση: να αφήσουμε πίσω ό,τι δεν μας εξυπηρετεί πια. Οι αστρολογικές ενέργειες αυτής της περιόδου ενθαρρύνουν την απελευθέρωση, τη συναισθηματική ωρίμανση και το ξεκίνημα ενός νέου κύκλου. Τρία ζώδια βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης. Ύστερα από μήνες εσωτερικής δουλειάς, φαίνεται πως είναι έτοιμα να κάνουν το βήμα μπροστά, να κλείσουν εκκρεμότητες, να θεραπεύσουν πληγές του παρελθόντος και να ανακτήσουν την χαμένη τους αυτοπεποίθηση.

Καρκίνος

Είσαι ευαίσθητος και τρυφερός και αυτή τη περίοδο μαθαίνεις τι σημαίνει να αγκαλιάζεις τη ζωή μέσα από μια βαθιά, ολοκληρωμένη αίσθηση προσωπικής δύναμης. Για μεγάλο διάστημα είχες στραμμένο το βλέμμα σου στις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων. Αν και οι προθέσεις σου ήταν αγνές, συχνά αυτές οι συμπεριφορές γεννιούνται από ανασφάλεια και όχι από εσωτερική πληρότητα και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Τώρα, καθώς αποστασιοποιείσαι από το υπερβολικό δέσιμο στον συναισθηματικό κόσμο των γύρω σου, δημιουργείς χώρο για να προσελκύσεις τις σχέσεις που η καρδιά και η ψυχή σου πραγματικά ποθούν. Οι σωστοί άνθρωποι έλκονται από την αίσθηση κυριαρχίας σου.

Παρθένος

Η τάση σου για τελειότητα μπορεί μερικές φορές να σε κάνει υπερβολικά αυστηρό με τον εαυτό σου. Η αυτογνωσία είναι ένα σπουδαίο χάρισμα, όμως όταν μετατρέπεται σε overthinking του παρελθόντος και του μέλλοντος, γίνεται βάρος.

Συχνά χάνεσαι στα ιδανικά σου και θέτεις στον εαυτό σου απαιτήσεις που δύσκολα ικανοποιούνται. Αυτή την περίοδο μαθαίνεις να αποδεσμεύεσαι από την ατέρμονη σκέψη και να ζεις περισσότερο στο παρόν και στο τώρα. Μέσα από τη γαλήνη της στιγμής, αρχίζεις να βλέπεις τον εαυτό σου με μεγαλύτερη διαύγεια και κατανόηση απ’ ό,τι φανταζόσουν ποτέ.

Σκορπιός

Η ανάγκη σου να εξερευνάς το βάθος των πραγμάτων μπορεί μερικές φορές να σε κάνει να χάνεις τη συνολική εικόνα. Νιώθεις τα πάντα με ένταση, και όταν τα συναισθήματα πλημμυρίζουν, ίσως πιστεύεις πως δεν μπορείς να αντέξεις το βάρος τους. Κανείς όμως δεν μπορεί να σε οδηγήσει στα έμφυτα χαρίσματά σου εκτός από εσένα τον ίδιο. Αντί να εγκλωβίζεσαι στον πόνσο, μαθαίνεις να τον μετατρέπεις σε γνώση και εξέλιξη. Κάθε εμπειρία, όσο δύσκολη κι αν είναι, γίνεται ένα βήμα προς την αυτογνωσία.