2 ζώδια θα έχουν την εύνοια των άστρων το Σαββατοκύριακο 8-9/11

Αυτά τα ζώδια δεν έχουν να ανησυχούν για τίποτα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τη Νέα Σελήνη φέρνει θετικές αλλαγές, αυτοπεποίθηση και ευνοϊκές συγκυρίες για κάποια ζώδια. Οι ενέργειες του Σύμπαντος συνωμοτούν υπέρ τους, κι αυτή τη φορά, όσοι τολμήσουν να πάρουν ρίσκο, θα δουν την τύχη να τους χαμογελά.

Το Σάββατο και η Κυριακή 8-9 Νοεμβρίου σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα, γεμάτο αισιοδοξία και εσωτερική δύναμη. Δεν χρειαζόμαστε πλέον επιβεβαίωση από κανέναν, καθώς εμπιστευόμαστε τις αποφάσεις και τη διαίσθησή μας. Όσο πιο αληθινοί είμαστε με τον εαυτό μας, τόσο περισσότερο το σύμπαν ανταποκρίνεται.

Για δύο ζώδια, το διήμερο αυτό φέρνει τύχη, ευκολία και ροή. Μετά από μια περίοδο που όλα έμοιαζαν βουνό, τώρα η ενέργεια ελαφραίνει. Τα πράγματα κυλούν με φυσικό ρυθμό και με έναν τρόπο όλα μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους.

Τα 2 ζώδια που θα έχουν την τύχη με το μέρος τους το Σαββατοκύριακο

Ταύρος

Το Σαββατοκύριακο 8-9 Νοεμβρίου σου δίνει την ευκαιρία να ανασάνεις και να συνειδητοποιήσεις πως η τύχη είναι, επιτέλους, με το μέρος σου. Η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και νιώθεις ότι μπορείς να χτίσεις τη ζωή που πραγματικά επιθυμείς. Εμπόδια που σε κρατούσαν πίσω, αρχίζουν να χάνουν τη δύναμή τους, καθώς η ενέργεια του διημέρου φέρνει ηρεμία, σταθερότητα και ισορροπία. Η καλή τύχη προέρχεται από την αυθεντικότητα και το θάρρος να μείνεις πιστός στις αξίες σου. Δεν δέχεσαι πια συμβιβασμούς και μάλλον το σύμπαν σε ανταμείβει.

Καρκίνος

Αυτό το Σαββατοκύριακο, Καρκίνε, η ενέργεια του Σύμπαντος σε γεμίζει με συναισθηματική δύναμη και πίστη στον εαυτό σου. Είναι η στιγμή να ακούσεις τη διαίσθησή σου, γιατί σε οδηγεί κατευθείαν προς την επιτυχία και την ολοκλήρωση. Το διήμερο 8-9 Νοεμβρίου απομακρύνει τις αμφιβολίες και σε ενθαρρύνει να προχωρήσεις με σιγουριά. Θα δεις σημάδια ότι βρίσκεσαι ακριβώς εκεί που πρέπει να είσαι - και πως η τύχη αρχίζει να ρέει και πάλι στη ζωή σου. Όσο περισσότερο εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο θα βλέπεις τη ζωή σου να γεμίζει φως. Η τύχη σού χαμογελά!

