Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 10 - 16 Νοεμβρίου 2025, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 10 - 16/11/25 για κάθε ζώδιο

Μια σχετικά ήρεμη εβδομάδα ξεκινά, με πιο ήπιες ενέργειες αλλά καθόλου αδιάφορες εξελίξεις για τα ζώδια. Ο Δίας γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο και μας καλεί να επιβραδύνουμε, να σκεφτούμε τι πραγματικά μάς θρέφει συναισθηματικά και να ξαναδούμε τις υπερβολές των τελευταίων μηνών - είτε σε σχέσεις, είτε σε στόχους, είτε σε οικονομικά. Δεν είναι περίοδος για νέα ξεκινήματα, αλλά για εσωτερική τακτοποίηση και ρεαλιστική αυτοκριτική.

Προς το τέλος της εβδομάδας, ο ανάδρομος Ερμής συναντά τον Άρη στον Τοξότη και φέρνει πιο έντονη επικοινωνία, συζητήσεις ή και ξεκαθαρίσματα. Παλιές καταστάσεις μπορεί να επανέλθουν, ενώ είναι εύκολο να ειπωθούν πράγματα αυθόρμητα ή από ένταση. Καλό είναι να αποφύγουμε τις παρορμητικές αντιδράσεις και να δώσουμε χώρο σε ό,τι χρειάζεται επανεξέταση πριν προχωρήσει.

Ιδιαίτερα επηρεάζονται τα ζώδια του παρορμητικού σταυρού (Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι) του 3ου δεκαημέρου αλλά και όσοι έχουν προσωπικούς πλανήτες στις 6°–9° Τοξότη, Διδύμων, Παρθένων και Ιχθύων.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 10 - 16/11/25

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, η εβδομάδα ξεκινά με πιο εσωστρεφή διάθεση. Έχεις ανάγκη να ηρεμήσεις, να φροντίσεις τον εαυτό σου και να βάλεις σε τάξη τα συναισθήματά σου, ειδικά σε ό,τι αφορά το σπίτι, την οικογένεια ή ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο, καλείσαι να επανεξετάσεις πού πραγματικά αντλείς στήριξη και πού απλώς καταναλώνεις ενέργεια χωρίς ανταπόδοση.

Ταύρος

Αγαπημένε φίλε Ταύρε, η εβδομάδα σε βρίσκει να αναθεωρείς σκέψεις, συζητήσεις και τρόπους επικοινωνίας. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο, έρχεται η ώρα να επανεξετάσεις συμφωνίες, επαφές ή θέματα που αφορούν μετακινήσεις, κοντινά ταξίδια ή συγγενικά πρόσωπα. Επειδή ενδέχεται να υπερβάλεις σε κάποια ζητήματα, καλύτερα είναι να πατήσεις pause και να δεις το πρόβλημα πιο καθαρά.

Δίδυμοι

Αγαπημένε φίλε Δίδυμε, η εβδομάδα ξεκινά με σκέψεις γύρω από τα οικονομικά σου και την αίσθηση σταθερότητας που χρειάζεσαι. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο, μπορεί να επανέλθουν θέματα εισοδημάτων, αγορών ή οικονομικών συμφωνιών που χρειάζονται διόρθωση. Παράλληλα, ίσως νιώσεις ανάγκη να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου: Τι πραγματικά έχει αξία και τι απλώς σε αγχώνει χωρίς λόγο.

Καρκίνος

Αγαπημένε φίλε Καρκίνε, αυτή η εβδομάδα σε βάζει σε φάση αναθεώρησης και αυτοπαρατήρησης. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιό σου, νιώθεις την ανάγκη να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις πού βρίσκεσαι πραγματικά. Θέλεις να προχωρήσεις, αλλά ίσως αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια πράγματα χρειάζονται πρώτα διόρθωση ή σταθεροποίηση. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου -δεν χρειάζεται να πιέσεις εξελίξεις που δεν είναι ακόμη ώριμες.

Λέων

Αγαπημένε φίλε Λέοντα, αυτή η εβδομάδα σε καλεί να χαλαρώσεις λίγο τους ρυθμούς σου και να στραφείς προς τα μέσα. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο, νιώθεις την ανάγκη να αποσυρθείς από την πολλή εξωστρέφεια και να δεις τι πραγματικά χρειάζεται ξεκούραση ή ίαση. Κάποια συναισθηματικά βάρη ή κουραστικές σκέψεις ίσως σε κάνουν να νιώθεις πιο ευάλωτος — όμως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τα επεξεργαστείς, όχι να τα αγνοήσεις.

Παρθένος

Αγαπημένε φίλε Παρθένε, αυτή η εβδομάδα σε βοηθά να βάλεις σε σειρά τους στόχους σου και να ξανασκεφτείς ποιες φιλίες ή συνεργασίες αξίζουν τον χρόνο και την ενέργειά σου. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο, κάποια σχέδια για το μέλλον μπορεί να χρειάζονται διόρθωση ή ρεαλιστικότερη προσέγγιση. Ίσως δεις και μια φιλία ή συνεργασία με άλλο μάτι – όχι απαραίτητα αρνητικά, αλλά με περισσότερη διαύγεια.

Ζυγός

Αγαπημένε φίλε Ζυγέ, η εβδομάδα σε καλεί να σταματήσεις για λίγο και να σκεφτείς αν η πορεία που έχεις επιλέξει σε εκφράζει πραγματικά. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο, θα δεις ότι η καριέρα σου χρειάζεται επανεξέταση. Μπορεί να νιώσεις ότι έχεις κάνει πολλά χωρίς να αναγνωρίζονται όπως θα ήθελες ή να θελήσεις να αλλάξεις προτεραιότητες. Δες το σαν ευκαιρία για ανασύνταξη και όχι σαν εμπόδιο.

Σκορπιός

Αγαπημένε φίλε Σκορπιέ, η εβδομάδα ανοίγει με τάση για αναθεώρηση των μεγάλων σου σχεδίων. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο, ίσως χρειαστεί να ξανασκεφτείς μια απόφαση που αφορά σπουδές, ταξίδια ή νομικά ζητήματα. Παράλληλα, μπορεί να επανέλθουν ιδέες ή συνεργασίες με άτομα από το εξωτερικό που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Πρόσεξε μόνο να μην βιαστείς να δεσμευτείς ξανά προτού έχεις όλα τα δεδομένα.

Τοξότης

Αγαπημένε φίλε Τοξότη, αυτή η εβδομάδα σε ωθεί να ψάξεις πιο βαθιά μέσα σου και να ασχοληθείς με θέματα που αποφεύγεις. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο, ίσως επανέλθουν ζητήματα οικονομικά ή συναισθηματικά που χρειάζονται διόρθωση. Μπορεί να πρόκειται για δάνεια, οφειλές ή οικονομικές υποχρεώσεις που είχες αφήσει πίσω, αλλά και για καταστάσεις που σε κρατούν συναισθηματικά “δεμένο”.

Αιγόκερως

Αγαπημένε φίλε Αιγόκερε, αυτή η εβδομάδα σε στρέφει έντονα στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος απέναντί σου, στον Καρκίνο, μπορεί να επανέλθουν πρόσωπα ή καταστάσεις από το ερωτικό παρελθόν σου που ζητούν ξεκαθάρισμα. Παράλληλα, έχεις την ευκαιρία να επανεκτιμήσεις ποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα σου και πώς λειτουργείς εσύ μέσα στις δεσμεύσεις σου. Αν είσαι σε σχέση, απέφυγε υπερβολές και δώσε χώρο στον άλλον να εκφραστεί.

Υδροχόος

Αγαπημένε φίλε Υδροχόε, η εβδομάδα σε βρίσκει να επανεξετάζεις θέματα δουλειάς και καθημερινότητας. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο, μπορεί να χρειαστεί να αναθεωρήσεις συνήθειες, ρυθμούς ή ακόμα και τη στάση σου απέναντι στην υγεία σου. Ίσως αντιληφθείς ότι χρειάζεσαι περισσότερη ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και ξεκούραση ή ότι κάποιες υποχρεώσεις δεν σε εξυπηρετούν πια.

Ιχθύες

Αγαπημένε φίλε Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα φέρνει μια εσωτερική στροφή προς τα πράγματα που σε κάνουν πραγματικά να χαίρεσαι. Με τον Δία να γυρίζει ανάδρομος στον Καρκίνο, επανέρχονται θέματα που αγγίζουν την καρδιά σου – είτε πρόκειται για έναν έρωτα, είτε για μια δημιουργική ιδέα που είχες αφήσει στη μέση. Είναι καλή περίοδος για αναθεώρηση, όχι όμως για παρορμητικά ξεκινήματα.

