Τα 3 πιο ξεροκέφαλα ζώδια - Κάνουν λάθη, αλλά ποτέ δεν μαθαίνουν από αυτά

Αυτά τα ζώδια είναι ανεπίδεκτα μαθήσεως.

Το να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από τις ίδιες μας τις επιλογές απαιτεί ταπεινότητα, σιγουριά και μια ώριμη διάθεση να παραδεχτούμε το λάθος μας. Όταν το κάνουμε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες μας σαν οδηγό, αποκτώντας τη γνώση που χρειαζόμαστε για να εξελιχθούμε.

Δυστυχώς, κάποια ζώδια δυσκολεύονται πολύ να αναλάβουν τις συνέπειες των πράξεών τους, με αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνουν το κομμάτι της ευθύνης που τους αναλογεί - είτε άμεσα είτε έμμεσα. Κι αυτό, περισσότερο κι από το να πληγώνει τους άλλους, τελικά περιορίζει τα ίδια, γιατί τα εμποδίζει να μάθουν ένα σημαντικό μάθημα για τον εαυτό τους.

Για τρία ζώδια, το πάθημα δεν γίνεται μάθημα

Κριός

Κριέ, τα λάθη είναι κομμάτι της ζωής και όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις τόσο πιο χαρούμενος θα είσαι. Για να τα ξεπερνάς, έχεις μάθει να αφήνεις πίσω σου ό,τι έγινε και να τρέχεις στο επόμενο βήμα, στην επόμενη περιπέτεια. Αυτή η αισιόδοξη στάση σε βοηθά να μένεις στο παρόν, αλλά συχνά σε εμποδίζει να πάρεις τα βαθύτερα μαθήματα που σου προσφέρονται, κρατώντας την προσωπική σου εξέλιξη στάσιμη.

Ταύρος

Ταύρε, είσαι πεισματάρης μέχρι το κόκαλο. Έχεις μάθει να βασίζεσαι μόνο στον εαυτό σου και να μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Θέλεις να τα κάνεις όλα με τον δικό σου τρόπο, με τη δική σου σειρά, με τη δική σου ακρίβεια. Και επειδή έχεις χτίσει αυτή την αυτάρκεια, συχνά αρνείσαι να δεις πότε κάτι στραβώνει λόγω δικών σου επιλογών. Λες στον εαυτό σου «όλα καλά» και συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, χάνοντας έτσι μια ευκαιρία να μάθεις κάτι ουσιαστικό για σένα.

Λέων

Λέοντα, το δικό σου βασικό πρόβλημα είναι ότι κατηγορείς τους άλλους πριν καν δεις τον ρόλο που έπαιξες εσύ. Μπορεί να χώρισες, μπορεί να σε απέλυσαν, αλλά στο μυαλό σου φταίνε πάντα οι άλλοι - ποτέ εσύ. Και όταν δεν αναγνωρίζεις τα λάθη σου, δεν μπορείς και να μάθεις από αυτά. Έτσι, καταλήγεις να κάνεις ξανά και ξανά τα ίδια λάθη, παγιδευμένος στον ίδιο κύκλο.

