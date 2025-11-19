Ζώδια σήμερα (20/11): Νέα ξεκινήματα και αέρας ανανέωσης - Τι προβλέπεται για κάθε ζώδιο

Οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια για σήμερα (20/11).

Οι μέρες που έρχονται ανοίγουν έναν κύκλο αναθεώρησης αλλά και ανανέωσης. Ο Ερμής σε ανάδρομη πορεία αναμοχλεύει παλιές σκέψεις, σχέδια και συναισθήματα, ενώ η Νέα Σελήνη σε κάθε ζώδιο φέρνει το κατάλληλο περιβάλλον για νέα ξεκινήματα, πιο καθαρές προθέσεις και βαθύτερη κατανόηση των αναγκών μας. Είναι μια περίοδος όπου κοιτάμε πίσω με σκοπό να προχωρήσουμε μπροστά, αφήνοντας πίσω ό,τι μας βαραίνει και ενισχύοντας ό,τι μας εξελίσσει.

Αναλυτικά, οι αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός

Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στον όγδοο ηλιακό σου οίκο στρέφει την προσοχή σου σε οικονομικές δεσμεύσεις και κοινά συμφέροντα. Η Νέα Σελήνη στο ίδιο σημείο σε ενθαρρύνει να πάρεις τον έλεγχο και να κάνεις ουσιαστικές αλλαγές. Οι εβδομάδες που ακολουθούν είναι εξαιρετικές για να κόψεις μια κακή συνήθεια ή μια νοοτροπία που σε βαραίνει. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ταύρος

Αν και οι σημερινές ενέργειες ίσως σε ωθούν να ζητήσεις ξεκάθαρες δεσμεύσεις είναι προτιμότερο να δώσεις χώρο στους άλλους και να επικεντρωθείς σε ό,τι μπορείς να αλλάξεις εσύ. Η Νέα Σελήνη φωτίζει τις σχέσεις και τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής σου, ανοίγοντας δρόμο για φρέσκες προσεγγίσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Δίδυμοι

Ο ανάδρομος Ερμής στον τομέα εργασίας και υγείας καθιστά αναγκαίες κάποιες διορθώσεις σε καθημερινές ρουτίνες, Δίδυμε. Όμως η Νέα Σελήνη στο ίδιο σημείο δίνει ώθηση για νέα αρχή. Έχεις ταυτόχρονα βλέμμα στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον, αποκτώντας μια ξεχωριστή διαύγεια για θέματα υγείας, οργάνωσης και αυτοβελτίωσης. Διάβασε περισσότερα εδώ

Καρκίνος

Η δημιουργικότητά σου μπορεί να φαινόταν μπλοκαρισμένη λόγω του ανάδρομου Ερμή αλλά στην πραγματικότητα βρισκόσουν σε εσωτερική επαναφορά. Η Νέα Σελήνη στον ίδιο τομέα σου δίνει το σπρώξιμο που χρειάζεσαι. Θυμάσαι παλιά όνειρα, ξαναπιάνεις χόμπι ή ακόμα και επανασυνδέεσαι με ένα πρόσωπο από το παρελθόν. Διάβασε περισσότερα εδώ

Λέων

Ο ανάδρομος Ερμής στον τομέα του σπιτιού αναμοχλεύει παλιά ζητήματα, Λέοντα, αλλά αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να αναθεωρήσεις σχέδια. Η Νέα Σελήνη στον ίδιο τομέα προσφέρει ενέργεια για ουσιαστικές αλλαγές στο σπίτι, την οικογένεια και την εσωτερική σου σταθερότητα. Διάβασε περισσότερα εδώ

Παρθένος

Με τον Ερμή ανάδρομο στον τομέα επικοινωνίας ίσως να χρειαστεί να διορθώσεις λεπτομέρειες ή να ξαναδείς σχέδια που αφορούν σχολή, μετακινήσεις ή εργασίες. Η Νέα Σελήνη στο ίδιο σημείο σε γεμίζει ιδέες. Μερικές θα μείνουν, άλλες όχι, αλλά αυτή τη στιγμή αξίζει να απολαύσεις τη διαδικασία. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ζυγός

Με τον ανάδρομο Ερμή στον τομέα των οικονομικών είναι ευκαιρία να αναθεωρήσεις προϋπολογισμούς ή να ξαναβρείς χαμένα αντικείμενα. Η Νέα Σελήνη φέρνει ώθηση για νέα αρχή σε θέματα αξιών, χρημάτων και ιδιοκτησίας. Διάβασε περισσότερα εδώ

Σκορπιός

Ο ανάδρομος Ερμής στο ζώδιό σου σε ωθεί να στραφείς στο παρελθόν αναζητώντας απαντήσεις και κάνοντας διορθώσεις. Η Νέα Σελήνη επίσης στο δικό σου ζώδιο προσφέρει μια αίσθηση επανεκκίνησης. Διάβασε περισσότερα εδώ

Τοξότης

Η Νέα Σελήνη στον δωδέκατο οίκο σου ενεργοποιεί τον εσωτερικό κόσμο σου. Η ανάγκη για ηρεμία και ιδιωτικότητα είναι έντονη και επιτρέπει να επεξεργαστείς συναισθήματα ή αποκαλύψεις από το παρελθόν. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Διάβασε περισσότερα εδώ

Αιγόκερως

Ο ανάδρομος Ερμής στον τομέα των φίλων και των συνεργατών φέρνει επανασυνδέσεις αλλά και επανεξέταση συλλογικών σχεδίων. Η Νέα Σελήνη στον ίδιο τομέα δίνει ώθηση για νέες φιλίες, νέα δίκτυα και φρέσκες ιδέες. Ανησυχίες ή μνήμες μπορεί να σε οδηγήσουν σε διαφορετική οπτική. Διάβασε περισσότερα εδώ

Υδροχόος

Η Νέα Σελήνη στον χώρο της καριέρας ανοίγει δρόμο για φρέσκια ενέργεια στα επαγγελματικά σου. Με τον Ερμή όμως ανάδρομο στο ίδιο σημείο, έχεις ταυτόχρονα διάθεση να κοιτάξεις πίσω και να διορθώσεις λάθη ή παραλείψεις. Η παρουσία σου είναι έντονη, αλλά χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που προβάλλεσαι για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Διάβασε περισσότερα εδώ

Ιχθύες

Η Νέα Σελήνη ενισχύει την επιθυμία σου για νέες εμπειρίες, ταξίδια, σπουδές και βαθύτερη κατανόηση του προσωπικού σου δρόμου. Με τον Ερμή ανάδρομο στον ίδιο τομέα, συνδυάζεις παλιές εμπειρίες με νέες ιδέες. Μέσα στους επόμενους ημερών, μπορεί να νιώσεις έντονη ανάγκη να ξεφύγεις από τη ρουτίνα ή να ανοίξεις νέους ορίζοντες. Διάβασε περισσότερα εδώ