Πώς είναι ο Τοξότης στη δουλειά; Ανακαλύψτε τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά του πιο αισιόδοξου ζωδίου, τα δυνατά του σημεία, αλλά και τις προκλήσεις της συνεργασίας μαζί του

Ο Τοξότης είναι το ζώδιο που γεννήθηκε για να τρέχει ελεύθερο σε ανοιχτούς ορίζοντες. Με κυβερνήτη τον Δία, τον πλανήτη της επέκτασης και της τύχης, διαθέτει μια φυσική αισιοδοξία, μια ακόρεστη δίψα για γνώση και μια ανυπομονησία που τον κάνει να ξεχωρίζει σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Δεν είναι τυχαίο που οι Τοξότες θεωρούνται οι «φιλόσοφοι» του ζωδιακού κύκλου: βλέπουν πάντα πέρα από το προφανές, λειτουργούν με ενέργεια και έμπνευση και, πάνω απ' όλα, μισούν την ρουτίνα.

Τα δυνατά χαρτιά του Τοξότη στην καριέρα

Από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά που έχει, είναι ο αστείρευτος ενθουσιασμός και η θετική του ενέργεια. Ο Τοξότης μπαίνει στο γραφείο και ξαφνικά όλοι νιώθουν ότι κάτι μεγάλο πρόκειται να συμβεί. Είναι ο συνάδελφος που θα πει «πάμε να φτιάξουμε κάτι επικό!» όταν οι υπόλοιποι βλέπουν μόνο ένα ακόμα deadline.

Γιατί όμως είναι απαραίτητος σε μια ομάδα;

Είναι γεννημένος Visionary: Το όραμά του και η στρατηγική του σκέψη τον κάνουν να βλέπει το δάσος, όταν οι άλλοι έχουν βαλτώσει στις λεπτομέρειες του δέντρου. Είναι φυσικός strategist και marketer. Μπορεί να δει πού θα είναι η εταιρεία σε 5 χρόνια, ενώ οι άλλοι ακόμα συζητάνε για το budget του επόμενου τριμήνου.

Διαθέτει ειλικρίνεια χωρίς φίλτρο: Δες το ως δώρο. Όταν όλοι λένε «ναι» από ευγένεια, ο Τοξότης θα πει «αυτό είναι μέτριο, μπορούμε πολύ καλύτερα» — και θα έχει σοβαρό λόγο που το λέει! Αυτή η ωμή ειλικρίνεια μπορεί να αιφνιδιάσει, αλλά συχνά σώζει projects από την μετριότητα.

Είναι ο μάστερ της προσαρμοστικότητας: Η αγάπη του για την αλλαγή είναι το Νο1 προσόν που πρέπει να διαφημίζει στις συνεντεύξεις. Αλλαγή διευθυντή; Νέο software; Μετακόμιση γραφείων σε άλλη ήπειρο; Ο Τοξότης είναι ήδη πακεταρισμένος και ενθουσιασμένος. Γι' αυτό άλλωστε είναι το ζώδιο που ανθίζει στις start-ups.

Οι προκλήσεις και τα «αγκάθια»

Στα δύσκολα χαρακτηριστικά του Τοξότη τώρα (γιατί κανείς δεν είναι τέλειος), κυριαρχεί το γεγονός πως βαριέται εύκολα.

Εχθρός του η ρουτίνα: Αν η δουλειά έχει πολλή γραφειοκρατία, reports και μικροδιαχείριση, ο Τοξότης θα αρχίσει να κοιτάει θέσεις στο εξωτερικό από την τρίτη εβδομάδα. Σιχαίνεται τα ατέλειωτα ερωτηματολόγια απόδοσης του HR που προσπαθούν να τον βάλουν σε κουτάκια!

Η παγίδα της ειλικρίνειας: Η περίφημη κοφτερή «τοξοτίσια» αλήθεια, η οποία μερικές φορές πονάει, μπορεί εύκολα να παρεξηγηθεί ως αγένεια.

Η μάχη με τη λεπτομέρεια: Ένα από τα σημεία που σηκώνουν βελτίωση στην εργασιακή του συμπεριφορά είναι η δυσκολία με τις μικρές λεπτομέρειες. Είναι ο άνθρωπος που θα φτιάξει την καλύτερη παρουσίαση… και θα ξεχάσει να βάλει τον τίτλο στις διαφάνειες.

Οδηγός επιβίωσης: Πώς να συνεργαστείτε με έναν Τοξότη

Αν έχετε έναν Τοξότη στην ομάδα σας, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να πάρετε το 100% των δυνατοτήτων του:

Δώστε του αυτονομία: Θα σας το ανταποδώσει με δημιουργικότητα επί δέκα. Μην τον πνίγετε σε meetings και reports, θα μαραθεί. Αξιοποιήστε το χάρισμά του: Είναι γεννημένοι public speakers που εμπνέουν τα πλήθη. Βάλτε τους μπροστά! Δώστε νόημα: Αναθέστε του projects με ουσία, όραμα και ποικιλία και θα γίνει ο καλύτερος σας παίκτης.

Συμπέρασμα

Ο Τοξότης δεν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να κάθεται σε γραφείο 9-5 κάνοντας την ίδια δουλειά κάθε μέρα. Ήρθε για να εξερευνήσει, να εμπνεύσει και να επεκταθεί.

Αν είστε Τοξότης, μην συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από μια καριέρα που σας κάνει να νιώθετε ζωντανοί! Και αν δουλεύετε με Τοξότη, απλά… αφήστε τον ελεύθερο. Θα σας πάει πιο μακριά από όσο φαντάζεστε!