Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 17 - 23 Νοεμβρίου 2025, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 17 - 23/11/25 για κάθε ζώδιο

Αυτή την εβδομάδα παρατηρείται έντονη κινητικότητα που φέρνει πληθώρα γεγονότων και εξελίξεων, ειδικά για τα τρίτα δεκαήμερα των ζωδίων του Νερού και της Γης, καθώς και για τους γεννημένους τις τελευταίες δύο ημέρες των σταθερών ζωδίων (Σκορπιός, Ταύρος, Λέων και Υδροχόος). Τα σταθερά ζώδια θα βιώσουν απρόβλεπτες εκπλήξεις που μπορεί να τους ξαφνιάσουν, αλλά παράλληλα μπορεί να βρουν και δρόμο διαφυγής από κάτι που τους καταπίεζε.

Τα ζώδια του Νερού (Ιχθύες, Σκορπιός, Καρκίνος) καθώς και τα ζώδια της Γης (Παρθένος, Αιγόκερως, Ταύρος) του τρίτου δεκαημέρου με τη νέα Σελήνη, θα βρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για να εδραιώσουν σημαντικές πτυχές της ζωής τους με τύχη και μονιμότητα και να αναβιώσουν ζητήματα από το παρελθόν μέσα από επαναξιολόγηση. Αυτές οι ευκαιρίες είναι πολύτιμες και πρέπει να αξιοποιηθούν άμεσα, τόσο αυτήν όσο και την επόμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα (Κριός, Δίδυμοι, Λέων, Ζυγός, Τοξότης, Υδροχόος) των πρώτων τριών ημερών, θα έχουν την ευκαιρία να φέρουν σε επιτυχία οικονομικά ζητήματα, προσωπικές σχέσεις ή επαγγελματικά θέματα.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 17 - 23/11/25

Κριός

Αυτή η εβδομάδα για εσάς τους Κριούς εστιάζει κυρίως στα οικονομικά σας. Θα προσπαθήσετε να τακτοποιήσετε παλιές υποχρεώσεις και να βάλετε τάξη στα οικονομικά σας, ενώ από τις 20 Νοεμβρίου και μετά, με τη Νέα Σελήνη, θα έχετε ευκαιρίες για ένα νέο ξεκίνημα και αναδιοργάνωση του budget σας. Επιπλέον, προωθούνται και θέματα επενδύσεων, ενώ μπορεί να αναβιώσουν παλιές επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Ταύρος

Αγαπημένοι Ταύροι, αυτή είναι μια ιδιαίτερα καθοριστική εβδομάδα για την ερωτική σας ζωή, καθώς φέρνει εξελίξεις με πολλές και ενδιαφέρουσες αναγνώσεις. Είναι μια περίοδος που ενισχύει τη δυναμική σας να μπείτε σε μια σταθερή σχέση με έντονο συναίσθημα και ευοίωνες προοπτικές. Παράλληλα, σας προσφέρει τη δυνατότητα να φέρετε ξανά στη ζωή σας ένα πρόσωπο από το παρελθόν, αναζωπυρώνοντας με happy end μια ιστορία που ίσως δεν είχε κλείσει ποτέ πραγματικά.

Δίδυμοι

Αγαπητοί φίλοι Δίδυμοι, η εβδομάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς φέρνει στο προσκήνιο κακώς κείμενα και προβληματικές καταστάσεις σε δύο βασικούς τομείς: τον εργασιακό και τον τομέα της υγείας. Παρά τα εμπόδια, έρχεται μια θετική αστρολογική συγκυρία που σας δίνει τη δυνατότητα να επιλύσετε όσα σας ταλαιπώρησαν και να αποκαταστήσετε την ισορροπία και στους δύο αυτούς τομείς.

Καρκίνος

Αγαπητοί φίλοι καρκίνοι, η εβδομάδα είναι πάρα πολύ ερωτική και φέρνει γεγονότα και εξελίξεις στην ερωτική σας ζωή. Είτε αυτές οι ιστορίες ανασύρονται από το παρελθόν ή είναι κάτι καινούριο στη ζωή σας. Αυτή η εβδομάδα επίσης ενισχύει πάρα πολύ τη δημιουργικότητά σας και την επαφή σας με τα παιδιά αν είστε γονείς.

Λέων

H εβδομάδα ευνοεί ιδιαίτερα θέματα σπιτιού και οικογένειας, προσφέροντας την ευκαιρία για επανεκτίμηση και ανανέωση που μπορεί να αποδώσει και οικονομικά οφέλη ειδικότερα πάνω σε παλαιοτέρα ζητήματα που σας είχαν απασχολήσει και τώρα βρίσκουν λύσεις. Οι Λέοντες του τρίτου δεκαημέρου θα δείτε σημαντικές εξελίξεις και στον επαγγελματικό τομέα, με δυνατότητα για βελτίωση της καριέρας σας.

Παρθένος

Αυτή την εβδομάδα αγαπητοί Παρθένοι βρίσκεστε σε μια πολύ δυναμική περίοδο που δίνει προοπτικές σε προσωπικές σχέσεις, στο επικοινωνιακό σας επαγγελματικό προφίλ και στις συγγενικές σας επαφές και διορθώνει τα κακώς κείμενα -κυρίως αν υπήρχαν προβλήματα με τα αδέλφια σας. Είναι μια εποχή όπου οι σχέσεις, τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές, παίρνουν τον πρώτο λόγο.

Ζυγός

Αυτή και την επόμενη εβδομάδα, οι Ζυγοί επικεντρώνεστε σε θέματα οικονομικών πόρων. Εδώ, λοιπόν, θα βρείτε τρόπους να αυξήσετε το εισόδημά σας, είτε μέσω της εργασίας σας είτε μέσω χρεών που σας οφείλονται. Υπάρχουν εξαιρετικές δυνατότητες για αύξηση μισθού με ιδιαίτερη εύνοια στις 17, 19 και 21 Νοεμβρίου, καθώς θα έχετε και νέες ιδέες για την ενίσχυση των εσόδων σας.

Σκορπιός

Αγαπητοί Σκορπιοί, η εβδομάδα σας δίνει τις ευκαιρίες να κάνετε την επαναφεύρεση του εαυτού σας και να διορθώσετε λάθη του παρελθόντος σε προσωπικούς σας στόχους και όνειρα. Ο ανάδρομος Ερμής λειτουργεί πάρα πολύ θετικά και πρωταγωνιστές όλης της εβδομάδας είστε μόνο εσείς, οι Σκορπιοί του τρίτου δεκαημέρου, καθώς και όλοι οι ωροσκόποι σκορπιοί.

Τοξότης

Αυτή την εβδομάδα προτιμήστε να παραμείνετε σε χαμηλούς τόνους χωρίς εξάρσεις συμπεριφοράς. Δεν είναι ώρα για έντονη εξωστρέφεια και party mode. Αντίθετα, ευνοούνται η ηρεμία, η εσωστρέφεια και η φροντίδα της προσωπικής σας ισορροπίας και φυσικής κατάστασης. Δώστε προτεραιότητα στο μικρό κοινωνικό σας κυκλάκι και περιορίστε την σπατάλη της ενέργειάς σας σε κοινωνικές εμφανίσεις.

Αιγόκερως

Αγαπημένοι φίλοι Αιγόκεροι, αυτή η εβδομάδα και η επόμενη θα είναι από τις πιο εξωστρεφείς που έχετε διανύσει το τελευταίο έτος. Οι καρποί των κοινωνικών σας επαφών μπορούν να φέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας είστε εσείς του τρίτου δεκαημέρου αλλά και όλοι οι ωροσκόποι Αιγόκεροι.

Υδροχόος

Αυτή η βδομάδα αλλά και η επόμενη έχει εξελίξεις αποκλειστικά στον τομέα της καριέρας σας και αφορά κατά κύριο λόγο εσάς του τρίτου δεκαημέρου αλλά και όλους τους ωροσκόπους Υδροχόους. Οι εξελίξεις στην καριέρα σας θα στηριχθούν σε γεγονότα του παρελθόντος με αναθεωρήσεις και διορθώσεις κυρίως στις 19, 20, 22 και 23 του μήνα.

Ιχθύες

Αγαπητοί Ιχθύες, αυτή η εβδομάδα είναι πολύ θετική αλλά είναι αφιερωμένη μόνο στους ιχθύες του τρίτου δεκαημέρου και σε όλους τους ωροσκόπος Ιχθύες. Τα νέα για εσάς είναι εξαιρετικά θετικά και είναι μία εβδομάδα που αν την αξιοποιήσετε μπορείτε να κάνετε βήματα μπροστά ακόμα κι αν τα βήματα αυτά βασίζονται σε αναθεώρηση του παρελθόντος και σε διορθωμένα πλάνα και όνειρα που είχατε.

