Αναρωτιέσαι αν του αρέσεις; - Πώς φλερτάρουν τα 12 ζώδια

Από το άμεσο φλερτ του Κριού μέχρι την τρυφερότητα του Ιχθύ, κάθε ζώδιο έχει τον δικό του μοναδικό τρόπο να δείξει ότι σε θέλει. Μάθε να διαβάζεις τα σημάδια

Η ερωτική έλξη είναι συχνά ένας γρίφος. Προσπαθείς να «μεταφράσεις» ένα βλέμμα, ένα μήνυμα ή μια κίνηση, αλλά δεν είσαι σίγουρ@ τι ακριβώς σημαίνει; Η αλήθεια είναι ότι το φλερτ δεν είναι ίδιο για όλους, και η αστρολογία έρχεται να ρίξει φως. Ο τρόπος που κάποιος εκφράζει το ενδιαφέρον του συνδέεται άμεσα με το ζώδιό του. Άλλοι είναι εκρηκτικοί και άμεσοι, ενώ άλλοι χρειάζονται χρόνο και δείχνουν την έλξη τους πιο διακριτικά.

Αν θέλεις να αποκωδικοποιήσεις τα σήματα που σου στέλνει, δες πώς συμπεριφέρεται κάθε ζώδιο όταν νιώθει έλξη.

Πώς φλερτάρουν τα 12 ζώδια

Ο Κριός είναι άμεσος και προσανατολισμένος στη δράση. Εκφράζει την έλξη με έντονη οπτική επαφή και ξεκάθαρη επικοινωνία. Όταν ένας Κριός σε έχει βάλει στο μάτι, θα στο κάνει γνωστό και θα εκφράσει το ενδιαφέρον του ανοιχτά. Ως ζώδιο με τεράστια θέληση και ορμή, συνήθως απολαμβάνει τη διαδικασία της διεκδίκησης.

Κυβερνούμενος από την Αφροδίτη, ο Ταύρος είναι αισθησιακός και εστιάζει στο μέλλον. Όταν νιώθει έλξη, προσπαθεί να αξιολογήσει την μακροπρόθεσμη συμβατότητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Για να το πετύχει αυτό, ο Ταύρος βγάζει τη ρομαντική του πλευρά και προσπαθεί να «νιώσει» τη δυναμική μιας πιθανής σχέσης.

Ο Δίδυμος απολαμβάνει τη διαδικασία να μαθαίνει πώς λειτουργεί το μυαλό κάποιου. Όταν εκφράζει έλξη, πιάνει την κουβέντα και ψάχνει να βρει κοινά ενδιαφέροντα. Το φλερτ του γίνεται με παιχνιδιάρικο, ανάλαφρο τρόπο.

Ο Καρκίνος μπορεί να είναι επιφυλακτικός όταν μπαίνει σε νέες σχέσεις, αλλά είναι πολύ προσεκτικός και δεκτικός όταν ενδιαφέρεται για σένα. Δείχνει την έλξη του προσπαθώντας να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα άνεσης και φροντίδας, και δείχνει το ενδιαφέρον του βοηθώντας σε να νιώσεις ασφάλεια και σιγουριά.

Ο Λέων μπορεί να μοιάζει με το κέντρο της προσοχής στο πάρτι, αλλά πάνω απ' όλα τον καθοδηγεί η ανάγκη να φροντίζει τους ανθρώπους που αγαπά. Όταν εκφράζει έλξη, σε συμπεριλαμβάνει στον στενό του κύκλο και ενδιαφέρεται έντονα να υποστηρίξει τις προσωπικές σου ανάγκες και την έκφρασή σου.

Η Παρθένος είναι σκεπτική και πρακτική, δείχνοντας την έλξη μέσω της συνεχούς προσοχής στη λεπτομέρεια. Μπορεί να είναι διακριτική όταν εκφράζει την έλξη της σε κάποιον που δεν γνωρίζει καλά, αλλά θα είναι άμεση στην επικοινωνία (π.χ. θα απαντήσει γρήγορα) αν της έχεις τραβήξει την προσοχή.

Ο Ζυγός κυβερνά τον Οίκο των Σχέσεων και είναι γνωστός ως ένα από τα πιο ρομαντικά ζώδια. Όταν νιώθει έλξη, επιδιώκει να δημιουργήσει μια όμορφη ατμόσφαιρα όπου μπορεί να ανθίσει η αγάπη. Ωστόσο, μπορεί να αφήσει την αναποφασιστικότητά του να βγει στην επιφάνεια, δίνοντάς σου τον χώρο να πάρεις εσύ την πρωτοβουλία για μια πιο άμεση επικοινωνία.

Ο παθιασμένος Σκορπιός ξέρει πώς να σαγηνεύσει κάποιον γρήγορα, αν και απολαμβάνει να γνωρίζει κάποιον αργά όταν διακυβεύεται μακροπρόθεσμο ενδιαφέρον. Για να το πετύχει αυτό, ο Σκορπιός δημιουργεί οικειότητα μέσω ιδιωτικών συζητήσεων, σωματικής εγγύτητας και άμεσης οπτικής επαφής.

Ο Τοξότης είναι ελεύθερο πνεύμα και χτίζει δεσμούς μέσα από κοινές εμπειρίες. Για να εκφράσει την έλξη, σε προσκαλεί σε μικρές και μεγάλες περιπέτειες, βλέποντας πώς εξελίσσονται οι καταστάσεις και πώς νιώθετε ο ένας στην παρουσία του άλλου. Το ενδιαφέρον του μπορεί να εκφραστεί πιο διακριτικά και να αναδυθεί με τον καιρό.

Ο Αιγόκερως προσεγγίζει τις σχέσεις με αίσθηση ευθύνης και συχνά δίνει τον ανάλογο ρυθμό στις νέες γνωριμίες. Τείνει να είναι πιο επιφυλακτικός όταν εκφράζει την αρχική έλξη και δείχνει το ενδιαφέρον του μέσω της αξιοπιστίας και της σταθερής επικοινωνίας.

Ο Υδροχόος παρατηρεί πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι και γιορτάζει τη διαφορετικότητα. Για να εκφράσει την έλξη, είναι περίεργος να γνωρίσει τις σκέψεις και τα ιδανικά σου, προσκαλώντας σε σκόπιμα σε νέες εμπειρίες που διεγείρουν την εξέλιξη και τη μάθηση. Ο Υδροχόος εκτιμά την ατομικότητα και μπορεί να προσπαθήσει να επικοινωνήσει το ενδιαφέρον του με τρόπο που πηγαίνει κόντρα στο κατεστημένο.

Ο ρομαντικός Ιχθύς είναι διαισθητικός και συμπονετικός. Είναι τρυφερός στον τρόπο που εκφράζει την έλξη και δείχνει ενδιαφέρον για την παράταση της σύνδεσης μέσω σκόπιμης καλοσύνης. Όντας συναισθηματικά ευαίσθητος, ο Ιχθύς αποφεύγει τις εντυπωσιακές κινήσεις για να τραβήξει την προσοχή και συνήθως εκφράζει τα συναισθήματά του με ειλικρίνεια.