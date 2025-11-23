Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 24 - 30 Νοεμβρίου 2025, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 24 - 30/11/25 για κάθε ζώδιο

Μια αρκετά ερωτική εβδομάδα ξεκινά, με το σύμπαν να παίζει Jenga με την καρδιά, αλλά και το πορτοφόλι μας. Χρειάζεται γερός «πύργος» για να μείνεις σταθερ@ στις εξελίξεις που έρχονται.

Η εβδομάδα ανοίγει έναν κύκλο έντονης συναισθηματικής κινητικότητας, καθώς η Αφροδίτη στον Σκορπιό σχηματίζει όψεις με Ερμή, Δία, Ουρανό και Ποσειδώνα, ενεργοποιώντας βαθιά ζητήματα σχέσεων, επικοινωνίας και προσωπικών αποφάσεων. Τα φώτα πέφτουν ιδιαίτερα στα τρίτα δεκαήμερα των ζωδίων του Νερού και της Γης, αλλά και στους γεννημένους τις τελευταίες δύο ημέρες των σταθερών ζωδίων (Σκορπιός, Ταύρος, Λέων, Υδροχόος), οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν επιστροφές, αποκαλύψεις και ξαφνικά γεγονότα.

Στα εξαιρετικά καλά νέα, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθόδρομη πορεία στις 29/11, ενώ μία ημέρα νωρίτερα έχει ήδη ορθοδρομήσει και ο Κρόνος, απομακρύνοντας καθυστερήσεις και μπερδεμένες συνεννοήσεις των προηγούμενων ημερών για όλα τα ζώδια.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 24 - 30/11/25

Κριός

Για τους Κριούς, η εβδομάδα αυτή στρέφει το ενδιαφέρον κυρίως στα οικονομικά σας, ειδικά σε υποθέσεις που εμπλέκονται και άλλοι, π.χ. γονείς, σύντροφος, συνάδελφοι. Θέματα που σχετίζονται με οικονομικές εκκρεμότητες, οφειλές, ρυθμίσεις ή δάνεια επανέρχονται στο προσκήνιο, ενώ συζητήσεις που είχαν παγώσει τις προηγούμενες εβδομάδες αποκτούν ξανά δυναμική, ειδικά από το Σάββατο και μετά, όπου ο Ερμής περνά σε ορθόδρομη πορεία και ξεκαθαρίζει το τοπίο.

Ταύρος

Για τους Ταύρους, η εβδομάδα αυτή στρέφει το επίκεντρο στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Συζητήσεις που είχαν παγώσει επανέρχονται στο προσκήνιο, ενώ πρώην σύντροφοι μπορεί να επανέλθουν δυναμικά στη ζωή σας. Η ανάγκη για ξεκαθάρισμα γίνεται επιτακτική, ιδιαίτερα σε ζητήματα που είχαν μείνει μισά ή άλυτα.

Δίδυμοι

Για τους Διδύμους, η εβδομάδα αυτή εστιάζει στην καθημερινότητα, την εργασία και τη ρουτίνα. Ζητήματα οργάνωσης, εκκρεμότητες, υποχρεώσεις και επαγγελματικές λεπτομέρειες που είχαν «κολλήσει» επανέρχονται για να τακτοποιηθούν, ενώ κάποια συνεργασία ή επαγγελματική σχέση μπορεί να εμφανιστεί ξανά.

Καρκίνος

Η εβδομάδα αυτή ανοίγει έναν δημιουργικό και συναισθηματικά φορτισμένο κύκλο για εσάς τους Καρκίνους. Ζητήματα έρωτα, φλερτ, δημιουργικότητας και χαράς έρχονται ξανά στο προσκήνιο, ενώ μια παλιά ερωτική ιστορία μπορεί να επιστρέψει, ζητώντας δεύτερη ευκαιρία.

Λέων

Για τους Λέοντες, η εβδομάδα αυτή στρέφει την προσοχή σε θέματα σπιτιού και οικογένειας. Πρακτικά ζητήματα που αφορούν το σπίτι, μετακομίσεις, οργανωτικές εκκρεμότητες ή οικογενειακές συζητήσεις επανέρχονται δυναμικά, συχνά με τη μορφή επαναδιαπραγμάτευσης.

Παρθένος

Για εσάς τους Παρθένους η εβδομάδα αυτή φέρνει αυξημένη κινητικότητα στην καθημερινότητα και την επικοινωνία σας. Συζητήσεις που είχαν παγώσει επανέρχονται, ενώ παλιά θέματα που δεν είχαν κλείσει σωστά βρίσκουν τώρα τον δρόμο τους, με μεγαλύτερη σαφήνεια και πρακτική διάθεση.

Ζυγός

Για εσάς τους Ζυγούς, η εβδομάδα ξεκινά με έντονη εστίαση στα οικονομικά και ειδικά σε αποφάσεις που σχετίζονται με το εισόδημά σας. Συζητήσεις που είχαν μείνει στη μέση επανέρχονται, ενώ κάποια οικονομική εκκρεμότητα ή συμφωνία μπορεί τώρα να ξεκαθαρίσει.

Σκορπιός

Η εβδομάδα ξεκινά με εσάς πρωταγωνιστές, φίλοι Σκορπιοί. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας, η διάθεσή σας γίνεται πιο εκφραστική, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψουν πρόσωπα, συζητήσεις ή καταστάσεις που είχαν μείνει μισές. Οι μέρες γύρω από την Τετάρτη και την Πέμπτη φέρνουν ουσιαστική στήριξη από το περιβάλλον σας.

Τοξότης

Για εσάς Τοξότες, η εβδομάδα αυτή ξεκινά με μεγαλύτερη εσωστρέφεια για εσάς. Σκέψεις, μνήμες, φόβοι ή εκκρεμότητες που είχαν μείνει άλυτες επιστρέφουν, όχι για να σας ταράξουν, αλλά για να βγουν επιτέλους στην επιφάνεια και να τακτοποιηθούν. Στα μέσα της εβδομάδας, θα μπορέσετε να διευθετήσετε αρκετά πράγματα που σχετίζονται με οικονομικά ή με πρακτικά ζητήματα σπιτιού.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα αυτή φίλοι Αιγόκεροι σας κάνει έντονα κοινωνικούς. Συζητήσεις με φίλους, συνεργάτες ή ανθρώπους που παίζουν ρόλο στα σχέδιά σας επανέρχονται, ενώ μια ομάδα ή ένα δίκτυο που είχατε απομακρυνθεί μπορεί τώρα να σας ξαναπροσεγγίσει. Στα μέσα της εβδομάδας, αν είστε ελεύθεροι θα έχετε αρκετές ευκαιρίες για να κάνετε νέες αισθηματικές γνωριμίες είτε μέσα από φίλους είτε μέσα από social media.

Υδροχόος

Υδροχόοι, για εσάς η εβδομάδα ξεκινά με έντονη δραστηριότητα στο τομέα της καριέρας. Συζητήσεις που είχαν καθυστερήσει, επαγγελματικές επαφές ή αποφάσεις που απαιτούσαν χρόνο επανέρχονται στο προσκήνιο. Μπορεί τώρα να ανοίξει ξανά μια πόρτα που θεωρούσατε κλειστή ή να έρθει μια πρόταση που σας βάζει σε διαδικασία επαναξιολόγησης των επόμενων βημάτων σας.

Ιχθύες

Η εβδομάδα αυτή για εσάς φίλοι Ιχθύες ανοίγει την πόρτα σε νέα οράματα και προοπτικές. Μπορεί να επανέρχονται σκέψεις για σπουδές, ταξίδια, επαγγελματικές αναζητήσεις ή μια προσωπική φιλοδοξία που είχατε αφήσει στην άκρη. Στα μέσα της εβδομάδας, κάποια συζήτηση μπορεί να σταθεροποιήσει μια σχέση ή να δώσει ώθηση σε ένα δημιουργικό εγχείρημα. Νομικές υποθέσεις μπορούν να έχουν θετικές εξελίξεις, ενώ μια γνωριμία με άτομο διαφορετικής νοοτροπίας θα σας κεντρίσει το ενδιαφέρον.

