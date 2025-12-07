Τα 5 ζώδια που πρέπει να κάνουν ένα digital detox, μέχρι τέλος του χρόνου

Για τα ακόλουθα ζώδια, ακόμα και οι επτά ημέρες χωρίς socia media, θα είναι αρκετές για να νιώσουν καλύτερα στην ψυχική τους υγεία

Στην εποχή όπου το κάθε notification είναι μια μικρή δόση ντοπαμίνης και το scroll down είναι μια κίνηση που για τους περισσότερους λαμβάνει χώρα πολλές ώρες την ημέρα, είναι η κατάλληλη στιγμή για αποσύνδεση από τα social media. Ένα μικρό pause για να κλείσει όσο το δυνατόν με καλύτερη ψυχική υγεία το 2025, γιατί ναι, ακόμα και επτά ημέρες μακριά από τα social media, λειτουργεί θετικά. Για ορισμένα ζώδια, είναι επιτακτική ανάγκη (αν και στην πραγματικότητα πρέπει να το κάνουμε όλοι).

Λέων

Ο Λέων και τα social media πάνε χέρι-χέρι -τις περισσότερες φορές, τουλάχιστον. Από μια απλή φωτογραφία φαγητού μέχρι μια εντυπωσιακή εμφάνιση, λατρεύει τη λάμψη της προσοχής και δεν θα διστάσει να ανεβάσει δέκα selfies σε μια μέρα. Κάποια στιγμή, όμως, η συνεχής έκθεση τον κουράζει. Τότε κάπως μαζεύεται και εξαφανίζεται για λίγο από το timeline, αφήνοντας το κινητό στην άκρη. Αυτή η μικρή παύση τον βοηθά να ανασάνει, να επαναφέρει την ισορροπία του και να μειώσει την ένταση που νιώθει. Ίσως λοιπόν αυτός ο χρόνος λήξει καλύτερα ακόμα, αν την περίοδο των γιορτών κάνει ένα σημαντικό detox.

Ζυγός

Ο Ζυγός αγαπά να παρακολουθεί τις ζωές των γύρω του μέσα από τα social media. Θα είναι από τους πρώτους που θα πατήσουν like σε μια ανακοίνωση αρραβώνα ή στα γενέθλια κάποιου. Το πρόβλημα; Μπορεί να χαθεί για ώρες ατελείωτες στο κινητό του, μέχρι που νιώθει εξαντλημένος. Μια μικρή αποτοξίνωση από τις οθόνες για μερικές ημέρες θα του έκανε καλό. Ακόμα και το απλό mute στις ειδοποιήσεις μπορεί να κάνει θαύματα.

Υδροχόος



Ο Υδροχόος τρέφεται από την αίσθηση κοινότητας που του προσφέρουν τα social media. Γι’ αυτό και είναι σχεδόν πάντα online -είτε συμμετέχει ενεργά σε ομάδες στο Facebook είτε παρακολουθεί εξελίξεις στο Instagram. Το ατελείωτο scroll, όμως, μπορεί να επιβαρύνει την ψυχική του υγεία. Ήρθε η ώρα να κάνει unfollow σε ό,τι δεν τον ωφελεί και να αφήσει στην άκρη, για λίγο, το κινητό και τα social media.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι έχουν αστείρευτη περιέργεια. Θέλουν να ξέρουν τι κάνει ο καθένας: από τη νέα συνταγή που δοκιμάζει κάποιος μέχρι τη σχέση που μόλις ξεκίνησε. Αυτή η περιέργεια, όμως, συχνά τους εγκλωβίζει σε ώρες ατελείωτες στα social media, κάτι που δεν βοηθά ούτε την κοινωνική τους ζωή ούτε την παραγωγικότητά τους. Το να περιορίσουν τον χρόνο στο κινητό σε τρεις ώρες την ημέρα ή να διαβάζουν ένα βιβλίο πριν τον ύπνο θα τους έκανε καλό.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες χρησιμοποιούν τα social media σαν μικρή απόδραση από την πραγματικότητα. Λατρεύουν να βλέπουν βίντεο με χαριτωμένα ζωάκια ή να παρακολουθούν τη ζωή κάποιου άλλου, είναι για αυτούς μια μορφή απαλής, καθησυχαστικής θεραπείας. Όμως συχνά το παρακάνουν, χάνοντας χρόνο από την καθημερινότητά τους. Η λύση; Ένα υπέρχο detox, επένδυση του ελεύθερου χρόνου σε παραγωγικά πράγματα και απόσταση από το κινητό τα σαββατοκύριακα.