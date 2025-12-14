Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 15 - 21 Δεκεμβρίου 2025, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 15 - 21/12/25 για κάθε ζώδιο. Τι συμβαίνει με τα τετράγωνα του Κρόνου με τον Ήλιο και την Αφροδίτη

Για γερά νεύρα και υπομονή είναι αυτή η εβδομάδα μιας και περνάμε στο πιο γειωμένο, απαιτητικό τοπίο του Αιγόκερω, καθώς Ήλιος και Άρης αλλάζουν ζώδιο.

Ειδικότερα, με τα τετράγωνα του Κρόνου με τον Ήλιο και την Αφροδίτη, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα όρια και τις ευθύνες μας, ενώ το τετράγωνο Ήλιου–Ποσειδώνα θολώνει για λίγο την κρίση μας. Παράλληλα, το τρίγωνο Αφροδίτης–Χείρωνα και το τετράγωνο Δία–Χείρωνα ανοίγουν χώρο για επούλωση σχέσεων και βαθύτερη κατανόηση του τι πραγματικά χρειαζόμαστε.

Η Νέα Σελήνη στις 28° Τοξότη στις 20 του μήνα μας ωθεί σε μια προσωπική απόφαση, ένα νέο αφήγημα που θέλουμε να στηρίξουμε. Και με το κλείσιμο της εβδομάδας, καθώς Ήλιος και Άρης εισέρχονται στον Αιγόκερω, μπαίνουμε επίσημα σε περίοδο πράξης, στοχοπροσήλωσης και καθαρών προτεραιοτήτων.

Στο στόχαστρο παραμένουν τα μεταβλητά του 3ου δεκαημέρου (Τοξότες, Ιχθύες, Δίδυμοι, Παρθένοι) ενώ επηρεάζονται και τα παρορμητικά (Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι) του 1ου και του 2ου δεκαημέρου.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 15 - 21/12/25

Κριός

Αγαπημένοι Κριοί, η εβδομάδα σας βρίσκει σε φάση ανασυγκρότησης. Από τη Δευτέρα, με τον Άρη να περνά στον Αιγόκερω, καλείστε να πάρετε πιο σοβαρές αποφάσεις για την καριέρα σας με project και ευθύνες που δεν γίνεται άλλο να αφήσετε στην τύχη.

Ταύρος

Αγαπητοί Ταύροι, η εβδομάδα σας παρακινεί να πάρετε αποφάσεις που διευρύνουν τους ορίζοντές σας. Mε τον Άρη να περνά στον Αιγόκερω τη Δευτέρα, θέματα σπουδών, ταξιδιών, νομικών υποθέσεων ή επαγγελματικών σχεδίων με προοπτική στο εξωτερικό έρχονται στο προσκήνιο και απαιτούν θάρρος αλλά και στρατηγική.

Δίδυμοι

Αγαπητοί Δίδυμοι, η εβδομάδα εστιάζει κυρίως στα χρήματα που μοιράζεστε με δικά σας άτομα ή διαχειρίζεστε. Με τον Άρη να περνά στον Αιγόκερω, σας ωθεί να αντιμετωπίσετε οικονομικά θέματα και εκκρεμότητες με πλάνο.

Καρκίνος

Αγαπητοί Καρκίνοι, η εβδομάδα εστιάζει κυρίως στις σχέσεις και στον τρόπο που συνδέεστε με τους ανθρώπους γύρω σας. Με τον Άρη να περνά στον Αιγόκερω, θα δείτε πιο σοβαρά συνεργασίες και προσωπικές σχέσεις, βάζοντας ξεκάθαρα όρια και δομή.

Λέων

Αγαπητοί Λέοντες, η εβδομάδα εστιάζει κυρίως στην καθημερινότητά σας, στις υποχρεώσεις και στον τρόπο που φροντίζετε τον εαυτό σας. Με τον Άρη να περνά στον Αιγόκερω και στον 6ο οίκο, σας ωθεί να οργανώσετε τη ρουτίνα σας, να βάλετε τάξη στη δουλειά και να αντιμετωπίσετε εκκρεμότητες που χρειάζονται άμεση διαχείριση.

Παρθένος

Αγαπητοί Παρθένοι, η εβδομάδα εστιάζει κυρίως στην ερωτική σας ζωή και στη δημιουργικότητά σας. Με τον Άρη να περνά στον Αιγόκερω, νιώθετε μια ανάγκη να εκφραστείτε, να χαρείτε περισσότερο και να δώσετε χρόνο σε ό,τι σας εμπνέει.

Ζυγός

Αγαπητοί Ζυγοί, η εβδομάδα σας ξεκινά με αυξημένη κούραση στην καθημερινότητα και αρκετές απαιτήσεις που χρειάζονται σωστή διαχείριση. Μπορεί να νιώσετε ότι τρέχετε για όλους και για όλα, χωρίς να προλαβαίνετε να οργανωθείτε όπως θα θέλατε.Η ασυνεννοησία στη δουλειά θα είναι έντονη και μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Χρειάζεται λίγη υπομονή ώστε να μην φτάσετε στα όριά σας.

Σκορπιός

Αγαπητοί Σκορπιοί, η εβδομάδα εστιάζει κυρίως στα οικονομικά σας και στον τρόπο που επικοινωνείτε. Με τον Άρη να περνά στον Αιγόκερω μπαίνετε σε μια περίοδο έντονης επικοινωνίας, όπου χρειάζεται να είστε προσεκτικοί με τον τρόπο που εκφράζεστε.

Τοξότης

Αγαπητοί Τοξότες, η εβδομάδα εστιάζει κυρίως στην προσωπική σας ταυτότητα και στη νέα εικόνα που θέλετε να βγάλετε προς τα έξω. Με τον Άρη να περνά στον Αιγόκερω στρέφεστε στα οικονομικά σας και στη διαχείριση των πόρων σας με πιο αποφασιστικό τρόπο.

Αιγόκερως

Αγαπητοί Αιγόκεροι, η εβδομάδα εστιάζει κυρίως στον τρόπο που ξεκινάτε κάτι καινούργιο για να πετύχετε τους στόχους σας. Με τον Άρη να περνά στο ζώδιό σας, ανεβαίνει η ενέργειά σας και νιώθετε έτοιμοι να πάρετε πρωτοβουλίες που είχατε αφήσει στην άκρη.

Υδροχόος

Αγαπητοί Υδροχόοι, η εβδομάδα εστιάζει στην κοινωνικότητά σας αλλά σας βοηθάει να οργανώσετε και τη σκέψη σας. Με τον Άρη να περνά στον Αιγόκερω ίσως χρειαστεί να κινηθείτε πιο στρατηγικά και να δουλέψετε τα προσωπικά σας project πιο «παρασκηνιακά».

Ιχθύες

Αγαπητοί Ιχθύες, η εβδομάδα εστιάζει κυρίως στην καριέρα σας και στην εικόνα που προβάλλετε προς τα έξω. Με τον Άρη να περνά στον Αιγόκερω ενεργοποιούνται οι στόχοι σας μέσα από νέες συνεργασίες που γίνονται αυτή την περίοδο.

