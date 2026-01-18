Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 19 -25 Ιανουαρίου 2026, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 19 - 25 Ιανουαρίου 2026 για κάθε ζώδιο.

Μια πάρα πολύ δυνατή εβδομάδα έρχεται για τα ζώδια και οι πλανήτες συνεργάζονται σε εξαιρετικό βαθμό ώστε να δώσουν γεγονότα, λύσεις και ευχάριστα αποτελέσματα που θα έχουν μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα στη ζωή μας.

Ο Ήλιος, ο Ερμής και ο Άρης από τις τελευταίες μοίρες του Αιγόκερου συμπράττουν με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες υλοποιώντας όνειρα και ελπίδες που έχουν τα ζώδια νερού και γης των τελευταίων ημερών. Η απόλυτη όψη εξαγώνου Κρόνου και Ουρανού έρχεται να σταθεροποιήσει εντελώς ξαφνικά ευχάριστες καταστάσεις στη ζωή μας μετά από πολύ κόπο και δουλειά.

Παράλληλα, το κλίμα γίνεται εξαιρετικά ερωτικό καθώς η Αφροδίτη με τον Πλούτωνα θα βρεθούν σε μία σύνοδο στις πρώτες μοίρες του Υδροχόου. Τα κερδισμένα ζώδια πλέον για τα ερωτικά θα είναι οι Υδροχόοι, οι Λέοντες και οι Ζυγοί του πρώτου δεκαημέρου. Η όψη αυτή θα δώσει και ευνοϊκές οικονομικές συμφωνίες.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 19 - 25 Ιανουαρίου 2026

Κριός

Αγαπητέ Κριέ, η εβδομάδα φέρνει έναν καταιγισμό γεγονότων και μια δυναμική ώθηση στην καριέρα σου, όπου θα νιώθεις τις εξελίξεις να τρέχουν υπέρ σου, με ξαφνική πειθαρχία και ευκαιρίες για νέα επαγγελματικά βήματα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη, υπάρχει η πιθανότητα να δεχτείς μια επικοινωνία, είτε με email είτε με ένα τηλεφώνημα από κάποιον προϊστάμενο, που θα σου ανοίξει νέες πόρτες στα επαγγελματικά, κάνοντάς σε να νιώσεις πραγματικά αυτοπεποίθηση για τον εαυτό σου.

Ταύρος

Αγαπητέ Ταύρε, αυτή η εβδομάδα έχει ιδιαίτερη κινητικότητα σε επαγγελματικά θέματα, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν νομικές εκκρεμότητες και την τακτοποίησή τους. Επίσης, μπορεί να υπάρξει κινητικότητα σε επιχειρηματικά σχέδια, καθώς και σε θέματα σπουδών. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, αυτή την εβδομάδα να υπάρξει και μια σημαντική επαφή ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Δίδυμοι

Αγαπητέ Δίδυμε, η εβδομάδα σου είναι γεμάτη επικοινωνίες και μικρές αποφάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σιγά σιγά σε μια μεγάλη προσωπική σου μεταμόρφωση. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα υπάρχουν γεγονότα που σου προσφέρουν άνοδο στο status καριέρας και ευκαιρίες στα επαγγελματικά σου, που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο και στη διαχείριση των οικονομικών σου πόρων. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για προαγωγή, προτάσεις για μια επαγγελματική εξέλιξη, αλλά και αναγνώριση, πιθανώς με κάποια αλλαγή ρόλου.

Καρκίνος

Και αυτή η εβδομάδα φωτίζει τις σχέσεις σου, κάνοντάς σε να νιώθεις πιο εκφραστικός, αλλά και πιο ισορροπημένος μέσα από την προσωπική σου ζωή. Είναι περίοδος που η αυτοπεποίθησή σου αντανακλάται μέσα από τον άλλον, και αν είσαι single, δεν αποκλείεται να προκύψει μια νέα σχέση ή μια βελτίωση της υπάρχουσας σχέσης για όσους είστε δεσμευμένοι. Νιώθεις ότι λάμπεις μέσα από τον άλλον, μέσα από αλληλοκατανόηση και κοινές συντεταγμένες.

Λέων

Η ενέργεια αυτής της εβδομάδας εστιάζεται στις σχέσεις, ερωτικές αλλά και εργασιακές με ευχάριστες εξελίξεις να έρχονται και στους δυο τομείς. Ειδικότερα, στις 19 και 20 Ιανουαρίου, θα δεις ότι η πειθαρχία στο καθημερινό σου πρόγραμμα στον επαγγελματικό τομέα θα φέρει επιτυχία και καρπούς. Οργανώνεις με επιτυχία τα οικονομικά σου δεδομένα και δεν αποκλείεται η δουλειά σου να επιφέρει και οικονομική ενίσχυση, ώστε να σε βοηθήσει να αποπληρώσεις χρέη και λογαριασμούς.

Παρθένος

Αγαπητέ Παρθένε, η εβδομάδα είναι πλούσια σε γεγονότα και αφορά κυρίως εσένα του τρίτου δεκαημέρου, αλλά και όλους τους ωροσκόπους Παρθένους. Έτσι, λοιπόν, αυτό το διάστημα θα φέρει γεγονότα στην προσωπική σου ζωή, αλλά και πολύ σημαντικές θετικές εξελίξεις στον εργασιακό σου τομέα, καθώς και στη διόρθωση της υγείας σου.

Ζυγός

Αγαπητέ Ζυγέ, η εβδομάδα κινείται σε δύο άξονες: Από τη μια θα ασχοληθείς με θέματα σπιτιού και με την εργασιακή σου ρουτίνα, όπου θα υπάρξουν προκλήσεις, αλλά τελικά θα βρεθεί λύση. Από την άλλη, στο good part, έρχονται πολλές όμορφες εξελίξεις στα ερωτικά σου, ειδικότερα αν είσαι Ζυγός του πρώτου δεκαημέρου.

Σκορπιός

Η αλήθεια είναι, αγαπητέ Σκορπιέ, ότι αυτή την εβδομάδα έχεις τόσο το κέφι όσο και την χαρά να ασχοληθείς με τον έρωτα. Σε επικοινωνιακό επίπεδο, η αλήθεια είναι ότι πείθεις τους άλλους, ώστε να γίνουν θύματα της γοητείας σου. Αν είσαι αδέσμευτος, έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες αυτή την εβδομάδα, και ειδικότερα αν είσαι Σκορπιός του τρίτου δεκαημέρου ή ωροσκόπος Σκορπιός, να υπάρξουν γεγονότα που θα αλλάξουν το relationship status σου.

Τοξότης

Αγαπητέ Τοξότη, αυτή την εβδομάδα ασχολείσαι έντονα με τα οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την οικογένεια ή το σπίτι και αυτό είναι ένα θέμα που σε απασχολεί εδώ και καιρό. Και ναι, βρίσκεις λύσεις, ακόμα κι αν χρειαστεί να περάσεις μέσα από συμπληγάδες και να έρθεις αντιμέτωπος με οικογενειακά πρόσωπα.

Αιγόκερως

Αγαπητέ Αιγόκερε, λίγο πριν αποχωρήσουν ο Ερμής, ο Ήλιος και ο Άρης από το ζώδιό σου, εξακολουθούν να σου προσφέρουν άφθονες ευκαιρίες για να “διαταράξουν” ευχάριστα την αισθηματική σου ζωή και να σου φέρουν νέες ευκαιρίες, ειδικά αν είσαι αδέσμευτος. Η εβδομάδα ενισχύει αυτή την ευνοϊκή τάση του έρωτα για τους Αιγόκερους στο τέλος του τρίτου δεκαημέρου, αλλά και για όλους τους ωροσκόπους Αιγόκερους, φέρνοντας ξαφνικά γεγονότα που δεν μπορούν πια να αποφευχθούν, δημιουργώντας το σκηνικό μιας νέας γνωριμίας που θα ανατρέψει τα δεδομένα τους.

Υδροχόος

Όλο αυτό το διάστημα, αγαπητέ Υδροχόε, ήσουν σε mode στωικής υπομονής και έκανες τα σχέδιά σου για το επόμενο βήμα με υπομονή Βούδα. Μέσα από τις καλά μελετημένες κινήσεις σου κατάφερες να διευθετήσεις οικονομικά ζητήματα, αλλά είδες και με ποιον τρόπο μπορείς να επιλύσεις μέσα από παρασκηνιακές κινήσεις και προβλήματα που υπήρξαν στον οικογενειακό τομέα.

Ιχθύες

Πραγματικά αγαπητέ Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα εκτινάσσει τη δημοτικότητά σου, τη δημοφιλία σου αλλά και τον τρόπο που σε βλέπουν οι άλλοι με ένα πολύ θετικό αντίκτυπο. Σου δίνω συμβουλή να εκμεταλλευτείς όλες τις νέες γνωριμίες που θα κάνεις γιατί αυτές οι νέες επαφές μπορεί να λειτουργήσουν εποικοδομητικά και εξελικτικά στο να υλοποιήσεις τα μελλοντικά σου όνειρα.

