Προβλέψεις εβδομάδας 23 - 29 Μαρτίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 23 - 29 Μαρτίου 2026 για κάθε ζώδιο. Η εβδομάδα σηματοδοτεί ξεκάθαρα την αστρολογική άνοιξη με ευχάριστα γεγονότα.

Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί ξεκάθαρα την αστρολογική άνοιξη με ευχάριστα γεγονότα για τα ζώδια, καθώς εμφανίζονται οι πρώτες θετικές εξελίξεις μετά από ένα δύσκολο και απαιτητικό διάστημα που βίωσαν κυρίως οι Κριοί, οι Ζυγοί, οι Καρκίνοι και οι Αιγόκεροι του πρώτου δεκαημέρου. Με τη συνεργασία Ήλιου, Κρόνου και Πλούτωνα –ιδιαίτερα έντονη στις 25 και 29 Μαρτίου αλλά αισθητή σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας– αρχίζουν επιτέλους να επιβραβεύονται οι κόποι, οι δυσκολίες και τα εμπόδια που προηγήθηκαν.

Οι Κριοί είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου, καθώς βλέπουν τη ζωή τους να επιταχύνεται και σημαντικούς στόχους ή όνειρα να αρχίζουν να υλοποιούνται. Την ίδια στιγμή, οι Ζυγοί διαπιστώνουν μια σαφή αλλαγή προς το καλύτερο, με θετικές εξελίξεις τόσο στον τομέα των ερωτικών σχέσεων όσο και στις επαγγελματικές συνεργασίες.

Ιδιαίτερα ευνοημένα φαίνεται να είναι και τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα των πρώτων ημερών. Δίδυμοι, Λέοντες, Τοξότες και Υδροχόοι των πρώτων επτά ημερών μπορούν επίσης να δουν θετικά γεγονότα, ευκαιρίες και σημαντικές εξελίξεις να ανοίγονται μπροστά τους.

Παράλληλα, μια ακόμη σημαντική όψη της εβδομάδας είναι η σύνοδος Αφροδίτης–Χείρωνα στις 25 μοίρες του Κριού. Η επιρροή αυτή φέρνει τη δυνατότητα να επουλωθούν παλιές συναισθηματικές αλλά και οικονομικές πληγές, ιδιαίτερα για Κριούς και Ζυγούς αλλά και για τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα του τρίτου δεκαημέρου.

Την ίδια στιγμή, μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται να δείξουν οι Καρκίνοι και οι Αιγόκεροι του τέλους του δεκαημέρου σε οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με την οικογένεια, το σπίτι ή τον επαγγελματικό τομέα και τις μισθολογικές απολαβές.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 23 - 29 Μαρτίου 2026

Κριός

Αγαπητέ Κριέ, αυτή η εβδομάδα φέρνει δυναμικές εξελίξεις που μπορούν να σε οδηγήσουν σε ουσιαστική επίτευξη στόχων με έντονο το στοιχείο ευθύνης και ωρίμανσης ιδιαίτερα αν ανήκεις στο πρώτο δεκαήμερο. Υποθέσεις και συζητήσεις που ξεκίνησαν το προηγούμενο διάστημα μπαίνουν τώρα σε φάση υλοποίησης, με εντυπωσιακά αποτελέσματα!

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Η εβδομάδα 23–29 Μαρτίου για εσάς αηαπητοι Ταύροι έχει έναν πιο εσωτερικό και στρατηγικό χαρακτήρα. Με τη σύνοδο Ήλιου–Κρόνου να ενεργοποιεί έναν πιο παρασκηνιακό τομέα της ζωής σας, ίσως νιώσετε την ανάγκη να αποσυρθείτε λίγο από τον έντονο ρυθμό της καθημερινότητας για να οργανώσετε σκέψεις, σχέδια και εκκρεμότητες.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Αγαπητοί Δίδυμοι, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις που αγγίζουν στόχους, συνεργασίες αλλά με έντονη την επιδραστικότητας σας στον κόσμο γύρω σας. Καλείστε να δείτε πιο σοβαρά τα σχέδιά σας και να πάρετε αποφάσεις μαζί φίλους ή ομάδες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Αγαπητοί Καρκίνοι, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα στον επαγγελματικό τομέα και σας καλεί να πάρετε σημαντικές αποφάσεις με ωριμότητα, επιμονή και αποφασιστικότητα. Οι πλανητικές επιρροές αυξάνουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις σας, γεγονός που σημαίνει ότι οι ρυθμοί δεν θα είναι ιδιαίτερα χαλαροί. Αντίθετα, θα χρειαστεί να διαχειριστείτε πιέσεις, απαιτήσεις αλλά και κάποιες μικρές προστριβές στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Αγαπητοί Λέοντες, αυτή η εβδομάδα ανοίγει μια περίοδο βαθύτερων σκέψεων γύρω από το μέλλον, τα προσωπικά σας σχέδια και τις κατευθύνσεις που θέλετε να δώσετε στη ζωή σας. Παράλληλα, θα ασχοληθείτε έντονα και με ζητήματα σχέσεων ή γάμου, τα οποία φαίνεται να έχουν ένα θετικό και εξελικτικό πρόσημο.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Η εβδομάδα 23–29 Μαρτίου φέρνει για εσάς τους Παρθένους μια περίοδο βαθύτερης συνειδητοποίησης γύρω από οικονομικά θέματα, συνεργασίες, επενδύσεις αλλά και συναισθηματικές ισορροπίες. Η σύνοδος Ήλιου–Κρόνου ενεργοποιεί τον τομέα των κοινών οικονομικών, των συμφωνιών και των υποχρεώσεων που μοιράζεστε με άλλους.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Αγαπητοί Ζυγοί, έφτασε επιτέλους η πολυπόθητη αστρολογική άνοιξη για εσάς και αυτή η εβδομάδα λειτουργεί σαν μια πρώτη αποζημίωση για τις πιέσεις και τις δυσκολίες που βιώσατε το προηγούμενο διάστημα του 2026. Οι πλανητικές εξελίξεις αρχίζουν τώρα να σας χαμογελούν, φέρνοντας πιο ευχάριστες προοπτικές στην προσωπική σας ζωή, αλλά και σε ζητήματα έρωτα, γάμου και σημαντικών συνεργασιών.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Αγαπητοί Σκορπιοί, η εβδομάδα αυτή ζητά από εσάς μεγαλύτερη οργάνωση στην καθημερινότητα και στην εργασία σας, ενώ παράλληλα σας δίνει την ευκαιρία να βάλετε τάξη και σε ζητήματα υγείας ή φυσικής κατάστασης. Η περίοδος αυξάνει τις υποχρεώσεις και τις επαγγελματικές ευθύνες, κάτι που σημαίνει ότι το πρόγραμμά σας μπορεί να γίνει πιο απαιτητικό.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Η εβδομάδα 23–29 Μαρτίου φέρνει για τους Τοξότες μια περίοδο όπου η δημιουργικότητα, οι προσωπικές επιθυμίες και τα συναισθηματικά ζητήματα έρχονται στο προσκήνιο, αλλά με έναν πιο σοβαρό και ώριμο τόνο. Πρωταγωνιστές της εβδομάδας με πολύ σημαντικά γεγονότα να συμβαίνουν και θετικές εξελίξεις είστε οι τοξότες του πρώτου επταημέρου, γεννημένοι περίπου μέχρι και 27 Νοεμβρίου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα 23–29 Μαρτίου φέρνει για τους Αιγόκερους μια περίοδο όπου θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ασφάλειας έρχονται στο προσκήνιο. Η σύνοδος Ήλιου–Κρόνου ενεργοποιεί τον τομέα της βάσης σας, ζητώντας να οργανώσετε καλύτερα οικογενειακές υποχρεώσεις ή πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι. Μπορεί να χρειαστεί να πάρετε μια ώριμη απόφαση για ένα οικογενειακό θέμα ή να αναλάβετε περισσότερη ευθύνη σε μια κατάσταση που αφορά κοντινά σας πρόσωπα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Η εβδομάδα 23–29 Μαρτίου φέρνει για τους Υδροχόους έντονη κινητικότητα σε συζητήσεις, συμφωνίες, συμβόλαια, υπογραφές και αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα και τα επαγγελματικά σας σχέδια. Η σύνοδος Ήλιου–Κρόνου ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας, των μετακινήσεων και των επαφών, κάτι που σημαίνει ότι ίσως χρειαστεί να πάρετε πιο σοβαρά μια συμφωνία, μια συνεργασία ή μια σημαντική συζήτηση.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Η εβδομάδα 23–29 Μαρτίου φέρνει για τους Ιχθύες έντονη κινητικότητα σε οικονομικά ζητήματα, αξίες και πρακτικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή σας ασφάλεια. Η σύνοδος Ήλιου–Κρόνου ενεργοποιεί τον τομέα των προσωπικών σας πόρων και σας καλεί να διαχειριστείτε με μεγαλύτερη σοβαρότητα οικονομικές υποχρεώσεις, συμφωνίες ή επαγγελματικά θέματα που επηρεάζουν τα εισοδήματά σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Ιχθύων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

