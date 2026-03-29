Προβλέψεις εβδομάδας 30 Μαρτίου - 5 Απριλίου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 30 Μαρτίου - 5 Απριλίου 2026 για κάθε ζώδιο. Η εβδομάδα σηματοδοτεί ξεκάθαρα την αστρολογική άνοιξη με ευχάριστα γεγονότα.

Αποκαλυπτική θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος την εβδομάδα που ξεκινάει, όπου οι σχέσεις, οι ισορροπίες και οι προσωπικές ανάγκες έρχονται στο προσκήνιο με τρόπο που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για υπεκφυγές. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Ταύρο από τη Δευτέρα δίνει έναν πιο γειωμένο τόνο στα συναισθηματικά και οικονομικά ζητήματα, στρέφοντας την προσοχή στην ασφάλεια, τη σταθερότητα αλλά και στις ουσιαστικές αξίες που θέλουμε να χτίσουμε.

Η Πανσέληνος στον άξονα Κριού-Ζυγού στις 2 Απριλίου εστιάζει σε θέματα σχέσεων, συνεργασιών και σημαντικών αποφάσεων. Ό,τι έχει ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα τώρα φτάνει σε ένα σημείο ξεκαθαρίσματος, φέρνοντας αποκαλύψεις, εντάσεις αλλά και την ανάγκη να βρούμε μια πιο δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στο «εγώ» και το «εμείς». Κριοί και Ζυγοί του πρώτου δεκαημέρου βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, ενώ Καρκίνοι και Αιγόκεροι επηρεάζονται πιο έντονα μέσα από αποφάσεις που αφορούν οικογένεια και καριέρα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το τρίγωνο Ερμή - Δία στις 3 Απριλίου έρχεται να λειτουργήσει σαν “ανάσα”, φέρνοντας θετικές ειδήσεις, λύσεις σε πρακτικά ζητήματα και ευκαιρίες για συμφωνίες, συζητήσεις και επαφές που μπορούν να εξελιχθούν υπέρ μας. Ιδιαίτερα ευνοημένα είναι τα ζώδια του νερού - Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες - αλλά και όσοι ανήκουν στο δεύτερο δεκαήμερο, που μπορούν να δουν πράγματα να προχωρούν πιο εύκολα.

Ωστόσο, η εβδομάδα δεν κλείνει χωρίς ένταση, καθώς το τετράγωνο Αφροδίτης – Πλούτωνα το Σάββατο, φέρνει στην επιφάνεια πιο βαθιά και απαιτητικά συναισθήματα. Ζητήματα ελέγχου, ζήλιας ή οικονομικής πίεσης μπορεί να κάνουν την εμφάνισή τους, ιδιαίτερα για Ταύρους, Υδροχόους, Λέοντες και Σκορπιούς των πρώτων ημερών.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 30 Μαρτίου - 5 Απριλίου 2026

Κριός

Αγαπητέ Κριέ, αυτή η εβδομάδα το focus σου είναι κυρίως τις σχέσεις σου, τις συνεργασίες αλλά και σημαντικές αποφάσεις που δεν παίρνουν άλλη αναβολή. Με την Πανσέληνο στον άξονά σου, ιδιαίτερα αν ανήκεις στο πρώτο δεκαήμερο, καλείσαι να δεις πιο καθαρά τι θέλεις εσύ και τι είσαι διατεθειμένος να δώσεις στους άλλους. Αν είσαι σε σχέση, είναι ευκαιρία να δεις τον σύντροφό σου όπως πραγματικά είναι και να δεις αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της σχέσης σας.

Ταύρος

Αγαπητέ Ταύρε, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις στην καθημερινότητά σου με νέα άτομα αλλά και με ευκαιρίες να αποφορτιστείς. Με την Αφροδίτη να περνά στο ζώδιό σου από την αρχή της εβδομάδας, αρχίζεις να παίρνεις ξανά τα πάνω σου, να νιώθεις πιο ελκυστικός, πιο σίγουρος για τον εαυτό σου και πιο έτοιμος να διεκδικήσεις όσα αξίζεις – τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αν είσαι single των πρώτων ημέρων, δεν αποκλείεται να έχεις μια ρομαντική με πάθος γνωριμία.

Δίδυμοι

Αγαπητέ Δίδυμε, αυτή η εβδομάδα λειτουργεί από τη μια πιο παρασκηνιακά για εσένα, αλλά ταυτόχρονα σε προετοιμάζει για ένα νέο ξεκίνημα που δεν αργεί να έρθει και σου φέρνει και επιλεκτική εξωστρέφεια. Με την Αφροδίτη να περνά στον Ταύρο από την αρχή της εβδομάδας, στρέφεσαι περισσότερο προς τα μέσα, αναζητώντας ηρεμία, αποφόρτιση αλλά και συναισθηματική αποκατάσταση. Είναι μια περίοδος που μπορεί να θελήσεις να κρατήσεις κάποια πράγματα για τον εαυτό σου ή να διαχειριστείς πιο ιδιωτικά μια κατάσταση, είτε αφορά τα προσωπικά είτε τα οικονομικά σου.

Καρκίνος

Αγαπητέ Καρκίνε, αυτή η εβδομάδα φέρνει έντονες εξελίξεις που επηρεάζουν κυρίως την κατεύθυνση της ζωής σου και τις ισορροπίες ανάμεσα σε καριέρα και προσωπική ζωή. Με την Αφροδίτη να περνά στον Ταύρο από την αρχή της εβδομάδας, αρχίζεις να έρχεσαι πιο κοντά με φίλους, ομάδες και ανθρώπους που μοιράζονται κοινά οράματα με εσένα. Αν είσαι single πρώτων ημερών, δεν αποκλείεται να κάνεις νέες γνωριμίες . Επαφές μέσα από το κοινωνικό σου περιβάλλον μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στα επόμενα βήματά σου.

Λέων

Αγαπητέ Λέοντα, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις που σε βγάζουν μπροστά και σε καλούν να πάρεις θέση σε ζητήματα που αφορούν την κατεύθυνση της ζωής σου, τα σχέδιά σου αλλά και σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον. Με την Αφροδίτη να περνά στον Ταύρο από την αρχή της εβδομάδας, η προσοχή σου στρέφεται έντονα στην καριέρα και την αναγνώριση που επιδιώκεις. Μπορεί να υπάρξουν ευκαιρίες για να ξεχωρίσεις, να προβληθείς ή να έρθεις πιο κοντά σε έναν στόχο που σε ενδιαφέρει.

Παρθένος

Αγαπητέ Παρθένε, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις που σε βάζουν σε διαδικασία να δεις πιο σοβαρά οικονομικά ζητήματα αλλά και βαθύτερες συναισθηματικές σου ανάγκες. Με την Αφροδίτη να περνά στον Ταύρο από την αρχή της εβδομάδας, αρχίζεις να ανοίγεσαι περισσότερο, να σκέφτεσαι διαφορετικά και να αναζητάς νέες εμπειρίες, είτε μέσα από ταξίδια, σπουδές είτε μέσα από επαφές με άτομα που σου διευρύνουν τους ορίζοντες. Είναι μια περίοδος που μπορεί να σε βγάλει από τη ρουτίνα και να σου δώσει μια πιο αισιόδοξη ματιά για το μέλλον.

Ζυγός

Αγαπητέ Ζυγέ, αυτή η εβδομάδα σε φέρνει στο επίκεντρο εξελίξεων που αφορούν άμεσα τις σχέσεις σου και τον τρόπο που συνδέεσαι με τους άλλους. Με την Αφροδίτη να περνά στον Ταύρο από την αρχή της εβδομάδας, αρχίζεις να εστιάζεις περισσότερο σε βαθύτερα συναισθηματικά αλλά και οικονομικά ζητήματα. Θέματα εμπιστοσύνης, αλλά και διαχείρισης οικονομικών υποχρεώσεων έρχονται στο προσκήνιο, ζητώντας σου να δεις πιο ουσιαστικά τι κρατάς και τι όχι. Παράλληλα είναι πολύ καλό διάστημα για να αντιμετωπίσεις τις φοβίες σου.

Σκορπιός

Αγαπητέ Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις που σε επηρεάζουν κυρίως μέσα από τις σχέσεις σου, αλλά και μέσα από την καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις σου. Με την Αφροδίτη να περνά απέναντί σου από την αρχή της εβδομάδας, οι άλλοι αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή σου. Είτε πρόκειται για τον σύντροφό σου είτε για συνεργάτες, φαίνεται ότι έρχονται πιο κοντά σου, ανοίγοντας χώρο για συμφωνίες, επανασυνδέσεις ή νέες γνωριμίες που μπορούν να εξελιχθούν θετικά.

Τοξότης

Αγαπητέ Τοξότη, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις που σε βάζουν σε μια πιο οργανωμένη και απαιτητική καθημερινότητα, ενώ παράλληλα σου ζητά να δεις πιο σοβαρά και τα προσωπικά σου. Με την Αφροδίτη να περνά στον Ταύρο από την αρχή της εβδομάδας, στρέφεσαι σε θέματα δουλειάς, ρουτίνας και υγείας, προσπαθώντας να βελτιώσεις τις συνθήκες σου και να βάλεις μια καλύτερη σειρά στην καθημερινότητά σου. Μπορεί να υπάρξουν πιο ευχάριστες συνεργασίες ή μια μικρή βελτίωση στο εργασιακό σου περιβάλλον.

Αιγόκερως

Αγαπητέ Αιγόκερε, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις που σε επηρεάζουν κυρίως σε θέματα καριέρας, οικογένειας αλλά και προσωπικών επιλογών που δεν μπορούν πλέον να μείνουν σε εκκρεμότητα. Με την Αφροδίτη να περνά στον Tαύρο από την αρχή της εβδομάδας, αρχίζεις να βρίσκεις ξανά τη χαρά του έρωτα, τη δημιουργικότητα αλλά και τη διάθεση να εκφραστείς πιο ελεύθερα. Ο έρωτας, το φλερτ αλλά και ό,τι σε ευχαριστεί μπαίνουν πιο έντονα στο προσκήνιο, δίνοντάς σου σημαντικές στιγμές απόλαυσης μέσα στην εβδομάδα.

Υδροχόος

Αγαπητέ Υδροχόε, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις που επηρεάζουν κυρίως το σπίτι, την οικογένεια αλλά και τον τρόπο που επικοινωνείς και κινείσαι στην καθημερινότητά σου. Με την Αφροδίτη να περνά στον Ταύρο από την αρχή της εβδομάδας, στρέφεσαι περισσότερο σε θέματα σπιτιού, προσωπικής ζωής και συναισθηματικής ασφάλειας. Μπορεί να θελήσεις να περάσεις περισσότερο χρόνο στον χώρο σου, να τον φροντίσεις ή να έρθεις πιο κοντά με δικούς σου ανθρώπους.

Ιχθύες

Αγαπητέ Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα φέρνει εξελίξεις που σε ενεργοποιούν έντονα σε θέματα επικοινωνίας, συμφωνιών και καθημερινών επαφών. Με την Αφροδίτη να περνά στον Ταύρο από την αρχή της εβδομάδας, έρχεσαι πιο κοντά με κόσμο, μιλάς περισσότερο, δικτυώνεσαι και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέες γνωριμίες - ιδιαίτερα από το διαδίκτυο- ή ενδιαφέρουσες συζητήσεις που σε ανεβάζουν ψυχολογικά. Είναι μια περίοδος που ευνοεί τις μετακινήσεις, τις επαφές αλλά και μικρές ευκαιρίες που μπορούν να εξελιχθούν σταδιακά.

