Προβλέψεις εβδομάδας 11 - 17 Μαΐου 2026 για τα ζώδια, από την ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 11 - 17 Μαΐου.

Αυτή η εβδομάδα έχει έναν πολύ πρακτικό και παραγωγικό χαρακτήρα, με έμφαση σε κινήσεις που μπορούν να μας φέρουν αποτέλεσμα στους προσωπικούς μας στόχους. Στις αρχές της εβδομάδας, το εξάγωνο Ήλιου και Ερμή με τον Δία ευνοεί συζητήσεις, επαφές και συμφωνίες που μπορούν να εξελιχθούν θετικά. Είναι από τις ημέρες που αν στείλουμε κάποιο μήνυμα, ή προωθήσουμε μια ιδέα για ένα project, έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρουμε μια θετική απάντηση.

Η σύνοδος Ήλιου με τον Ερμή στα μέσα της εβδομάδας, μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα κάποια πράγματα , να δούμε πιο καθαρά μια κατάσταση και κατά συνέπεια να πάρουμε πιο στοχευμένες αποφάσεις. Η Νέα Σελήνη στον Ταύρο στις 16/5 είναι από τις πιο “χειροπιαστές” της χρονιάς. Μιλάμε για νέο ξεκίνημα που μπορεί να χτιστεί σταθερά - κυρίως σε θέματα οικονομικών, δουλειάς, ασφάλειας και πρακτικής καθημερινότητας. Ό,τι ξεκινήσει τώρα, έχει προοπτική να κρατήσει, αρκεί να το πάμε με πλάνο.

Την ίδια στιγμή όμως, η σύνοδος Άρη με Χείρωνα στον Κριό δείχνει ότι κάτι μας πιέζει -ένα θέμα αυτοπεποίθησης ή μια «εσωτερική» πληγή που ενεργοποιείται. Προσοχή σε αντιδράσεις τύπου “το παίρνω προσωπικά” ή σε βιαστικές κινήσεις. Εδώ θέλει διαχείριση, όχι αντίδραση. Από τις 17/5, με τον Ερμή να περνά στους Διδύμους, ανεβαίνουν ρυθμοί, η σκέψη μας και ο τρόπος επικοινωνίας μας ρέουν καλύτερα και γινόμαστε πιο άμεσοι . Ξεκινά ένα διάστημα με πολλές επαφές, μετακινήσεις και πληροφορία.

Τέλος, το εξάγωνο Αφροδίτης με Χείρωνα δίνει μια πολύ όμορφη πινελιά στα ερωτικά: μπορούμε να θεραπεύσουμε ένα αισθηματικό μας τραύμα μέσα από μια γνωριμία, μια κουβέντα ή ακόμα και μια επαναπροσέγγιση που μας κάνει να νιώσουμε πιο ασφαλής.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 11 - 17 Μαΐου 2026

Κριός

Αγαπημένε Κριέ, αυτήν την εβδομάδα μπαίνεις σε μια διαδικασία να ασχοληθείς με τα οικονομικά σου και να βρεις τρόπους να τα βελτιώσεις. Από τις αρχές της εβδομάδας, μπορεί να ζητήσεις και δεχθείς μια οικονομική ενίσχυση από τα δικά σου άτομα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να σκεφτείς πιο σοβαρά πώς ένα χόμπι μπορεί να μετατραπεί σε μια εναλλακτική πηγή εισοδήματος.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, αυτή η εβδομάδα σε φέρνει στο προσκήνιο και σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις πρωτοβουλίες που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα σου, τις επιλογές σου και την πορεία σου συνολικά. Είσαι σε μια φάση που θέλεις να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα και τώρα έχεις και την υποστήριξη για να το πετύχεις. Στις αρχές της εβδομάδας, ευνοούνται πολύ οι συζητήσεις, οι επαφές και οι μετακινήσεις, καθώς μέσα από κουβέντες, προτάσεις ή ακόμα και ένα απλό μήνυμα μπορεί να προκύψει μια ευκαιρία που σε βοηθά να εξελιχθείς ή να προωθήσεις κάτι προσωπικό ή επαγγελματικό.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, αυτή η εβδομάδα λειτουργεί σαν μεταβατικό στάδιο, όπου καλείσαι να κλείσεις εκκρεμότητες και να ξεκαθαρίσεις μέσα σου καταστάσεις πριν περάσεις σε ένα νέο ξεκίνημα. Καλό είναι να κάνεις ένα διάλειμμα γιατί θα σε βοηθήσει να βάλεις τάξη σε σκέψεις, συναισθήματα και πρακτικά ζητήματα που έχουν μείνει πίσω.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, αυτή η εβδομάδα σε φέρνει πιο κοντά σε στόχους και επιθυμίες που θέλεις καιρό να προχωρήσεις, μέσα από φίλους, γνωριμίες ή το περιβάλλον στο οποίο κινείσαι. Είναι μια περίοδος που μπορείς να δικτυωθείς σωστά και να βρεις ανθρώπους που θα στηρίξουν τα σχέδιά σου. Στις αρχές της εβδομάδας, ευνοούνται πολύ οι επαφές, οι συζητήσεις και οι κινήσεις μέσα από ομάδες ή ακόμα και μέσω διαδικτύου.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, αυτή η εβδομάδα σε φέρνει στο επίκεντρο των επαγγελματικών σου εξελίξεων και σε βάζει σε μια διαδικασία να προχωρήσεις στόχους που μπορούν να αλλάξουν την πορεία σου. Είναι από τα διαστήματα που μπορείς να κάνεις κινήσεις που φαίνονται και έχουν αντίκτυπο στην εικόνα σου.

Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, αυτή η εβδομάδα σου ανοίγει ορίζοντες και σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς εναλλακτικά και να βρεις λύσεις «out of the box». Είναι μια περίοδος που μπορείς να δεις πιο καθαρά προς τα πού θέλεις να κινηθείς και να κάνεις κινήσεις που σε βγάζουν από τη ρουτίνα.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ, αυτή η εβδομάδα σε βάζει σε μια διαδικασία να ασχοληθείς πιο σοβαρά με οικονομικές υποχρεώσεις, συμφωνίες και καταστάσεις που μέχρι τώρα ίσως απέφευγες να αντιμετωπίσεις. Παράλληλα όμως, σου δίνει και τη δυνατότητα να βρεις λύσεις και να προχωρήσεις με κινήσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο ασφαλής και επαγγελματικά.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου, καθώς πολλά φαίνεται να κινούνται μέσα από άλλους ανθρώπους. Είναι μια περίοδος που μπορεί να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο, ιδιαίτερα μέσα από συζητήσεις και συμφωνίες.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, αυτή η εβδομάδα σε βάζει σε μια διαδικασία να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου, τις υποχρεώσεις σου αλλά και τη δουλειά σου. Είναι μια περίοδος που μπορείς να γίνεις πιο παραγωγικός και να βρεις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα που σε πίεζαν το προηγούμενο διάστημα.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, αυτή η εβδομάδα φέρνει πιο ευχάριστη διάθεση και σε βοηθά να ασχοληθείς περισσότερο με όσα σου δίνουν χαρά, είτε αυτό αφορά τα ερωτικά σου είτε προσωπικά σχέδια που θέλεις να εξελίξεις. Είναι μια περίοδος που μπορείς να εκφραστείς πιο ελεύθερα και να αφήσεις λίγο στην άκρη την πίεση των προηγούμενων εβδομάδων.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, αυτή η εβδομάδα στρέφει την προσοχή σου περισσότερο σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής σταθερότητας. Είναι μια περίοδος που μπορείς να κάνεις σχέδια για τον χώρο σου, να οργανώσεις καλύτερα την καθημερινότητά σου ή να ασχοληθείς με ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό μέσα στο σπίτι.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, αυτή η εβδομάδα σε βάζει σε μια επικοινωνιακή φάση, όπου οι συζητήσεις, οι επαφές και οι μετακινήσεις μπορούν να φέρουν σημαντικές εξελίξεις. Είναι μια περίοδος που μπορείς να προωθήσεις ιδέες, να κάνεις γνωριμίες ή να βρεις λύσεις μέσα από σωστή επικοινωνία. Η ικανότητα επίσης να φλερτάρεις και να κάνει ενδιαφέρουσες γνωριμίες φαίνεται πιο εύκολο από ποτέ!

