Η υπερπροστατευτική πλευρά αυτών των τεσσάρων ζωδίων στέκεται εμπόδιο στις σχέσεις τους

Από την έντονη συναισθηματική φροντίδα μέχρι τον ασφυκτικό έλεγχο, ορισμένα ζώδια ξεχωρίζουν για την τάση τους να αναλαμβάνουν τον ρόλο του «προστάτη» στις σχέσεις τους, συχνά σε υπερβολικό βαθμό.

Η υπερπροστατευτικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους: από τη συνεχή ανησυχία για την ευημερία των αγαπημένων προσώπων, μέχρι την επιθυμία να τα κρατήσουμε «ασφαλή» μέσα από τον έλεγχο των επιλογών τους. Σύμφωνα με την αστρολογική παράδοση, τέσσερα συγκεκριμένα ζώδια του ζωδιακού κύκλου ξεχωρίζουν για τη μητρική, σχεδόν «κλώσας», συμπεριφορά τους απέναντι σε φίλους, συντρόφους και οικογένεια. Ας δούμε ποια είναι αυτά και πώς εκδηλώνεται η ιδιαιτερότητά τους.

Τα 4 ζώδια που ξεπερνούν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στη φροντίδα και τον έλεγχο

Καρκίνος

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Καρκίνος βρίσκεται στην κορυφή αυτής της λίστας. Κυβερνώμενος από τη Σελήνη, το ουράνιο σώμα που συμβολίζει το συναίσθημα και το ένστικτο της φροντίδας, ο Καρκίνος είναι ίσως το πιο «μητρικό» ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Οι γεννημένοι σε αυτό το ζώδιο τείνουν να αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους που αγαπούν σαν παιδιά τους, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η υπερπροστατευτικότητά τους εκδηλώνεται μέσα από τη συνεχή ανάγκη να γνωρίζουν αν οι αγαπημένοι τους έφαγαν, αν κοιμήθηκαν καλά ή αν έφτασαν με ασφάλεια στον προορισμό τους. Όταν όμως αυτή η φροντίδα γίνεται υπερβολική, μπορεί να μετατραπεί σε συναισθηματικό βάρος για τον άλλον, καθώς ο Καρκίνος δυσκολεύεται να αποδεχθεί ότι οι δικοί του άνθρωποι μπορούν να τα καταφέρουν και μόνοι τους.

Παρθένος

Η Παρθένος εκφράζει την υπερπροστατευτικότητά της με έναν πιο πρακτικό τρόπο. Δεν θα σου πει συνεχώς «σ' αγαπώ», αλλά θα σου ετοιμάσει το φαγητό για όλη την εβδομάδα, θα σου υπενθυμίσει το ραντεβού στον γιατρό και θα ανησυχήσει αν παραλείψεις ένα γεύμα. Η αναλυτική και μεθοδική φύση της την οδηγεί στο να προβλέπει κάθε πιθανό κίνδυνο για τους ανθρώπους της. Το πρόβλημα ξεκινά όταν αυτή η μέριμνα μετατρέπεται σε διαρκή κριτική και υποδείξεις. Η Παρθένος συχνά πιστεύει ότι ξέρει καλύτερα από τον άλλον τι χρειάζεται, και αυτό μπορεί να γίνει ασφυκτικό για τους αποδέκτες της φροντίδας της.

Ταύρος

Ο Ταύρος μπορεί να μην είναι τόσο εκδηλωτικός συναισθηματικά όσο ο Καρκίνος, αλλά η υπερπροστατευτικότητά του εκφράζεται μέσα από την ανάγκη του να εξασφαλίσει σταθερότητα και ασφάλεια στους ανθρώπους του. Θα φροντίσει να μην τους λείπει τίποτα—υλικά αγαθά, άνεση, ένα ζεστό σπίτι—και θα παλέψει σθεναρά για να προστατεύσει την οικογενειακή του γαλήνη. Η σκοτεινή πλευρά αυτής της συμπεριφοράς εμφανίζεται όταν ο Ταύρος αρχίζει να αντιμετωπίζει τους αγαπημένους του σχεδόν ως ιδιοκτησία. Η αντίστασή του στις αλλαγές και η δυσκολία του να αφήσει τα παιδιά ή τον σύντροφο να πάρουν δικές τους αποφάσεις μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις στις σχέσεις του.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός αγαπά βαθιά και προστατεύει με πάθος. Όταν κάποιος μπει στον στενό του κύκλο, τον αντιμετωπίζει σχεδόν σαν παιδί του—θα κάνει τα πάντα για να τον υπερασπιστεί, ακόμα κι από τον ίδιο του τον εαυτό. Η διαίσθησή του τον βοηθά να αντιλαμβάνεται γρήγορα τους κινδύνους και να αντιδρά πριν εκείνοι εκδηλωθούν. Ωστόσο, η υπερπροστατευτικότητα του Σκορπιού συχνά συνοδεύεται από έντονη ζήλια και ανάγκη ελέγχου. Θέλει να γνωρίζει τα πάντα για τους ανθρώπους του, και αυτή η ένταση μπορεί να γίνει καταπιεστική, ιδιαίτερα σε σχέσεις όπου ο άλλος αναζητά την ελευθερία του.