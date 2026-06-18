Οι κλαψιάριδες του ζωδιακού: Αυτά τα ζώδια έχουν τη μουρμούρα στο τσεπάκι

Εικάζουμε πως δεν είναι δύσκολο να μαντέψεις σε ποια ζώδια αναφερόμαστε.

Υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με ψυχραιμία και άλλοι που δεν χάνουν ευκαιρία να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για το παραμικρό. Στον κόσμο της αστρολογίας, ορισμένα ζώδια φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη τάση προς τη γκρίνια, τη μουρμούρα και τη συνεχή επισήμανση όσων δεν λειτουργούν όπως θα ήθελαν. Όχι απαραίτητα από κακία ή αρνητισμό, αλλά επειδή διαθέτουν μια έμφυτη ανάγκη να αναλύουν, να παρατηρούν και – φυσικά – να σχολιάζουν.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως οι εκπρόσωποι των παρακάτω ζωδίων είναι μόνιμα δυσαρεστημένοι ή δύσκολοι χαρακτήρες. Συχνά, πίσω από τα παράπονα κρύβεται η ευαισθησία, η τελειομανία ή η ανάγκη τους να νιώθουν ασφάλεια και κατανόηση. Παρ' όλα αυτά, όταν κάτι δεν πηγαίνει σύμφωνα με τα σχέδιά τους, η μουρμούρα γίνεται σχεδόν δεύτερη φύση τους.

Γι’ αυτά τα ζώδια, η μουρμούρα είναι κομμάτι της ζωής τους

Καρκίνος

Ο Καρκίνος είναι το ζώδιο που αισθάνεται τα πάντα σε βάθος. Η έντονη συναισθηματική του φύση τον κάνει να επηρεάζεται εύκολα από συμπεριφορές, λόγια και καταστάσεις που οι άλλοι μπορεί να προσπερνούσαν αδιάφορα. Όταν νιώθει παραμελημένος ή αδικημένος, δύσκολα θα το κρατήσει μέσα του. Η γκρίνια του δεν είναι επιθετική, αλλά περισσότερο συναισθηματική. Θα εκφράσει το παράπονό του ξανά και ξανά, ελπίζοντας ότι οι γύρω του θα κατανοήσουν πώς αισθάνεται. Και όσο δεν λαμβάνει την προσοχή που επιθυμεί, τόσο περισσότερο θα επιμένει.

Παρθένος

Αν υπήρχε βραβείο τελειομανίας, ο Παρθένος θα το διεκδικούσε κάθε χρόνο. Διακρίνεται για την παρατηρητικότητα και την ανάγκη του να εντοπίζει κάθε λεπτομέρεια που χρήζει βελτίωσης. Το πρόβλημα είναι πως σπάνια μένει μόνο στην παρατήρηση.Όταν κάτι δεν γίνεται σωστά, θα το σχολιάσει. Όταν γίνεται σχεδόν σωστά, πάλι θα βρει κάτι να πει. Η μουρμούρα του πηγάζει από την επιθυμία του για οργάνωση και αποτελεσματικότητα, αλλά στους άλλους συχνά ακούγεται ως συνεχής κριτική.

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως έχει υψηλές απαιτήσεις τόσο από τον εαυτό του όσο και από τους ανθρώπους γύρω του. Είναι σοβαρός, υπεύθυνος και συχνά δυσκολεύεται να ανεχθεί την προχειρότητα ή την ανευθυνότητα. Όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θεωρεί σωστό, δεν διστάζει να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Μπορεί να μη γκρινιάζει με θεατρικό τρόπο, όμως οι διαρκείς παρατηρήσεις και τα παράπονά του για όσα δεν λειτουργούν σωστά τον κατατάσσουν εύκολα στους «πρωταθλητές» της μουρμούρας.