Ποιες ημέρες θα έχει Πανσέληνο το 2026 και τι πρέπει να προσέξει το κάθε ζώδιο

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την κάθε πανσέληνο που έπεται μέσα στο 2026.

Οι Πανσέληνοι είναι από τα πιο πολυσυζητημένα αστρονομικά φαινόμενα κάθε χρόνου, ενώ για όσους αγαπούν την αστρολογία αποτελούν στιγμές κορύφωσης, αποκαλύψεων και σημαντικών αποφάσεων. Κάθε Πανσέληνος έχει το δικό της παραδοσιακό όνομα, συνδεδεμένο με τη φύση και τους κύκλους των εποχών, ενώ σύμφωνα με τις αστρολογικές ερμηνείες επηρεάζει διαφορετικά τα 12 ζώδια.

Δες αναλυτικά τις Πανσελήνους που ακολουθούν μέσα στο 2026 και τι καλείται να προσέξει κάθε ζώδιο

29 Ιουλίου 2026 – Πανσέληνος του Κόκκινου Ελαφιού

Η Πανσέληνος του Κόκκινου Ελαφιού συμβολίζει την ανάπτυξη, τη δύναμη και την προσωπική εξέλιξη. Είναι μια περίοδος που πολλοί αισθάνονται πως ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κύκλος.

Τι να προσέξει το κάθε ζώδιο:

Κριός: Απόφυγε τις παρορμητικές αποφάσεις.

Ταύρος: Δώσε προτεραιότητα στην οικονομική σου ασφάλεια.

Δίδυμοι: Μην αφήσεις παρεξηγήσεις να μεγαλώσουν.

Καρκίνος: Βάλε όρια στις συναισθηματικές απαιτήσεις των άλλων.

Λέων: Εστίασε στους προσωπικούς σου στόχους.

Παρθένος: Πρόσεξε την υπερβολική κούραση.

Ζυγός: Ξεκαθάρισε σχέσεις και συνεργασίες.

Σκορπιός: Μην πιέζεις καταστάσεις που χρειάζονται χρόνο.

Τοξότης: Οργάνωσε καλύτερα τα επόμενα βήματά σου.

Αιγόκερως: Μην αναλαμβάνεις περισσότερες ευθύνες από όσες μπορείς.

Υδροχόος: Άκου τη διαίσθησή σου.

Ιχθύες: Φρόντισε περισσότερο την ψυχική σου ισορροπία.

28 Αυγούστου 2026 – Πανσέληνος του Οξύρρυγχου

Παραδοσιακά συνδέεται με την αφθονία και τους καρπούς της προσπάθειας. Στην αστρολογία θεωρείται κατάλληλη στιγμή για αξιολόγηση στόχων.

Τι να προσέξει το κάθε ζώδιο:

Κριός: Μην παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό.

Ταύρος: Απόφυγε περιττά έξοδα.

Δίδυμοι: Δώσε χρόνο στις προσωπικές σχέσεις.

Καρκίνος: Πρόσεξε την υπερανάλυση.

Λέων: Μην αφήνεις τον εγωισμό να δημιουργεί αποστάσεις.

Παρθένος: Βρες ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά και ξεκούραση.

Ζυγός: Μίλησε ανοιχτά για όσα σε απασχολούν.

Σκορπιός: Κράτησε χαμηλούς τόνους σε εντάσεις.

Τοξότης: Μην αναβάλλεις σημαντικές αποφάσεις.

Αιγόκερως: Δείξε μεγαλύτερη ευελιξία.

Υδροχόος: Πρόσεξε τις βιαστικές κινήσεις.

Ιχθύες: Μην επηρεάζεσαι από τη γνώμη των άλλων.

26 Σεπτεμβρίου 2026 – Πανσέληνος του Καλαμποκιού

Η συγκεκριμένη Πανσέληνος είναι συνδεδεμένη με τη συγκομιδή και την ανταμοιβή των προσπαθειών.

Τι να προσέξει το κάθε ζώδιο:

Κριός: Ολοκλήρωσε εκκρεμότητες.

Ταύρος: Απόφυγε την υπερβολική προσκόλληση στο παρελθόν.

Δίδυμοι: Μην παραμελείς την ξεκούρασή σου.

Καρκίνος: Επένδυσε στις σχέσεις που αξίζουν.

Λέων: Μην υποτιμάς μικρές ευκαιρίες.

Παρθένος: Εμπιστεύσου περισσότερο τον εαυτό σου.

Ζυγός: Απόφυγε αναποφασιστικότητα.

Σκορπιός: Κράτησε μυστικά τα επόμενα σχέδιά σου.

Τοξότης: Οργάνωσε τα οικονομικά σου.

Αιγόκερως: Δώσε προσοχή στην οικογένεια.

Υδροχόος: Κλείσε εκκρεμείς υποθέσεις.

Ιχθύες: Άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει.

26 Οκτωβρίου 2026 – Πανσέληνος της Συγκομιδής

Μία από τις πιο συμβολικές Πανσελήνους του χρόνου, που συνδέεται με την ολοκλήρωση, την ευγνωμοσύνη και τη νέα αρχή.

Τι να προσέξει το κάθε ζώδιο:

Κριός: Μην ενεργείς βιαστικά.

Ταύρος: Προστάτευσε τα προσωπικά σου όρια.

Δίδυμοι: Απόφυγε τη διάσπαση προσοχής.

Καρκίνος: Μη φοβάσαι τις αλλαγές.

Λέων: Άφησε πίσω ό,τι δεν εξελίσσεται.

Παρθένος: Δείξε εμπιστοσύνη στους συνεργάτες σου.

Ζυγός: Πρόσεξε τις υπερβολικές υποχωρήσεις.

Σκορπιός: Διαχειρίσου ήρεμα τα συναισθήματά σου.

Τοξότης: Εστίασε σε έναν στόχο κάθε φορά.

Αιγόκερως: Μην πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου.

Υδροχόος: Αναζήτησε νέες εμπειρίες.

Ιχθύες: Κάνε χώρο για νέα ξεκινήματα.

24 Νοεμβρίου 2026 – Πανσέληνος του Κάστορα

Σύμφωνα με την παράδοση, είναι η Πανσέληνος της προετοιμασίας για τον χειμώνα. Αστρολογικά συνδέεται με την οργάνωση και τη σταθερότητα.

Τι να προσέξει το κάθε ζώδιο:

Κριός: Κράτησε ισορροπίες στις σχέσεις.

Ταύρος: Επένδυσε στην ασφάλειά σου.

Δίδυμοι: Μην υπεραναλαμβάνεις υποχρεώσεις.

Καρκίνος: Πρόσεξε την ψυχολογία σου.

Λέων: Άκου περισσότερο τους γύρω σου.

Παρθένος: Οργάνωσε τις προτεραιότητές σου.

Ζυγός: Δώσε χρόνο στον εαυτό σου.

Σκορπιός: Μην επιμένεις σε παλιές διαφωνίες.

Τοξότης: Προετοίμασε τα επόμενα σχέδιά σου.

Αιγόκερως: Απόφυγε την υπερβολική αυστηρότητα.

Υδροχόος: Κάνε ξεκαθαρίσματα.

Ιχθύες: Εμπιστεύσου το ένστικτό σου.

24 Δεκεμβρίου 2026 – Ψυχρή Πανσέληνος ή Πανσέληνος της Μεγάλης Νύχτας

Η τελευταία Πανσέληνος της χρονιάς συμπίπτει με την παραμονή των Χριστουγέννων και συμβολίζει το κλείσιμο ενός κύκλου και την προετοιμασία για μια νέα αρχή.

Τι να προσέξει το κάθε ζώδιο:

Κριός: Άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει.

Ταύρος: Δώσε σημασία στους ανθρώπους που αγαπάς.

Δίδυμοι: Μίλησε με ειλικρίνεια.

Καρκίνος: Απόφυγε τη συναισθηματική υπερφόρτωση.

Λέων: Χαλάρωσε και απόλαυσε τις γιορτές.

Παρθένος: Μην κυνηγάς την τελειότητα.

Ζυγός: Αναζήτησε ισορροπία.

Σκορπιός: Συγχώρεσε ό,τι σε κρατά πίσω.

Τοξότης: Θέσε νέους στόχους για το 2027.

Αιγόκερως: Κλείσε εκκρεμότητες.

Υδροχόος: Άνοιξε τον δρόμο για νέες γνωριμίες.

Ιχθύες: Εστίασε στην εσωτερική σου γαλήνη.

