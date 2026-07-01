Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερα από τον Ανάδρομο Ερμή που θα διαρκέσει ως τις 23 Ιουλίου

Μέσα στο 2026 ο Ερμής θα ακολουθήσει ανάδρομη πορεία τρεις φορές - Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο από την ενέργειά του.

Ο Ανάδρομος Ερμής επιστρέφει από τις 29 Ιουνίου έως τις 23 Ιουλίου 2026, πραγματοποιώντας την πορεία του στο ζώδιο του Καρκίνου. Πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες αστρολογικές διελεύσεις, καθώς σύμφωνα με την αστρολογία συνδέεται με καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις στην επικοινωνία, ανατροπές σε σχέδια και επιστροφή εκκρεμοτήτων από το παρελθόν.

Αν και κάθε ανάδρομη πορεία του Ερμή επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο όλα τα ζώδια, ορισμένοι εκπρόσωποι του ζωδιακού αναμένεται να αισθανθούν πιο έντονα την επιρροή αυτής της περιόδου, κυρίως σε θέματα οικογένειας, σχέσεων, εργασίας και σημαντικών αποφάσεων.

Ανάδρομος Ερμής στον Καρκίνο: Τι σημαίνει

Στην αστρολογία, ο Καρκίνος συνδέεται με το σπίτι, την οικογένεια, την ασφάλεια, τις αναμνήσεις και το συναίσθημα. Με τον Ερμή να κινείται φαινομενικά ανάδρομα σε αυτό το ζώδιο, θεωρείται πιθανό να επανέλθουν στο προσκήνιο συζητήσεις που είχαν μείνει ανοιχτές, οικογενειακές υποθέσεις, αλλά και πρόσωπα από το παρελθόν. Η συγκεκριμένη περίοδος προσφέρεται περισσότερο για αναθεώρηση, επανεξέταση και διόρθωση κινήσεων, παρά για νέα ξεκινήματα ή δεσμευτικές αποφάσεις.

Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο από τον Ανάδρομο Ερμή

Κριός

Οι Κριοί ενδέχεται να δουν οικογενειακά ζητήματα ή θέματα που αφορούν το σπίτι να επανέρχονται στο προσκήνιο. Επισκευές, μετακομίσεις ή συζητήσεις με συγγενικά πρόσωπα μπορεί να παρουσιάσουν καθυστερήσεις ή αλλαγές στον προγραμματισμό.

Καρκίνος

Όσοι ανήκουν στο ζώδιο του Καρκίνου βρίσκονται στο επίκεντρο της συγκεκριμένης ανάδρομης πορείας. Είναι πιθανό να χρειαστεί να επανεξετάσουν προσωπικές επιλογές, σχέσεις και επαγγελματικά σχέδια, ενώ δεν αποκλείονται καθυστερήσεις σε υποθέσεις που θεωρούσαν ότι είχαν ήδη ολοκληρωθεί.

Ζυγός

Για τους Ζυγούς, η επιρροή στρέφεται κυρίως στα επαγγελματικά. Είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές σε συμφωνίες, αναβολές σε επαγγελματικά σχέδια ή ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης σημαντικών συνεργασιών.

Σκορπιός και Ιχθύες

Ως ζώδια του νερού, Σκορπιοί και Ιχθύες αναμένεται να βιώσουν πιο έντονα τη συναισθηματική διάσταση της συγκεκριμένης διέλευσης. Η επανασύνδεση με πρόσωπα από το παρελθόν ή η ανάγκη να κλείσουν εκκρεμότητες μπορεί να αποτελέσουν βασικό θέμα των επόμενων εβδομάδων.

Αιγόκερως

Ο Ανάδρομος Ερμής ενεργοποιεί τον τομέα των συνεργασιών και των προσωπικών σχέσεων. Η περίοδος απαιτεί προσοχή στην επικοινωνία με συντρόφους, συνεργάτες και στενούς ανθρώπους, καθώς μικρές παρεξηγήσεις μπορούν να πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τι καλό μπορεί να φέρει ο Ανάδρομος Ερμής

Παρότι η συγκεκριμένη αστρολογική περίοδος έχει συνδεθεί με δυσκολίες, πολλοί αστρολόγοι επισημαίνουν ότι αποτελεί μια ευκαιρία για αναθεώρηση στόχων, επανεκτίμηση σχέσεων και διόρθωση λαθών που είχαν περάσει απαρατήρητα. Η επιστροφή σε παλαιότερες ιδέες ή σχέδια, η ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων και η καλύτερη οργάνωση μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες, αρκεί οι κινήσεις να γίνονται χωρίς βιασύνη και με προσεκτική αξιολόγηση των δεδομένων.

Ανάδρομος Ερμής 2026: Οι ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζεις

Το 2026 ο Ερμής πραγματοποιεί συνολικά τρεις ανάδρομες πορείες, καθεμία από τις οποίες, σύμφωνα με την αστρολογία, σηματοδοτεί μια περίοδο αναθεώρησης, επανεξέτασης και αυξημένης προσοχής στην επικοινωνία και τις μετακινήσεις. Η πρώτη καταγράφηκε από 26 Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου, η δεύτερη βρίσκεται σε εξέλιξη από 29 Ιουνίου έως 23 Ιουλίου, ενώ η τρίτη και τελευταία ανάδρομη πορεία της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί από 24 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου. Κάθε μία από αυτές τις περιόδους συνδέεται με διαφορετικές θεματικές, ανάλογα με το ζώδιο στο οποίο κινείται ο πλανήτης.

