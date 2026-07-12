Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 13 - 19 Ιουλίου 2026. Η μόνη απαιτητική όψη της εβδομάδας είναι το τετράγωνο Αφροδίτης – Ουρανού.

Η εβδομάδα ξεκινά δυναμικά, με τη Δευτέρα και την Τρίτη να φέρνουν συναντήσεις, επαφές και σημαντικές αποκαλύψεις για τα ζώδια του νερού και της γης, κυρίως στο τέλος του δεύτερου και στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου. Γεγονότα της άνοιξης του 2026 επιστρέφουν για να ολοκληρωθούν, ενώ Καρκίνοι, Αιγόκεροι και Ιχθύες ευνοούνται ιδιαίτερα σε επανασυνδέσεις. Η μόνη απαιτητική όψη της εβδομάδας είναι το τετράγωνο Αφροδίτης – Ουρανού, που μπορεί να φέρει είτε κεραυνοβόλους έρωτες είτε απρόσμενες ανατροπές στα αισθηματικά και τα οικονομικά των μεταβλητών του πρώτου πενθημέρου.

Η Νέα Σελήνη της 14ης Ιουλίου, με επιρροή έως τις αρχές Αυγούστου, εγκαινιάζει νέα ξεκινήματα που συνδέονται έντονα με το παρελθόν, γι' αυτό και μπορεί να χαρακτηριστεί ως η Νέα Σελήνη των επανασυνδέσεων. Από τις 15 έως τις 18 Ιουλίου τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα του πρώτου δεκαημέρου δέχονται εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους, ενώ στις 19 Ιουλίου το εξάγωνο Άρη – Κρόνου σταθεροποιεί κόπους και προσπάθειες, φέρνοντας ουσιαστική επιβράβευση στα ζώδια της φωτιάς και του αέρα των αρχών του δεύτερου δεκαημέρου.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 13 - 19 Ιουλίου 2026

Κριός

Αυτή η εβδομάδα στρέφει την προσοχή σας σε ζητήματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και τις ρίζες σας. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν ξαφνικές συναντήσεις με συγγενικά πρόσωπα ή να επανέλθουν στην επιφάνεια οικογενειακές υποθέσεις που είχατε αφήσει ανολοκλήρωτες. Θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, μια μετακόμιση, μια ανακαίνιση, ένα ακίνητο ή εκκρεμότητες με μέλη της οικογένειας παίρνουν ξανά μπρος και ζητούν οριστικές λύσεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Αυτή η εβδομάδα μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία μιας σημαντικής οικονομικής βελτίωσης. Αν σας οφείλονταν χρήματα, δεν αποκλείεται να τα λάβετε τώρα, ενώ μια επαγγελματική ή οικονομική πρόταση από το παρελθόν επιστρέφει στο προσκήνιο και μπορεί να αυξήσει ουσιαστικά το εισόδημά σας. Γενικότερα, θα βρείτε λύσεις και νέους τρόπους να ενισχύσετε τα οικονομικά σας και να διορθώσετε καταστάσεις που σας απασχολούν εδώ και καιρό.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Αυτή η εβδομάδα στρέφει το ενδιαφέρον σας κυρίως στα οικονομικά. Στις 13 Ιουλίου συναντήσεις, επαφές και συζητήσεις μπορούν να επαναφέρουν μια παλαιότερη οικονομική πρόταση ή να σας φέρουν χρήματα που εκκρεμούσαν εδώ και καιρό. Η Νέα Σελήνη της 14ης Ιουλίου ανοίγει έναν νέο κύκλο με διάρκεια έως τις αρχές Αυγούστου, ευνοώντας σημαντικά τα εισοδήματά σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εβδομάδα για εσάς, καθώς η Νέα Σελήνη της 14ης Ιουλίου ανοίγει έναν νέο κύκλο εξελίξεων. Κυρίως όσοι έχετε γεννηθεί από 10 έως 15 Ιουλίου βρίσκεστε μπροστά σε νέα ξεκινήματα που μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την πορεία σας. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να επανεξετάσετε τους στόχους σας, να δείτε τι έχετε πετύχει μέχρι σήμερα, να αναθεωρήσετε τις προτεραιότητές σας και να δημιουργήσετε μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Αυτή η εβδομάδα λειτουργεί ιδιαίτερα θεραπευτικά για εσάς, καθώς σας δίνει την ευκαιρία να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας αλλά και γεγονότα που σας είχαν απασχολήσει το προηγούμενο διάστημα. Στις αρχές της εβδομάδας, συζητήσεις και επαφές που γίνονται μακριά από την κοινη θέα μπορεί να σας αποκαλύψουν τι πραγματικά συνέβη σε καταστάσεις της άνοιξης του 2026. Δεν αποκλείεται ακόμη να συναντήσετε ένα πρόσωπο από το παρελθόν, σε ένα παρασκηνιακό πλαίσιο, και να κλείσετε εκκρεμότητες που σας βάραιναν ψυχολογικά.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Είστε από τους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτής της εβδομάδας, καθώς η Αφροδίτη συνεχίζει την πορεία της στο ζώδιό σας, χαρίζοντάς σας γοητεία, αυτοπεποίθηση και περισσότερες ευκαιρίες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, στις 13 Ιουλίου ο κυβερνήτης σας, ο ανάδρομος Ερμής, συναντά τον Ήλιο στις 20° του Καρκίνου, φέρνοντας σημαντικές συζητήσεις, επαφές και συναντήσεις, ιδιαίτερα για όσους έχετε γεννηθεί από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Αγαπητοί Ζυγοί, αυτή η εβδομάδα στρέφει το ενδιαφέρον σας κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Στις αρχές της εβδομάδας, ιδιαίτερα όσοι έχετε γεννηθεί από 12 έως 14 Οκτωβρίου, θα έχετε σημαντικές συναντήσεις, συζητήσεις και εξελίξεις που αφορούν την καριέρα σας. Πολλά από όσα συμβούν σχετίζονται με υποθέσεις που είχαν ξεκινήσει στο παρελθόν και τώρα επιστρέφουν για να ολοκληρωθούν ή να βρουν τη λύση τους. Αν πρόκειται για νέες επαγγελματικές προτάσεις, διαβάστε προσεκτικά τις λεπτομέρειες, καθώς ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να δημιουργήσει ασάφειες ή παρανοήσεις που θα χρειαστούν διορθώσεις στην πορεία.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Αυτή η εβδομάδα ξεκινά με έντονες εξελίξεις, ιδιαίτερα για όσους έχετε γεννηθεί από 11 έως 13 Νοεμβρίου. Στις αρχές της εβδομάδας, συναντήσεις, επαφές και σημαντικές ειδήσεις στρέφονται γύρω από θέματα σπουδών, νομικών υποθέσεων ή επαφών με το εξωτερικό. Δεν αποκλείεται κάποιοι να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι ή να ολοκληρώσετε μια σημαντική διαδικασία που σχετίζεται με αυτούς τους τομείς. Πολλά από όσα συμβούν έχουν τις ρίζες τους σε γεγονότα της άνοιξης του 2026 και τώρα έρχονται οι εξηγήσεις, οι απαντήσεις ή η τελική έκβαση μιας υπόθεσης που είχε μείνει ανοιχτή.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Αγαπητοί Τοξότες, η εβδομάδα ξεκινά με λίγη περισσότερη προσοχή, ιδιαίτερα για όσους έχετε γεννηθεί από 22 έως 27 Νοεμβρίου. Τη Δευτέρα και την Τρίτη μπορεί να προκύψουν ξαφνικά γεγονότα που αφορούν τη σχέση σας, ιδιαίτερα αν είστε παντρεμένοι ή συγκατοικείτε, ενώ ένα οικονομικό ζήτημα είναι πιθανό να διαταράξει προσωρινά τις ισορροπίες. Παράλληλα, δεν αποκλείονται απρόσμενες εξελίξεις και στον επαγγελματικό τομέα με οικονομικό αντίκτυπο.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Αγαπητοί Αιγόκεροι, αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εβδομάδα, με την ερωτική σας ζωή να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Ειδικά όσοι έχετε γεννηθεί από 10 έως 12 Ιανουαρίου θα έχετε στις αρχές της εβδομάδας σημαντικές συζητήσεις και συναντήσεις με το ταίρι σας. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες ή ζητήματα που σας είχαν προβληματίσει, τώρα είναι η στιγμή να τα φέρετε στο προσκήνιο, ώστε να διορθωθούν και να μπουν πιο γερές βάσεις στη σχέση σας. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιστροφές από παρελθοντικές ερωτικές ιστορίες στη ζωή σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Αυτή είναι μια έντονα θετική εβδομάδα για εσάς, με εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την καθημερινότητα αλλά και την προσωπική σας ζωή. Στις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας η προσοχή σας στρέφεται στα εργασιακά. Μια συνάντηση, μια πληροφορία ή μια συζήτηση επαναφέρει ένα θέμα από το παρελθόν, δίνοντάς σας την ευκαιρία να ολοκληρώσετε μια επαγγελματική υπόθεση ή ένα project που είχε μείνει στάσιμο εδώ και αρκετό καιρό. Τώρα πολλά πράγματα αρχίζουν επιτέλους να μπαίνουν στη θέση τους.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Μια από τις πιο ερωτικές εβδομάδες του φετινού καλοκαιριού ξεκινά για εσάς. Με την Αφροδίτη να βρίσκεται απέναντί σας, στο ζώδιο της Παρθένου και τη Νέα Σελήνη της 14ης Ιουλίου να ενεργοποιεί τον τομέα των σχέσεων, οι εξελίξεις στην προσωπική σας ζωή θα είναι ιδιαίτερα θετικές, με επιρροή που διαρκεί έως τις αρχές Αυγούστου. Στις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδας, ιδιαίτερα όσοι έχετε γεννηθεί από 9 έως 13 Μαρτίου, θα έχετε σημαντικές συναντήσεις, συζητήσεις και επαφές ερωτικού χαρακτήρα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Ιχθύων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

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