Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 20 - 26 Ιουλίου 2026 | ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 20 - 26 Ιουλίου 2026. Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθόδρομη πορεία και ξεμπλοκάρει καθυστερήσεις, συμφωνίες, συμβόλαια.

Η εβδομάδα αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες του 2026 για τα ζώδια, καθώς από τις 20 έως τις 25 Ιουλίου διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά σπάνιο αστρολογικό σκηνικό. Ο Δίας σχηματίζει ταυτόχρονα αντίθεση με τον Πλούτωνα, τρίγωνο με τον Ποσειδώνα και εξάγωνο με τον Ουρανό, με τους τέσσερις αργούς πλανήτες να ευθυγραμμίζονται στην 4η μοίρα των ζωδίων. Οι εξελίξεις που ξεκινούν τώρα έχουν τη δυναμική να καθορίσουν τα επόμενα χρόνια της ζωής μας.

Οι Κριοί, Λέοντες, Τοξότες, Δίδυμοι και Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου, ιδιαίτερα όσοι έχουν πλανήτες ή Ωροσκόπο από 2 έως 6 μοίρες, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της σπάνιας εύνοιας και μπορούν να βιώσουν γεγονότα ζωής σε έρωτα, σχέσεις, καριέρα, ταξίδια και προσωπικούς στόχους.

Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι επίσης οι Καρκίνοι και Αιγόκεροι, καθώς η εβδομάδα αυτή μπορεί να σηματοδοτήσει σημαντική οικονομική άνοδο, με αυξήσεις εισοδημάτων, μεγάλες επαγγελματικές ανταμοιβές, επιτυχημένες επενδύσεις ή οικονομικές ευκαιρίες που μπορούν να αλλάξουν αισθητά το επίπεδο της οικονομικής τους ζωής.

Στις 24 Ιουλίου, ο Ερμής επιστρέφει σε ορθόδρομη πορεία και ξεμπλοκάρει καθυστερήσεις, συμφωνίες, συμβόλαια, ταξίδια και σημαντικές επικοινωνίες. Ιδιαίτερα ευνοούνται οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι του δευτέρου δεκαημέρου, που βλέπουν υποθέσεις οι οποίες είχαν καθυστερήσει να προχωρούν ξανά. Την ίδια ημέρα, το εξάγωνο του Ερμή με την Αφροδίτη στις 16° Καρκίνου και Παρθένου δημιουργεί εξαιρετικές προοπτικές για νέες γνωριμίες, επανασυνδέσεις και όμορφες εξελίξεις στις σχέσεις, ιδιαίτερα για Καρκίνους, Παρθένους, Ταύρους και Ιχθύες του δευτέρου δεκαημέρου.

Τέλος, στις 26 Ιουλίου, ο Κρόνος γυρίζει ανάδρομος και θα παραμείνει έτσι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2026. Το διάστημα αυτό καλεί κυρίως τους Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους του δευτέρου δεκαημέρου να επανεξετάσουν και να διορθώσουν αποφάσεις, σχέδια και γεγονότα που ξεκίνησαν από τον Φεβρουάριο του 2026, ώστε να δημιουργήσουν πιο σταθερές βάσεις για το μέλλον.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 20 - 26 Ιουλίου 2026

Κριός

Η εβδομάδα αυτή αποτελεί αναμφίβολα μια από τις σημαντικότερες του φετινού καλοκαιριού. Στις 20 και 21 Ιουλίου, τέσσερις μεγάλοι πλανήτες ευθυγραμμίζονται με εξαιρετική ακρίβεια, δημιουργώντας ένα σπάνιο και ιδιαίτερα ευεργετικό αστρολογικό σκηνικό που μπορεί να φέρει καθοριστικές εξελίξεις στη ζωή σας. Ο Δίας, ο Πλούτωνας, ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός συνεργάζονται αρμονικά, ανοίγοντας νέους δρόμους και δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιήσετε ένα μεγάλο όνειρο ή έναν σημαντικό προσωπικό στόχο ιδιαίτερα εσείς του πρώτου δεκαημέρου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Η εβδομάδα αυτή μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική για την πορεία της ζωής σας, καθώς από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου διαμορφώνεται ένα σπάνιο και ιδιαίτερα ευνοϊκό αστρολογικό σκηνικό. Η ισχυρή συνεργασία του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να δείτε πολύ θετικές εξελίξεις σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, την καριέρα και τα οικονομικά σας. Οι συγκεκριμένοι τομείς συνδέονται μεταξύ τους με έναν μοναδικό τρόπο, φέρνοντας ευκαιρίες που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Αγαπητοί Δίδυμοι, αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες εβδομάδες της χρονιάς και ιδιαίτερα για εσάς του πρώτου δεκαημέρου. Από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, η σπάνια συνεργασία του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να ανοίξουν νέοι δρόμοι στη ζωή σας. Οι ιδέες σας βρίσκουν ανταπόκριση, οι γνωριμίες που κάνετε αποδεικνύονται πολύτιμες και οι επαφές σας μπορούν να σας οδηγήσουν σε σημαντικές ευκαιρίες. Είναι μια περίοδος που σας βοηθά να ταξιδέψετε, να κοινωνικοποιηθείτε, να γνωρίσετε νέο κόσμο και να βρεθείτε στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Αγαπητοί Καρκίνοι, αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές εβδομάδες της δεκαετίας για τα οικονομικά και την καριέρα σας. Από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, η εξαιρετικά σπάνια συνεργασία του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να δείτε θεαματικές εξελίξεις στα εισοδήματα, στην επαγγελματική σας πορεία και στην οικονομική σας ασφάλεια. Είναι πολύ πιθανό να ανταμειφθείτε για την προσπάθεια που καταβάλατε τους προηγούμενους μήνες, είτε μέσα από μια αύξηση αποδοχών, ένα bonus, μια νέα πηγή εισοδήματος ή μια σημαντική οικονομική πρόταση.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Αγαπητά Λιοντάρια, αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική εβδομάδα, ιδιαίτερα για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, καθώς μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις που θα επηρεάσουν θετικά τις σχέσεις και τη συναισθηματική σας ζωή για τα επόμενα χρόνια. Από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, η σπάνια συνεργασία του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού δημιουργεί τις ιδανικές προϋποθέσεις για να σταθεροποιηθεί μια σημαντική σχέση, να ζήσετε όμορφες στιγμές με το αγαπημένο σας πρόσωπο ή να πάρετε αποφάσεις που αλλάζουν το επίπεδο της προσωπικής σας ζωής.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Αγαπητοί Παρθένοι, αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες εβδομάδες των τελευταίων ετών για την καριέρα και την επαγγελματική σας εξέλιξη. Από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, η σπάνια συνεργασία του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να κάνετε ένα πολύ μεγάλο επαγγελματικό βήμα. Δεν αποκλείεται να έρθει μια προαγωγή, μια αλλαγή θέσης, μια ανάληψη περισσότερων ευθυνών ή μια σημαντική αναγνώριση της αξίας και των ικανοτήτων σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Αγαπητοί Ζυγοί, αυτή είναι μια από τις πιο τυχερές και σημαντικές εβδομάδες της χρονιάς, για εσάς του πρώτου δεκαημέρου. Από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, η σπάνια συνεργασία του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού ενεργοποιεί δυναμικά τη δημοτικότητά σας, την κοινωνική σας ζωή, τους φίλους, τις ομάδες στις οποίες συμμετέχετε, αλλά και την αναγνωρισιμότητα και την απήχησή σας προς τον κόσμο. Είναι μια περίοδος που μπορεί να σας φέρει πιο κοντά στην πραγματοποίηση ενός μεγάλου στόχου ή ονείρου, ενώ ταυτόχρονα σας ανοίγει νέους κοινωνικούς και επαγγελματικούς ορίζοντες.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Αγαπητοί Σκορπιοί, αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες εβδομάδες των τελευταίων ετών για την καριέρα και την επαγγελματική σας εξέλιξη, ιδιαίτερα αν ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο. Από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, η σπάνια συνεργασία του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού δημιουργεί τις ιδανικές προϋποθέσεις για να απογειωθεί η επαγγελματική σας πορεία. Οι κόποι που καταβάλατε το προηγούμενο διάστημα αρχίζουν πλέον να ανταμείβονται και μπορείτε να αποκτήσετε μεγαλύτερη αναγνώριση, κύρος, εξουσία ή μια θέση με περισσότερες ευθύνες και επιρροή.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Αγαπητοί Τοξότες, αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες εβδομάδες της χρονιάς, ιδιαίτερα για εσάς του πρώτου δεκαημέρου. Από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, η σπάνια συνεργασία του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού ανοίγει νέους ορίζοντες και μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την πορεία της ζωής σας. Το εξωτερικό, τα ταξίδια, οι σπουδές, οι νέες εμπειρίες και οι μεγάλες προοπτικές βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μοναδικής εύνοιας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Αγαπητοί Αιγόκεροι, αυτή είναι μια από τις πιο καθοριστικές εβδομάδες των τελευταίων ετών για την οικονομική σας ζωή, ιδιαίτερα για εσάς του πρώτου δεκαημέρου και για όλους τους Ωροσκόπους Αιγόκερους. Από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, η σπάνια συνεργασία του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού δημιουργεί τις ιδανικές προϋποθέσεις για να περάσετε σε μια εντελώς νέα οικονομική πραγματικότητα. Τα έσοδά σας μπορούν να αυξηθούν σημαντικά, μια επένδυση να αρχίσει να αποδίδει εντυπωσιακά ή να προκύψει μια οικονομική ευκαιρία που θα αλλάξει τα δεδομένα της ζωής σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Αγαπητοί Υδροχόοι, αυτή είναι μια από τις πιο καθοριστικές εβδομάδες της ζωής σας για τα αισθηματικά, ιδιαίτερα για εσάς του πρώτου δεκαημέρου και κυρίως για όσους έχετε γεννηθεί από 22 έως 26 Ιανουαρίου. Από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, η σπάνια συνεργασία του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού φέρνει εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν οριστικά την προσωπική σας ζωή. Για εσάς που συνήθως είστε ιδιαίτερα επιλεκτικοί στις σχέσεις σας, τώρα ανοίγεται η προοπτική να γνωρίσετε έναν άνθρωπο με τον οποίο μπορείτε πραγματικά να χτίσετε μια σχέση ζωής.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Αγαπητοί Ιχθύες, αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες εβδομάδες της χρονιάς για τα εργασιακά, την καθημερινότητα και την οικονομική σας εξέλιξη, ιδιαίτερα για εσάς του πρώτου δεκαημέρου. Από τις 20 έως τις 22 Ιουλίου, η σπάνια συνεργασία του Δία, του Πλούτωνα, του Ποσειδώνα και του Ουρανού φέρνει την ανταμοιβή των κόπων σας. Η προσπάθεια που καταβάλατε το προηγούμενο διάστημα αρχίζει πλέον να αποδίδει και μπορεί να συνοδευτεί από καλύτερες αποδοχές, μια επαγγελματική αναβάθμιση ή μια νέα ευκαιρία που θα βελτιώσει αισθητά τα οικονομικά σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Ιχθύων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

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