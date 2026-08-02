Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 3 - 9 Αυγούστου 2026 | ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 3 - 9 Αυγούστου 2026. Οι εξελίξεις αυτής της περιόδου μπορούν να φέρουν σταθερότητα, επιτυχίες και ουσιαστικές ευκαιρίες.

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου μπορεί να έχει λίγα αστρολογικά γεγονότα, όμως η δυναμική τους είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Οι εξελίξεις αυτής της περιόδου μπορούν να φέρουν σταθερότητα, επιτυχίες και ουσιαστικές ευκαιρίες, κυρίως για τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα.

Στις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό, το ζώδιο που κυβερνά, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Η θέση αυτή ενισχύει σημαντικά τον έρωτα, τις σχέσεις, τις συνεργασίες αλλά και τα οικονομικά. Οι πιο ευνοημένοι θα είναι οι Ζυγοί, οι Κριοί, οι Δίδυμοι, αλλά συνολικά όλα τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να βελτιώσουν αυτούς τους σημαντικούς τομείς της ζωής τους.

Η σημαντικότερη όψη της εβδομάδας πραγματοποιείται στις 7 Αυγούστου, με τον Ήλιο να σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο στις 14 μοίρες Λέοντα και Κριού. Πρόκειται για μια όψη που ανταμείβει τις προσπάθειες των προηγούμενων μηνών και φέρνει σταθεροποίηση σε σχέσεις, επαγγελματικά, οικονομικά και προσωπικούς στόχους. Ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι όσοι έχουν γεννηθεί από 1 έως 4 του μήνα στα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα, καθώς και όσοι διαθέτουν προσωπικούς πλανήτες κοντά στις 13, 14 και 15 μοίρες αυτών των ζωδίων. Γύρω στις 6-8 Αυγούστου μπορείτε να δείτε τις προσπάθειές σας να αποδίδουν ουσιαστικούς καρπούς.

Στις 9 Αυγούστου, ο Ερμής περνά στον Λέοντα, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 25 Αυγούστου, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργική έκφραση και την επικοινωνία. Ευνοούνται οι διαπραγματεύσεις, οι δημόσιες εμφανίσεις, οι νέες γνωριμίες, το φλερτ και κάθε προσπάθεια προβολής ή διεκδίκησης. Συνολικά, πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εβδομάδα, με τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα, κυρίως του πρώτου και δεύτερου δεκαημέρου, να βρίσκονται ξεκάθαρα στο επίκεντρο των θετικών εξελίξεων.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 3 - 9 Αυγούστου 2026

Κριός

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου είναι από τις πιο ελπιδοφόρες του καλοκαιριού για εσάς, καθώς ξεκινά μια περίοδος που σας επιτρέπει να χτίσετε κάτι με διάρκεια τόσο στα προσωπικά όσο και στα δημιουργικά σας σχέδια. Στις 6 Αυγούστου η Αφροδίτη περνά στο απέναντί σας ζώδιο, τον Ζυγό, εγκαινιάζοντας μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου μια εξαιρετικά ευνοϊκή περίοδο για τις σχέσεις, τον έρωτα, τις συνεργασίες αλλά και για κάθε μορφή συμφιλίωσης. Αν είστε αδέσμευτοι, μια νέα γνωριμία έχει σοβαρές πιθανότητες να εξελιχθεί σε μια σταθερή σχέση, ενώ όσοι βρίσκεστε ήδη σε δεσμό μπορείτε να κάνετε το επόμενο βήμα, όπως μια συγκατοίκηση, ένας αρραβώνας ή ακόμη και συζητήσεις για γάμο.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου σας δίνει την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα τη ζωή σας και να δημιουργήσετε μεγαλύτερη σταθερότητα τόσο στην καθημερινότητα όσο και στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητά σας, το κλίμα στον εργασιακό χώρο και τις σχέσεις με συνεργάτες και συναδέλφους. Αν αναζητάτε μια νέα επαγγελματική ευκαιρία ή επιθυμείτε να αλλάξετε κάτι στη δουλειά σας, το διάστημα αυτό μπορεί να σας φέρει ευχάριστες εξελίξεις. Παράλληλα, είναι μια εξαιρετική περίοδος για να ασχοληθείτε περισσότερο με την υγεία, τη διατροφή και τη φυσική σας κατάσταση, υιοθετώντας συνήθειες που θα σας ωφελήσουν μακροπρόθεσμα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για εσάς, καθώς ανοίγει νέες προοπτικές στην προσωπική σας ζωή, στις γνωριμίες, στις επαφές και στα δημιουργικά σας σχέδια. Από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζοντας μία από τις πιο όμορφες περιόδους της χρονιάς για τον έρωτα. Αν είστε αδέσμευτοι, οι πιθανότητες να γνωρίσετε ένα πρόσωπο που θα σας ενθουσιάσει είναι ιδιαίτερα αυξημένες, ενώ όσοι βρίσκεστε ήδη σε σχέση θα δείτε το κλίμα να γίνεται πιο ρομαντικό, πιο τρυφερό και πιο ισορροπημένο. Παράλληλα, αυξάνονται οι ευκαιρίες για διασκέδαση, ταξίδια, δημιουργικές δραστηριότητες και όμορφες στιγμές με ανθρώπους που αγαπάτε.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου σας καλεί να εστιάσετε στην οικονομική σας ασφάλεια και να αξιοποιήσετε ευκαιρίες που μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά το εισόδημά σας. Είναι μια περίοδος όπου αρχίζετε να βλέπετε πιο καθαρά την αξία της δουλειάς σας και να συνειδητοποιείτε ότι οι προσπάθειες των προηγούμενων μηνών δεν πήγαν χαμένες. Παράλληλα, από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, δημιουργώντας ένα πιο ζεστό και αρμονικό κλίμα μέσα στο σπίτι και στην οικογένεια. Είναι ιδανική περίοδος για να βελτιώσετε τον χώρο σας, να προχωρήσετε σε μια μετακόμιση, μια ανακαίνιση ή να αποκαταστήσετε τις ισορροπίες με αγαπημένα πρόσωπα. Το σπίτι γίνεται η πηγή της δύναμης και της ηρεμίας σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου είναι ιδιαίτερα σημαντική για εσάς, καθώς σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε βήματα που θα επηρεάσουν θετικά την προσωπική και επαγγελματική σας πορεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βρίσκεστε σε μια περίοδο όπου η αυτοπεποίθησή σας αυξάνεται και μπορείτε να διεκδικήσετε με μεγαλύτερη σιγουριά όσα πραγματικά αξίζετε. Από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, χαρίζοντάς σας περισσότερες ευκαιρίες για γνωριμίες, συζητήσεις, συμφωνίες, ταξίδια, μετακινήσεις και ευχάριστες επαφές. Η επικοινωνία σας γίνεται πιο γοητευτική και πειστική, ενώ δεν αποκλείεται να γνωρίσετε ανθρώπους που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην προσωπική ή επαγγελματική σας εξέλιξη.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου σας καλεί να κινηθείτε πιο διακριτικά και να βάλετε σε σειρά οικονομικές και προσωπικές υποθέσεις που χρειάζονται οριστικές λύσεις. Δεν είναι μια περίοδος θεαματικών εξελίξεων, αλλά μια εβδομάδα που σας βοηθά να προετοιμάσετε σημαντικά βήματα για το επόμενο διάστημα. Από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, ευνοώντας τα οικονομικά σας. Είναι πιθανό να αυξήσετε το εισόδημά σας, να βρείτε μια νέα πηγή εσόδων ή να πετύχετε μια καλύτερη οικονομική συμφωνία που θα σας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις προσωπικές σας σχέσεις και σηματοδοτεί την αρχή μιας από τις πιο όμορφες περιόδους της χρονιάς. Από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σας, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, χαρίζοντάς σας περισσότερη γοητεία, αυτοπεποίθηση και ευκαιρίες τόσο στον έρωτα όσο και στα οικονομικά. Αν είστε αδέσμευτοι, οι πιθανότητες για μια νέα γνωριμία αυξάνονται σημαντικά, ενώ όσοι βρίσκεστε ήδη σε σχέση θα δείτε το κλίμα να γίνεται πιο αρμονικό και πιο ουσιαστικό.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου στρέφει το ενδιαφέρον σας κυρίως στην επαγγελματική σας πορεία και στις ευκαιρίες που μπορούν να σας οδηγήσουν σε μια πιο σταθερή και ουσιαστική εξέλιξη. Από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, ενεργοποιώντας τον 12ο ηλιακό σας οίκο. Το διάστημα αυτό ευνοεί παρασκηνιακές συζητήσεις που μπορούν να αποδειχθούν οικονομικά ωφέλιμες, είτε αφορούν μια νέα συνεργασία είτε μια πρόταση που προς το παρόν δεν είναι έτοιμη να ανακοινωθεί. Παράλληλα, στα αισθηματικά, δεν αποκλείεται να επιλέξετε να κρατήσετε την ερωτική σας ζωή πιο ιδιωτική, χωρίς μεγάλες ανακοινώσεις ή περιττές εξηγήσεις προς φίλους και γνωστούς.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου ανοίγει νέους ορίζοντες και σας δίνει την ευκαιρία να προχωρήσετε σχέδια που σχετίζονται με τον έρωτα, τη δημιουργικότητα, τα ταξίδια και την προσωπική σας εξέλιξη. Από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, ενισχύοντας την κοινωνική σας ζωή, τις φιλίες και τις νέες γνωριμίες. Μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον ή τη συμμετοχή σας σε ομάδες και κοινωνικές δραστηριότητες μπορεί να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες, τόσο στα αισθηματικά όσο και στα επαγγελματικά. Είναι επίσης μια εξαιρετική περίοδος για να υλοποιήσετε έναν προσωπικό στόχο με τη βοήθεια ανθρώπων που πιστεύουν στις δυνατότητές σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου στρέφει το ενδιαφέρον σας κυρίως στα οικονομικά, στις επενδύσεις και στις αποφάσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλειά σας σε βάθος χρόνου. Από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζοντας μια ιδιαίτερα θετική περίοδο για την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σας. Είναι πιθανό να αυξηθεί η προβολή της δουλειάς σας, να βελτιωθούν οι σχέσεις με ανωτέρους ή να προκύψει μια επαγγελματική ευκαιρία που θα ενισχύσει τη θέση και το κύρος σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου είναι από τις πιο ευνοϊκές του καλοκαιριού για τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τα μελλοντικά σας σχέδια. Από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζοντας μια εξαιρετική περίοδο για ταξίδια, σπουδές, νέες εμπειρίες και γνωριμίες με ανθρώπους που μπορούν να αλλάξουν θετικά την πορεία της ζωής σας. Είναι ένα διάστημα που σας κάνει πιο αισιόδοξους και σας δίνει την επιθυμία να ανοίξετε τους ορίζοντές σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Η εβδομάδα 3 έως 9 Αυγούστου σας δίνει την ευκαιρία να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και να δείτε την επαγγελματική σας προσπάθεια να αρχίζει επιτέλους να αποδίδει. Από τις 6 Αυγούστου, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο του Ζυγού, όπου θα παραμείνει μέχρι περίπου τις 10 Σεπτεμβρίου, ευνοώντας οικονομικές συμφωνίες, κοινά οικονομικά με τρίτους, επενδύσεις και κάθε εξέλιξη που μπορεί να ενισχύσει την οικονομική σας ασφάλεια. Παράλληλα, σε προσωπικό επίπεδο, οι σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερο βάθος και ενισχύεται η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εσάς και το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Ιχθύων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

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