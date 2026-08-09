Εβδομαδιαίες προβλέψεις ζωδίων 10 - 16 Αυγούστου 2026 | ζαρΑτούΣΤΡΑ

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 10 - 16 Αυγούστου 2026. Η έκλειψη αυτή εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο εξελίξεων που θα ξεδιπλώνεται σταδιακά τους επόμενους 6-7 μήνες.

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου είναι αναμφίβολα μία από τις πιο σημαντικές και θετικές του φετινού καλοκαιριού. Οι έντονες και διαδοχικές θετικές όψεις της Αφροδίτης, του Ερμή και του Δία δημιουργούν ένα εξαιρετικό σκηνικό για νέες γνωριμίες, σημαντικές ερωτικές εξελίξεις, ευχάριστες συναντήσεις, επιτυχημένες συμφωνίες και οικονομικές ευκαιρίες. Τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στο πρώτο δεκαήμερο, βρίσκονται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων, με τον έρωτα, την κοινωνική ζωή και τις συνεργασίες να αποκτούν νέα δυναμική.

Το κορυφαίο αστρολογικό γεγονός όχι μόνο της εβδομάδας αλλά και ολόκληρου του έτους είναι η Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα, που πραγματοποιείται στις 12 Αυγούστου στις 20 μοίρες του Λέοντα. Η έκλειψη αυτή εγκαινιάζει έναν νέο κύκλο εξελίξεων που θα ξεδιπλώνεται σταδιακά μέσα στους επόμενους έξι έως επτά μήνες, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές, νέα ξεκινήματα και γεγονότα που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της ζωής μας.

Οι μεγαλύτεροι ευνοημένοι είναι τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα, ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί περίπου από τις 6 έως τις 16 του μήνα. Για αυτούς, η έκλειψη μπορεί να σηματοδοτήσει νέα κεφάλαια στον έρωτα, στις προσωπικές σχέσεις, στη δημιουργικότητα, στην καριέρα ή σε σημαντικές αποφάσεις που θα αλλάξει ουσιαστικά την πορεία της ζωής τους.

Παράλληλα, οι Ταύροι και οι Σκορπιοί, ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται στο τέλος του δεύτερου και στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου, εισέρχονται σε μια περίοδο έντονων και ξαφνικών αλλαγών. Παρότι αρχικά οι εξελίξεις μπορεί να τους βγάλουν από τη ζώνη ασφαλείας τους, στην πορεία θα αποδειχθούν καταλυτικές, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα και πιο δημιουργική πραγματικότητα.

Την ίδια περίοδο, η είσοδος του Άρη στον Καρκίνο αυξάνει την κινητικότητα στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα για τα ζώδια της γης και του νερού, και φέρνοντας περισσότερο τρέξιμο αλλά και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε Κριούς και Ζυγούς. Πρόκειται για μια εβδομάδα γεμάτη εξελίξεις, εκπλήξεις και νέα ξεκινήματα, όπου ο έρωτας, οι ευκαιρίες και οι σωστές αποφάσεις μπορούν πραγματικά να αλλάξουν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μας.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 10 - 16 Αυγούστου 2026

Κριός

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου είναι από τις πιο δυνατές και ελπιδοφόρες του καλοκαιριού, ιδιαίτερα για όσους έχετε γεννηθεί από τις 23 έως τις 31 Μαρτίου. Ο έρωτας, οι νέες γνωριμίες και η δημιουργικότητα βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ μια κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα και εντυπωσιακά από όσο περιμένατε. Στις αρχές της εβδομάδας, μια ερωτική γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει ή μια ήδη υπάρχουσα σχέση να αποκτήσει περισσότερο πάθος, ένταση και ουσιαστικό βάθος. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να προκύψει μια ξαφνική οικονομική ευκαιρία μέσα από μια συνεργασία, μια συμφωνία ή ένα πρόσωπο που πιστεύει στις δυνατότητές σας και στα ταλέντα σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ταύρος

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου είναι από τις πιο καθοριστικές του καλοκαιριού για εσάς, καθώς φέρνει σημαντικές εξελίξεις σε δύο βασικούς τομείς της ζωής σας: το σπίτι και τα επαγγελματικά. Πολλά από όσα θα ξεκινήσουν αυτές τις ημέρες θα συνεχίσουν να εξελίσσονται τους επόμενους έξι έως επτά μήνες, γι' αυτό αξίζει να αντιμετωπίσετε τις αλλαγές με εμπιστοσύνη, ακόμη κι αν αρχικά σας βγάλουν από τη ζώνη ασφάλειάς σας.

Το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας είναι η Ηλιακή Έκλειψη στον Λέοντα στις 12 Αυγούστου, η οποία ενεργοποιεί έντονα ζητήματα σπιτιού, οικογένειας και ακίνητης περιουσίας. Είναι πιθανό να πάρετε μια σημαντική απόφαση για μετακόμιση, αγορά ή πώληση ακινήτου, ανακαίνιση ή αλλαγές μέσα στην οικογένεια.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Δίδυμοι

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου είναι από τις πιο όμορφες και τυχερές του φετινού καλοκαιριού για εσάς, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί από τις 23 έως τις 31 Μαΐου. Ο έρωτας, οι γνωριμίες, οι μετακινήσεις και η επικοινωνία βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ πολλές ευκαιρίες θα εμφανιστούν ξαφνικά και θα σας βάλουν σε μια νέα, ιδιαίτερα ευχάριστη περίοδο. Οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας είναι ιδανικές για την προσωπική σας ζωή. Οι ιδιαίτερα ευνοϊκές επιρροές της Αφροδίτης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες γνωριμίες, κεραυνοβόλους έρωτες και όμορφες εξελίξεις σε μια σχέση που ήδη υπάρχει.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Καρκίνος

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου ανοίγει έναν νέο κύκλο εξελίξεων στα οικονομικά και σας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσετε σημαντικά την οικονομική σας ασφάλεια. Παράλληλα, οι γεννημένοι στις πρώτες ημέρες του ζωδίου θα διαπιστώσετε ότι βελτιώνονται οι σχέσεις με φίλους και συνεργάτες, ενώ δεν αποκλείεται να αποκατασταθεί μια παρεξήγηση ή να επιστρέψει στη ζωή σας ένα πρόσωπο με το οποίο θέλετε να προχωρήσετε ξανά έναν κοινό στόχο. Από τις 11 Αυγούστου, ο Άρης περνά στο ζώδιό σας, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζοντας μια περίοδο με έντονη κινητικότητα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Λέων

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου είναι, χωρίς καμία υπερβολή, η σημαντικότερη του φετινού καλοκαιριού για εσάς. Είστε οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των ημερών, καθώς γεγονότα που ξεκινούν τώρα έχουν τη δύναμη να αλλάξουν ουσιαστικά την πορεία της ζωής σας. Αν έχετε γεννηθεί από τις 8 έως τις 16 Αυγούστου, βρίσκεστε στο επίκεντρο των εξελίξεων και μπαίνετε σε έναν εντελώς νέο κύκλο που θα ξεδιπλώνεται σταδιακά μέσα στους επόμενους έξι έως επτά μήνες. Οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας είναι εξαιρετικές για τον έρωτα, ιδιαίτερα για όσους ανήκετε στο πρώτο δεκαήμερο. Μια νέα γνωριμία μπορεί να σας συνεπάρει από την πρώτη στιγμή και να σας κάνει να νιώσετε ότι κάτι αλλάζει ουσιαστικά στην προσωπική σας ζωή.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Παρθένος

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου φέρνει ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις στα οικονομικά και στα επαγγελματικά σας, ενώ παράλληλα σας καλεί να προετοιμάσετε σημαντικές αλλαγές που θα εξελιχθούν σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες. Είναι μια περίοδος όπου οι προσπάθειές σας αρχίζουν να ανταμείβονται και μπορείτε να αισθανθείτε μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον. Οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας είναι εξαιρετικές για οικονομικές συμφωνίες, διαπραγματεύσεις και επαγγελματικές εξελίξεις. Δεν αποκλείεται να λάβετε μια αύξηση, ένα μπόνους, μια νέα οικονομική πρόταση ή να υπάρξουν θετικές εξελίξεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ζυγός

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου είναι αναμφίβολα μία από τις καλύτερες ολόκληρης της χρονιάς για εσάς. Η Αφροδίτη βρίσκεται στο ζώδιό σας και σας χαρίζει γοητεία, αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να προσελκύσετε ανθρώπους, ευκαιρίες και εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την πορεία της ζωής σας. Ιδιαίτερα ευνοημένοι είστε όσοι έχετε γεννηθεί από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, ενώ οι γεννημένοι 27 έως 29 Σεπτεμβρίου είστε οι μεγάλοι κερδισμένοι της εβδομάδας, τόσο στα αισθηματικά όσο και στα οικονομικά. Οι ημέρες 10, 11 και 12 Αυγούστου είναι πραγματικά ξεχωριστές για τον έρωτα. Αν είστε αδέσμευτοι, μια νέα γνωριμία μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να σας συνεπάρει, έχοντας σοβαρές προοπτικές εξέλιξης.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Σκορπιός

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου είναι από τις σημαντικότερες της χρονιάς για την επαγγελματική σας πορεία και ανοίγει έναν κύκλο εξελίξεων που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την κατεύθυνση της ζωής σας. Παράλληλα, δημιουργούνται ευκαιρίες για οικονομική ενίσχυση, οικογενειακές διευθετήσεις και παρασκηνιακές συμφωνίες που θα αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλιμες. Οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας ευνοούν έντονα τις διακριτικές συζητήσεις και τις κινήσεις που γίνονται μακριά από τα πολλά βλέμματα. Είναι πιθανό να βρεθεί λύση σε ένα οικονομικό ζήτημα που αφορά το σπίτι, την οικογένεια ή ένα περιουσιακό θέμα, ενώ δεν αποκλείεται είτε να στηρίξετε οικονομικά ένα οικογενειακό πρόσωπο είτε να υπάρξει μια θετική εξέλιξη που θα ανακουφίσει συνολικά τα οικονομικά της οικογένειας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Σκορπιού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Τοξότης

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου είναι μία από τις πιο συναρπαστικές του καλοκαιριού για εσάς, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο. Ο έρωτας, τα ταξίδια, οι νέες γνωριμίες και οι εμπειρίες που διευρύνουν τους ορίζοντές σας βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ γεγονότα που θα συμβούν αυτές τις ημέρες μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την προσωπική σας ζωή. Οι 10, 11 και 12 Αυγούστου είναι ίσως οι πιο δυνατές ημέρες της εβδομάδας για τα αισθηματικά σας. Μέσα από φίλους, κοινωνικές εκδηλώσεις, το διαδίκτυο ή ακόμη και ένα ταξίδι, μπορεί να εμφανιστεί ένας κεραυνοβόλος έρωτας που θα σας συνεπάρει από την πρώτη στιγμή. Αν βρίσκεστε ήδη σε σχέση, η περίοδος αυτή ανανεώνει το πάθος και φέρνει περισσότερες κοινές εξόδους, διασκέδαση και όμορφες στιγμές με το ταίρι σας.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Τοξότη στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα οικονομικά, τις σχέσεις και τις επαγγελματικές σας εξελίξεις. Πολλές από τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν τώρα έχουν τη δυναμική να αλλάξουν θετικά την καθημερινότητα και την οικονομική σας ασφάλεια για τους επόμενους μήνες. Οι 10 και 11 Αυγούστου είναι από τις καλύτερες ημέρες της εβδομάδας για να διεκδικήσετε καλύτερες οικονομικές απολαβές. Μπορείτε να ζητήσετε μια αύξηση, να πετύχετε μια καλύτερη επαγγελματική συμφωνία ή να δείτε τους κόπους σας να ανταμείβονται με ουσιαστικό οικονομικό όφελος.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Αιγόκερω στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Υδροχόος

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου είναι, χωρίς υπερβολή, μία από τις πιο συγκλονιστικές ερωτικά εβδομάδες των τελευταίων ετών για εσάς. Αν είστε Υδροχόος ή έχετε Ωροσκόπο Υδροχόο, ετοιμαστείτε για εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν οριστικά το τοπίο στις σχέσεις σας. Ιδιαίτερα ευνοημένοι είστε όσοι έχετε γεννηθεί από τις 22 έως τις 31 Ιανουαρίου, αλλά και από τις 6 έως τις 12 Φεβρουαρίου, καθώς η περίοδος αυτή φέρνει γεγονότα που αλλάζουν πολλά στην ζωή σας! Οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας είναι πραγματικά μαγικές για τον έρωτα. Μια νέα γνωριμία μπορεί να εμφανιστεί με εντελώς ξαφνικό τρόπο και να σας συνεπάρει από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να προκύψει μέσα από μια κοινωνική εκδήλωση, το διαδίκτυο, μια παρέα, ένα ταξίδι ή ακόμη και από μια τυχαία συνάντηση.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις του Υδροχόου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

Ιχθύες

Η εβδομάδα 10 έως 16 Αυγούστου είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα οικονομικά, τα επαγγελματικά και την προσωπική σας ζωή. Δημιουργούνται νέες προοπτικές που μπορούν να σας οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ αρκετές εξελίξεις που ξεκινούν τώρα θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τους επόμενους έξι έως επτά μήνες. Οι 10 και 11 Αυγούστου είναι εξαιρετικές ημέρες για τα οικονομικά σας. Μπορεί να προκύψει ένα νέο εισόδημα ή μια οικονομική ευκαιρία μέσα από μια συνεργασία που εξελίσσεται διακριτικά ή μέσα από ένα δημιουργικό, καλλιτεχνικό ή εμπνευσμένο επαγγελματικό εγχείρημα.

Διάβασε τη συνέχεια για τις εβδομαδιαίες προβλέψεις των Ιχθύων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr.

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