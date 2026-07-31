Ζώδια Αύγουστος 2026: Τι φέρνει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού για κάθε ζώδιο από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Ο Αύγουστος είναι εδώ και η ζαρΑτούΣΤΡΑ έχει όλες τις αστρολογικές συμβουλές που χρειάζεται το κάθε ζώδιο για να τις αξιοποιήσει στο έπακρο

Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού υπόσχεται να φέρει έντονες συγκινήσεις, ανατροπές και νέες ευκαιρίες για όλα τα ζώδια. Με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα από τις 9 Αυγούστου, ο επικοινωνιακός ρυθμός ανεβαίνει, τα φλερτ ανάβουν φωτιές και οι επαγγελματικές διεκδικήσεις παίρνουν δυναμική τροπή. Τι επιφυλάσσει ο Αύγουστος για τα αισθηματικά, τα οικονομικά και την καθημερινότητά σας;

Ζώδια Αυγούστου 2026: Οι μηνιαίες προβλέψεις από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Αύγουστος για Κριούς

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Κριοί, είναι ένας ιδιαίτερα δημιουργικός, ερωτικός και εξωστρεφής μήνας, που σας δίνει την ευκαιρία να εκφραστείτε, να διασκεδάσετε και να κυνηγήσετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όσα επιθυμείτε. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, τα ερωτικά σας αποκτούν περισσότερο ενδιαφέρον, ενώ ευνοούνται οι νέες γνωριμίες με προοπτικές εξέλιξης, τα φλερτ, οι δημιουργικές δραστηριότητες και η προώθηση ενός προσωπικού project. Εάν είστε αδέσμευτοι, μια ρομαντική ιστορία που ξεκίνησε πιο ανέμελα μπορεί τώρα να αρχίσει να παίρνει πιο σοβαρή τροπή. Κάποιοι από εσάς ίσως στις αρχές του μήνα αρχίσετε να σκέφτεστε πιο σοβαρά την απόκτηση παιδιού.

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Αύγουστος για Ταύρους

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Ταύροι, στρέφει την προσοχή σας στο σπίτι, την οικογένεια και σε ζητήματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία. Μέσα στον μήνα μπορείτε να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες, να προχωρήσετε σε μια μετακόμιση, ανακαίνιση ή αλλαγή στον χώρο σας και να πάρετε αποφάσεις που θα ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειάς σας. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, ευνοούνται οι οικογενειακές συζητήσεις, οι συμφωνίες γύρω από ένα ακίνητο και η αναζήτηση πρακτικών λύσεων σε θέματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Μπορείτε ακόμη να επανεξετάσετε ένα σχέδιο που αφορά το σπίτι, να διορθώσετε προηγούμενες κινήσεις ή να επιλύσετε μια υπόθεση από το παρελθόν. Μια συζήτηση με κάποιο οικείο πρόσωπο μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε παρεξηγήσεις και να βάλετε πιο σταθερές βάσεις στις μεταξύ σας σχέσεις. Δεν αποκλείεται επίσης να λάβετε οικονομική υποστήριξη από ένα οικείο πρόσωπο.

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Αύγουστος για Διδύμους

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Δίδυμοι, είναι ένας μήνας γεμάτος τρέξιμο, τηλέφωνα, μηνύματα και ραντεβού. Πολλά από όσα περιμένατε να προχωρήσουν, τώρα ξεκολλάνε, αρκεί να είστε εσείς που θα κάνετε το πρώτο βήμα. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, είναι η κατάλληλη στιγμή να στείλετε το email που αναβάλλατε, να κλείσετε το επαγγελματικό ραντεβού, να παρουσιάσετε μια ιδέα ή να ξεκινήσετε ξανά μια συζήτηση που είχε μείνει στη μέση. Ευνοούνται οι υπογραφές συμβολαίων και συμφωνιών, οι αγοραπωλησίες, οι διαπραγματεύσεις για καλύτερους όρους αλλά και θέματα που αφορούν το αυτοκίνητο ή μια μετακίνηση. Αν περιμένατε απάντηση για κάτι, μέσα σε αυτό το διάστημα είναι πιθανό να την πάρετε, και μάλιστα θετική. Επιπλέον, θα υπάρξει εύνοια και ερωτικά θέματα αφού δεν αποκλείεται να προκύψει μια γνωριμία μέσω φίλων ή κοινωνικών δικτύων, ενώ ένα φλερτ θα σας αναπτερώσει το ηθικό.

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Αύγουστος για Καρκίνους

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Καρκίνοι, είναι ένας μήνας με έντονο οικονομικό ενδιαφέρον αλλά και αυξημένη προσωπική ενέργεια. Θα μπορέσετε να δράσετε για να τακτοποιήσετε τα οικονομικά σας θέματα, ενώ μπορεί να προκύψουν και project με οικονομικό όφελος. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, ευνοούνται οι οικονομικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Μπορείτε να διεκδικήσετε αύξηση ή καλύτερη αμοιβή, να συζητήσετε μια νέα επαγγελματική πρόταση με καλύτερες αποδοχές ή να επαναδιαπραγματευτείτε τους όρους μιας συμφωνίας. Ακόμα, είναι κατάλληλη περίοδος για να οργανώσετε τον προϋπολογισμό σας, να κλείσετε παλιές οφειλές και να επανεξετάσετε συνδρομές, πάγια και έξοδα που τρέχουν χωρίς λόγο. Άτομα από το οικογενειακό σας περιβάλλον μπορούν να σας συνδράμουν οικονομικά.

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Αύγουστος για Λέοντες

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Λέοντες, είναι ο δικός σας μήνας και μάλιστα από τους σημαντικότερους της χρονιάς. Η Ηλιακή Έκλειψη στο ζώδιό σας ανοίγει έναν νέο προσωπικό κύκλο και σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε μια δυναμική επανεκκίνηση σε όποιον τομέα το χρειάζεστε. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στο ζώδιό σας, αποκτάτε λόγο που ακούγεται και επιχειρήματα που πείθουν. Είναι ένα διάστημα όπου θα μπορέσετε να κάνετε νέες γνωριμίες με άτομα τα οποία μπορεί να σας φανούν πολύτιμα στο μέλλον, ενώ δεν αποκλείεται κάποιες από αυτές τις γνωριμίες να έχει και ερωτική απόχρωση. Επαφές με το εξωτερικό ή με άτομα διαφορετικής νοοτροπίας ευνοούνται και μπορούν να σας βάλουν τις βάσεις για να εξελιχθείτε. Ό,τι θέλετε να διεκδικήσετε, διεκδικήστε το τώρα που έχετε το πάνω χέρι στις συζητήσεις.

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Αύγουστος για Παρθένους

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Παρθένοι, χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο εικοσαήμερο σας θέλει σε ρόλο προετοιμασίας, να κλείνετε εκκρεμότητες και να στήνετε αθόρυβα τα σχέδιά σας, ενώ από τις 23 του μήνα, με τον Ήλιο στο ζώδιό σας, βγαίνετε μπροστά και παίρνετε ξανά τον έλεγχο. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, μπορείτε να τακτοποιήσετε ό,τι έχει μείνει πίσω πριν ξεκινήσει η νέα σας προσωπική χρονιά. Κλείστε ανοιχτούς λογαριασμούς με πρόσωπα και υποχρεώσεις, ολοκληρώστε τη δουλειά που εκκρεμεί στο γραφείο πριν από την άδεια, αρχειοθετήστε, παραδώστε, ξεκαθαρίστε. Παράλληλα, μια συζήτηση που θα γίνει διακριτικά, μακριά από τα φώτα, μπορεί να σας εξασφαλίσει στήριξη για ένα σχέδιο που θα παρουσιάσετε αργότερα. Αν κάτι δεν έχει ωριμάσει ακόμα, μην το ανακοινώσετε, δουλέψτε το στο παρασκήνιο.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Αύγουστος για Ζυγούς

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Ζυγοί, είναι ένας μήνας που ανοίγει την κοινωνική σας βεντάλια. Θα βρεθείτε ανάμεσα σε φίλους, γνωστούς και νέα πρόσωπα, ενώ κάποιοι από αυτούς μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμοι σύμμαχοι που θα συνδράμουν ουσιαστικά στα σχέδιά σας. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, ζωντανεύει ο κοινωνικός σας κύκλος. Nέα άτομα μπαίνουν στη ζωή σας και πολλές ενδιαφέρουσες γνωριμίες με ερωτικό πρόσημο μπορεί να προκύψουν ειδικά για εσάς τους αδέσμευτους. Εξαιρετικά πιθανό μέσα από φίλους ή social media να κάνετε μια νέα σχέση με πολλές προοπτικές για σοβαρή εξέλιξη. Το άτομο μπορεί να σχετίζεται με το εξωτερικό ή να είναι διαφορετικής νοοτροπίας από εσάς. Ένας στόχος που κυνηγάτε καιρό μπορεί επιτέλους να προχωρήσει χάρη στο σωστό πρόσωπο στη σωστή στιγμή.

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Αύγουστος για Σκορπιούς

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Σκορπιοί, σας ανεβάζει σκαλοπάτι στα επαγγελματικά. Η καριέρα σας μπαίνει στο επίκεντρο και θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε μια καλύτερη θέση, να κερδίσετε την εκτίμηση προσώπων με επιρροή και να δείτε τη δουλειά σας να αναγνωρίζεται. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, ανοίγουν οι επαγγελματικές συζητήσεις. Είναι ιδανική περίοδος είτε για να ψάξετε δουλειά ή να ζητήστε ραντεβού με τον προϊστάμενο για μια αύξηση ή προαγωγή. Ακόμα, πιθανό να μάθετε για την εξέλιξη ενός project το οποίο θα αποδώσει τους οικονομικούς του καρπούς μετά το καλοκαίρι. Μια ξαφνική πρόταση θα σας ανοίξει νέες προοπτικές και θα ερθετε πιο κοντα στην υλοποίηση των στόχων σας. Το όνομά σας ακούγεται θετικά και οι συστάσεις δουλεύουν υπέρ σας, γι' αυτό αξιοποιήστε κάθε ευκαιρία να φανεί η δουλειά σας.

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Αύγουστος για Τοξότες

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Τοξότες, σας ανοίγει τους ορίζοντες. Ταξίδια, σπουδές, υποθέσεις με το εξωτερικό και σχέδια που σας βγάζουν από τη ρουτίνα μπαίνουν στο επίκεντρο, και είναι η κατάλληλη στιγμή να κινηθείτε για όσα θέλετε να προχωρήσουν. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, οι συζητήσεις και οι συμφωνίες που αφορούν το εξωτερικό, τις σπουδές ή μια νομική υπόθεση αρχίζουν να μπαίνουν σε πορεία υλοποιήσης. Ίσως να κανονίζετε να κάνετε ένα ταξίδι που ονειρευόσασταν, να βρείτε το σεμινάριο που θα σας εξελίξει, ή να βρείτε λύση για ένα νομικό θέμα. Αν εκκρεμεί μια απάντηση από πανεπιστήμιο, φορέα ή δικαστήριο, μέσα σε αυτό το διάστημα είναι πιθανό να έρθει, και μάλιστα ευνοϊκή.

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Αύγουστος για Αιγόκερους

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Αιγόκεροι, σας βάζει σε ρόλο διαχειριστή σοβαρών οικονομικών υποθέσεων. Δάνεια, ρυθμίσεις, φορολογικά, κληρονομικά και χρήματα που μοιράζεστε με άλλους μπαίνουν στο επίκεντρο, και είναι η στιγμή να τα βάλετε επιτέλους σε τάξη. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, οι συζητήσεις με τράπεζες, λογιστές, δικηγόρους και συνιδιοκτήτες προχωρούν και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους. Κλείστε τη ρύθμιση που συζητάτε, διεκδικήστε την αποζημίωση ή την επιστροφή που σας οφείλεται, προχωρήστε την αίτηση για δάνειο, επιδότηση ή χρηματοδότηση, τακτοποιήστε ένα κληρονομικό ή περιουσιακό ζήτημα. Ό,τι έχει βαλτώσει στη γραφειοκρατία, τώρα μπορεί να ξεμπλοκάρει με ένα σωστό τηλέφωνο ή ένα καλογραμμένο αίτημα. Ακόμα, μια εξέλιξη στη δουλειά μπορεί να σας δώσει μεγάλη οικονομική ανάσα και να σας λύση τα χέρια.

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Αύγουστος για Υδροχόους

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Υδροχόοι, βάζει τις σχέσεις σας σε πρώτο πλάνο. Συντροφικές σχέσεις, συνεργασίες και κάθε μορφής δίδυμα σχήματα περνούν από εξελίξεις, και ο μήνας σας δίνει την ευκαιρία είτε να ανεβάσετε επίπεδο έναν δεσμό είτε να ξεκαθαρίσετε επιτέλους πού βρίσκεστε με ένα πρόσωπο. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, ανοίγουν οι ουσιαστικές συζητήσεις με τον σύντροφο ή τον συνεργάτη σας. Κάντε την κουβέντα για τα επόμενα βήματα της σχέσης, από τη συγκατοίκηση μέχρι μια δέσμευση, κλείστε τους όρους μιας συνεργασίας, υπογράψτε το συμφωνητικό, ή λύστε με διάλογο μια παρεξήγηση που κρατά καιρό. Αν είστε αδέσμευτοι, μια γνωριμία αυτής της περιόδου μπορεί να έχει σοβαρές προοπτικές και να μη μείνει στα λόγια. Ευνοούνται επίσης οι συζητήσεις γύρω από ταξίδια, σπουδές, δημιουργικά project και ζητήματα που αφορούν τα παιδιά.

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Αύγουστος για Ιχθύες

Ο Αύγουστος για εσάς, αγαπημένοι Ιχθύες, φέρνει έντονη κινητικότητα στην εργασία και την καθημερινότητά σας, καθώς καλείστε να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να φροντίσετε περισσότερο την υγεία και τη φυσική σας κατάσταση. Από τις 9 Αυγούστου, με την είσοδο του Ερμή στον Λέοντα, όπου βρίσκεται ήδη και ο Δίας, οι εξελίξεις στον εργασιακό χώρο επιταχύνονται. Διεκδικήστε καλύτερες συνθήκες ή αμοιβή, αναλάβετε το project που θα σας δώσει προβολή, οργανώστε το πρόγραμμα και τις εκκρεμότητες πριν από την άδειά σας ή αναζητήστε νέα θέση αν αυτή που έχετε σας έχει εξαντλήσει, γιατί οι αγγελίες και οι συστάσεις δουλεύουν υπέρ σας. Ευνοούνται επίσης θέματα υγείας, από το τσεκάπ που αναβάλλατε μέχρι την αλλαγή συνηθειών σε διατροφή και άσκηση.

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