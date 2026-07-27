Έρχεται η Πανσέληνος Ιουλίου: 3 ζώδια θα ζήσουν μια περίοδο γεμάτη αντιφάσεις

Στις 29 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κορυφαία πανσέληνος του καλοκαίριου.

Η Πανσέληνος της 29ης Ιουλίου αναμένεται να είναι από τις πιο δυναμικές και καθοριστικές του φετινού καλοκαιριού, φέρνοντας στην επιφάνεια συναισθήματα, εκκρεμότητες και καταστάσεις που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο παρασκήνιο. Οι σεληνιακές κορυφώσεις συνδέονται παραδοσιακά με αποκαλύψεις, ολοκληρώσεις κύκλων και σημαντικές αποφάσεις, ενώ αυτή η Πανσέληνος φαίνεται πως θα δημιουργήσει ένα σκηνικό γεμάτο αντιφάσεις. Από τη μία θα γεννά την ανάγκη για ασφάλεια και σταθερότητα και από την άλλη θα ωθεί πολλούς να αναζητήσουν αλλαγές και νέα ξεκινήματα.

Παρότι όλα τα ζώδια θα επηρεαστούν σε κάποιον βαθμό, τρία από αυτά αναμένεται να βιώσουν πιο έντονα τις επιρροές της. Οι εξελίξεις μπορεί αρχικά να προκαλέσουν αβεβαιότητα, ωστόσο θα αποτελέσουν πολύτιμη ευκαιρία για αναθεώρηση στόχων, ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις και προσωπική εξέλιξη.

Τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την Πανσέληνο του Ιουλίου

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι καλούνται να διαχειριστούν μια περίοδο όπου τίποτα δεν θα μοιάζει απόλυτα ξεκάθαρο. Επαγγελματικές προτάσεις, προσωπικές σχέσεις ή οικογενειακές υποχρεώσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν διλήμματα, καθώς θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτό που τους προσφέρει σιγουριά και σε εκείνο που τους γεμίζει ενθουσιασμό.

Η Πανσέληνος φέρνει στο προσκήνιο συζητήσεις που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα, αλλά και αποκαλύψεις που μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Παρότι η αστάθεια ίσως τους κουράσει, οι αποφάσεις που θα πάρουν αυτή την περίοδο μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο για πιο ουσιαστικές συνεργασίες και πιο ξεκάθαρες σχέσεις. Το σημαντικό είναι να αποφύγουν τις παρορμητικές κινήσεις και να ακούσουν τόσο τη λογική όσο και το ένστικτό τους.

Παρθένος

Για τους Παρθένους, η Πανσέληνος φωτίζει ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία, την καθημερινότητα και τις προσωπικές φιλοδοξίες. Είναι πιθανό να προκύψουν αλλαγές στο επαγγελματικό περιβάλλον ή νέες ευθύνες που θα απαιτήσουν καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη ευελιξία.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να συνειδητοποιήσουν ότι ορισμένες καταστάσεις ή σχέσεις έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Αν και η αλλαγή δεν είναι πάντα εύκολη για τους Παρθένους, αυτή η περίοδος μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά. Με σωστό προγραμματισμό και ψυχραιμία, θα καταφέρουν να μετατρέψουν τις δυσκολίες σε ευκαιρίες και να χτίσουν πιο σταθερές βάσεις για το επόμενο διάστημα.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες θα βρεθούν αντιμέτωποι με έντονα συναισθήματα και εσωτερικές συγκρούσεις. Η Πανσέληνος ενεργοποιεί κυρίως τον τομέα των προσωπικών σχέσεων και της συναισθηματικής ασφάλειας, φέρνοντας στην επιφάνεια θέματα που είχαν παραμεριστεί ή αποφευχθεί.

Πρόσωπα από το παρελθόν μπορεί να επανεμφανιστούν ή να υπάρξουν συζητήσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντικά ξεκαθαρίσματα. Παρότι οι εξελίξεις ίσως δημιουργήσουν ανασφάλεια, θα βοηθήσουν τους Ιχθύες να κατανοήσουν καλύτερα τις πραγματικές τους ανάγκες και να πάρουν αποφάσεις που θα τους οδηγήσουν σε μεγαλύτερη συναισθηματική ισορροπία. Η ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό τους θα είναι το ισχυρότερο όπλο τους.