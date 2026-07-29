2 ζώδια θα έχουν τη μεγαλύτερη εύνοια από την πανσέληνο - Το “Φεγγάρι του Ελαφιού” φέρνει τύχη και ικανοποιεί προσδοκίες

Ευχάριστες είναι οι αστρολογικές προβλέψεις γι’ αυτά τα 3 ζώδια κατά τη διάρκεια της πανσελήνου του Ιουλίου.

Η πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Ελαφιού», αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες σεληνιακές φάσεις του καλοκαιριού. Συνδέεται συμβολικά με την ανάπτυξη, την αναγέννηση και τη δύναμη, καθώς στη φύση αυτή την περίοδο τα ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, σηματοδοτώντας έναν νέο κύκλο εξέλιξης.

Σε αστρολογικό επίπεδο, η συγκεκριμένη πανσέληνος λειτουργεί ως καταλύτης για εξελίξεις, αποκαλύψεις και σημαντικές αποφάσεις. Πολλοί θα κληθούν να κλείσουν εκκρεμότητες του παρελθόντος, ενώ άλλοι θα δουν κόπους και προσπάθειες να ανταμείβονται. Ωστόσο, δύο ζώδια φαίνεται πως ευνοούνται περισσότερο από κάθε άλλο, καθώς η ενέργεια της πανσελήνου δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για πρόοδο, τύχη και εκπλήρωση προσωπικών στόχων.

Τα 2 ζώδια που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των θετικών εξελίξεων κατά τη διάρκεια της πανσελήνου

Ταύρος

Η πανσέληνος φέρνει στον Ταύρο ευκαιρίες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική εξέλιξη, τις οικονομικές απολαβές αλλά και τις προσωπικές φιλοδοξίες αποκτούν νέα δυναμική, δίνοντας τη δυνατότητα για σημαντικά βήματα προς τα εμπρός.

Παράλληλα, οι σχέσεις με συνεργάτες και αγαπημένα πρόσωπα γίνονται πιο ουσιαστικές, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει μια πρόταση ή μια ευχάριστη είδηση που θα αλλάξει τα δεδομένα. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να εμπιστευτεί τη διαίσθησή του και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Τοξότης

Για τον Τοξότη, το «Φεγγάρι του Ελαφιού» ανοίγει δρόμους που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν κλειστοί. Η αισιοδοξία επιστρέφει, ενώ η τύχη φαίνεται να βρίσκεται με το μέρος του σε ζητήματα καριέρας, σπουδών, ταξιδιών ή νέων συνεργασιών.

Η πανσέληνος ενισχύει την αυτοπεποίθηση και βοηθά στην υλοποίηση σχεδίων που είχαν καθυστερήσει. Παράλληλα, οι προσωπικές σχέσεις αποκτούν μεγαλύτερη σταθερότητα, με αρκετούς Τοξότες να βλέπουν επιθυμίες και προσδοκίες να παίρνουν σάρκα και οστά. Το επόμενο διάστημα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για ένα νέο, ιδιαίτερα δημιουργικό κεφάλαιο στη ζωή τους.

